Järveoja: korraldajad vassivad, Korsikal on kõigest 6100 kurvi

Korsika ralli 2018 Foto: McKlein, Toyota GAZOO WRT

Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja kinnitas, et on Korsika ralliks igati valmis. Legendikirjutamine polnud lihtne, sest tänavu on 75% kiiruskatsetest uued, kuid loodetavasti saadi hakkama, arvas Järveoja: "Tõde, kui hea meie legend on, selgub pühapäeva pärastlõunal finišis."