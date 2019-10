DELFI KATALOONIAS | Ogier: rõõm kuulda, et Tänak tunneb pinget

Jaan Martinson reporter RUS 16

Sebastien Ogier Foto: Margus Pahv

Kataloonia ralli eelsel pressikonverentsil tunnistas MM-sarja liider Ott Tänak, et tunneb pinget. „Selles olukorras peabki tundma ja see on ainult positiivne,” lisas ta.