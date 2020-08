Hyundai WRC tiimi pealik Andrea Adamo selgitas, et R5 autode säärane arv on Itaalias ja Prantsusmaal keskmine. Ja nõustus, et kui tšempionaadil ei kihuta arvestatava arv seda klassi autosid, ei saa rääkida kvaliteedist. Näiteks ka Soome meistrivõistlustel osaleb üle 20 R5 masina.

„Alba ralli põnevaim osa on just noorte püsside võitlus R5 autode klassis, see näitab ära võidusõitja potentsiaali,” tõdes Adamo.

Paraku on R5 auto kallis – 200 000 eurot – ja sellega sõitmine samuti, ja varuosad ja lappimine, kui sõiduvahend võsas käib. Eesti noorel rallisõitjail pole väga võimalust soetada endale R5 masin ja sellega kihutada Eestis ja näiteks ka Soomes, nagu tegi omal ajal Karl Kruuda, Ford Fiesta S2000 autoga, kui krooniti põhjanaabrite tšempioniks. Tema kaardilugeja oli toona Martin Järveoja.