DELFI KATALOONIAS | Päevakommentaar: töö pole kaugeltki tehtud, tiitel on käes siis, kui see on käes

Huvitav, et soomlased ei mäleta aastat 1998, kui nende suur sangar, praegune Toyota rallimeeskonna boss Tommi Mäkinen telefoni teel tšempioniks krooniti. Toda legendaarset videot on näinud igaüks – Mäkinen on alustamas kaotajana teleintervjuud, kui heliseb mobiil ja vend teatab: Carlos Sainzi auto jäi 300 meetrit enne finišit seisma ja sinä olet mestari! Üle Mäkineni näo valgub lai naeratus, kui ta õhkab: „Ei voi olla totta!” Samal ajal peksis Sainzi kaardilugeja Luis Moya kiivriga auto tagaakna sisse. Auto, muide, oli Toyota.

Jalgpallis võib kümme minutit enne finaalmängu lõppu, kui oled ees 5 : 0, šampanja lahti nööpida. Rallis ei tähenda 29-punktine edu enne viimase ralli viimast kiiruskatset, kui su rivaalil on võimalus teenida 25 + 5, veel võitu. Seega kannatust.

Lõpetuseks... Ogier’ abikaasa Andrea Kaiseri säutsust – „Häbi teile, et maailmameistri sellisesse autosse istutate.”, mida kaunistavad kolm julka ja teemaviide „Shitroen” – nähtub, et daam ei mõista autospordi olemust. Ning ega ta rallit vist väga ka ei jälgi, sest muidu teaks, et abikaasa tuli mullu maailmameistriks ja oli tänavu Katalooniani konkurentsis ainuüksi tänu Tänaku Toyota probleemidele.