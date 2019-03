DELFI KORSIKAL | Järveoja: ei hakanud lehmade vahel laveerima, lasime nad üle tee

„Tulime suure hooga, aga päris pidama ei pidanud jääma, vaid võtsime kiiruse maha ja ootasime, kui nad üle tee lähevad. Igaks juhuks ei hakanud nende vahelt läbi laveerima,” kirjeldas Järveoja.

Lehmade nahka läks paar-kolm sekundit ning Toyota meeskond esitas kohtunikele palve see aeg Tänakule ja Järveojale kompenseerida. „Sõiduandmetest saab ju vaadata, palju me sel lühikesel lõigul katse teisel läbimisel kiiremad olime. Lõpuks on jalutavad lehmad ju korraldajate möödalask.”

Tänak samas ei uskunud, et kaotatud sekundid neile tagasi antakse ja lisas, et võimalikud jalutavad lehmad on esimesena startimise üks miinuseid.