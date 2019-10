DELFI KATALOONIAS | Ott Tänak: võitlus Thierryga ei ole kuidagi vähem olulisem kui võitlus Sebiga

Kolme katse järel hoiab ralli liidrikohta Hyundai mees Dani Sordo, kes edestab tiimikaaslast Thierry Neuville'i 1,0 sekundiga ning Ott Tänakut 7,5 sekundiga.

"Tunnen end hästi. Surusin palju ja olud ei olnud lihtsad, nii et midagi kerget ei olnud," rääkis Tänak hooldupausile saabudes. "Ogier' probleemid ei pane mind taktikat muutma, sõidame täie tempoga edasi. Hyundaid on sel nädalavahetusel väga tugevad, peame kuskilt kiirust juurde leidma."

Kuigi Ogier näib olevat mängust väljas, siis ka Neuville'il on veel matemaatiline võimalus Tänaku ees maailmameistriks tulla.

"Meil on endiselt võitlus Thierryga ning see ei ole kuidagi vähem tähtsam kui võitlus Sebiga. Tiitel pole veel käes, ainult kolm katset on sõidetud ning keegi ei saa öelda, et midagi sellist ei pruugi kellegi teisega juhtuda. Samas ei pea ma võtma kõiki riske," sõnas Tänak. "Sõidan täiega, aga püsin enamasti mugavustsoonis."

Kui hommikuseks tiiruks võttis Tänak koos Ogier' ja Neuville'iga kaasa neli keskmise seguga ja ühe kõva seguga rehvi, siis pärastlõunal on ilmselt kõigi valikuks kõva seguga rehvid. "See oli ehk pisut agressiivne valik, aga tundub, et töötas, Neuville'il ja Ogier'l olid ka samad rehvid. Vaatame, mida pärastlõunal teeme, aga tundub küll, et kõva segu on õige valik."

Ogier ise tunnistas, et ta sai tehnilisest rikkest aru kohe teise katse alguses.