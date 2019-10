DELFI KATALOONIAS | Miks on rekordimees Järveoja juuksed hallid?

Martin, su juuksed pole selle ajaga halliks läinud?

Juuksur ütleb, et veidi juba on. Aga vähemalt on mul juuksed alles. Hallid karvad ei tulene Otist vaid sellest, et kogu see rallivärk on piisavalt stressi tekitav. Eriti just MM-tasemel sõites ja tiitlit jahtides. Kihutaks Eesti meistrivõistlustel, poleks pinge nii suur.