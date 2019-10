DELFI KATALOONIAS | Reede võib kujuneda MM-rallil kiviloteriiks

Kallab nagu oavarrest pole see väljend, mida Salou saju kohta kasutada saab. Kallas nagu kosest. Eestis tuli sel suvel taevast alla 170 milliliitrit sademeid, Salous ühe päevaga 200 ja kohati suisa 270 ml.

Üks asi, et teed muutusid mudaseks ja tavalistele autodele läbimatuks, kuid vesi uhtus kallakutelt alla kive, mis sõidutrajektoorile vedelema jäid. Kolmapäeval trassi läbi sõitnud kirjeldasid, et kive oli paarsada või rohkemgi, mõned nõnda suured, et üks mees seda ei liiguta, ja ohtlikult kurvide taga.

Ralli korraldajad otsustasid asfaldilt, kus kihutatakse laupäeval ja pühapäeval, kivid ära koristada, ent kruusalt mitte. Peale selle on vihm muutnud märgatavalt teede seisukorda. Kui reeglite järgi lubatakse esisõitjatel läbida vaid asfaldikatseid ja olude muutumisest ekipaažidele teada anda, siis nüüd võimaldati neil erandkorras neljapäeval kruusateed läbi sõita. Seega võib esisõitjatelt saadud info osutuda ülioluliseks.