DELFI KATALOONIAS I Päevakommentaar: 3,1 sekundit ja üks punkt tiitlini ja kibestunud Neuville

„Sõidan puhtalt ega võta riske,” selgitas Tänak ja lisas taaskord, et eesmärk on tulla maailmameistriks, aga mitte igal juhul kindlustada tiitel Kataloonias. Tegelikult oli Saaremaa mehel seks hetkeks juba võidusõiduprogramm peal ja viimane ennelõunane kiiruskatse võidetud. Pärastlõunal lisandus veel kolm katsevõitu, Sebastien Loeb jäi selja taha ning vahe teisel kohal kihutava Dani Sordoga kärbus 3,1 sekundini.

Niisiis on Tänakul vaja pühapäeval nelja katsega Sordo kinni püüda, saada punktikatselt vähemalt viies koht ning tiitel on tema.

Kataloonias liidrikohal kihutav Thierry Neville, kes on neli korda tulnud MM-sarjas teiseks, ei suuda paraku kuidagi ära seedida, et tal ei õnnestu taaskord tšempioniks kerkida. Kahe kiiruskatse järel raius ta lühikommentaare andes, et mitte Tänak pole kiire, vaid Toyota ja seda tänu aerodünaamikale, mistap pole eestlasega võimalik võidelda.

Kui nii, siis peaks Neuville tegema kõik endast oleneva, et Tänak tõesti Hyundaisse siirduks. Siis oleks mõlemal võrdne auto, samasugune aerodünaamika ning Tänaku alistamine, vähemalt Neuville’i arvates, käkitegu. Tegelikult peaks belglane õppima kaotama, seni ta seda ei oska.