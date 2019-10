DELFI KATALOONIAS | Ott Tänak: saaksime rütmi parandada, kaks Hyundaid on püütavad

Ralli liidrile Thierry Neuville'ile kaotab Tänak 26,6 sekundiga, kolmandat kohta hoidev Dani Sordo on eestlasest 9,8 sekundi kaugusel.

"Siinsed teed on mõnusad sõita. Tahaksin rohkem suruda, kuid samas tean, et ma ei saa rohkem riske võtta. Jätan kiiruse mõttes rohkem ruumi kui tavaliselt," sõnas Tänak hoolduspausi eel.

Kui keeruline on ennast pisut tagasi hoida, arvestades seda, et tavaliselt sõidab ta täie hooga? "Ma ei arva, et see on raske, aga sellel on oma põhjus ja peame oma tööd tegema. Saaksime aga rütmi parandada - kaks Hyundaid ei ole väga kaugel ning neid saaksime ehk püüda. Thierry teeb aga hetkel väga head tööd ja teda püüda oleks keeruline."

Poodiumikohta ei lähe Tänak aga iga hinna eest püüdma. "Meie eesmärk ei ole meistritiitel siin võita, vaid meistritiitel võita," rõhutas saarlane.

Tänakul polnud oma Toyota Yarisele etteheiteid. "Auto töötab hästi ja selles osas ei saaks me midagi rohkem teha. Peame sama rütmiga jätkama."