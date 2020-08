DELFI ITAALIAS I Suur ralli, mida koroonapandeemia tõttu justkui ei oleks

Albasse saabuja on hämmingus – kõik lehed kirjutavad suurest rallist, aga linnas sellest märki pole. Või siiski on. Parkimiskohtade ette on veetud punane lint ning pisikeses kirjas paberileht teatab, et reedest pühapäevani sinna autot jätta ei saa, Rally di Alba tõttu.

Põhjus, miks rallit ei reklaamita, peitub koroonaviiruses, mis levib maailmas jõudsalt. Ent Itaalias on pisikud enam-vähem kontrolli all. Lennujaamades tuleb kanda näomaski ja samuti kauplustes, kuid see on formaalsus – kolm traditsioonilist põsemusi tehakse läbi maski, mis poest väljudes eest võetakse. Küünarnukitervitust pole samuti märgata, ikka surutakse viis pihku.

Aga jah, ajalehed ja portaalid on täis jutte Alba rallist, Itaalia meistrivõistluste esimesest etapist, mis olevat enneolematu. Registreerimisel täitus osalejate nimekiri sedavõrd nobedalt, et tavapärase 140 auto asemel lubatakse starti 154. Pluss kuus WRC masinat, millest kahes pakuvad publikule vaatemängu suured rallistaarid – valitsev maailmameister Ott Tänak ja Thierry Neuville.

Aga oot... Ralli ju toimub pealtvaatajateta. Ava- ja lõputseremooniale rahvast ei lubata nagu ka ralliparki. Samuti on korraldajad teatanud, et kiiruskatsetel pole publikualasid ning palusid inimesi raja veerde mitte tulla ja mis veelgi hullem – hakata pikniku pidama. Samas tede äärde tulijaid ei takistata, rajakaardid on kõikjalt kättesaadavad ning tegelikult arvatakse, et ralliautosid tuleb jälgima mass, tuhandeid.

Ainus, mis takistuseks võib rallifännidele takistuseks võib saada, on kõrbekuumus – varjus küündib temperatuur suisa 38 kraadini, ent kust sa varju leiad, kui päike laialt särab. „Totaalne Aafrika,” kurtsid kohalikud, sest neilegi on säärane palavus liiast. Ilmateade lubab pühapäevaks, mil sõidetakse kõik üheksa kiiruskatset, veidi leevendust ehk kõigest 33 plusskraadi ja pisut vihma.

Alba rallil on kavas kolm kiiruskatset – 17, 11 ja 6 km – mida läbitakse kolm korda.