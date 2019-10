DELFI KATALOONIAS | Ogier: Tänak oli õige mees prantslaste ajastut lõpetama

Ta manab näole midagi naeratuselaadset, kui tunnistab, et ükskord pidi 15 aastat kestnud Prantsusmaa Sebastienide – tema ja Loebi – ajastu lõppema.

„Olen kurb, et ei suutnud meistritiitlit võita, ent just Ott Tänak oli õige mees meie ajastut lõpetama,” sõnas Ogier. „Pärast meie jama roolivõimendiga Kataloonia ralli esimesel päeval oli loogiline, et Tänak kroonitakse tšempioniks. Samas oleme pika valitsemisaja üle uhked.”

Miks just Tänak?

Ogier: „Ta on väga kiire ja tegi tänavu kõigist meist oluliselt vähem vigu – sellest piisab tiitliks täiesti. Mina andsin sel aastal endast kõigest parima, kuid seda oli vähe.”