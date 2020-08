DELFI ITAALIAS | Alba ralli üllatas Tänakut positiivselt: saime siit rohkem kui lootsime

„Päev oli igati produktiivne, kompasime piire omajagu,” selgitas Tänak. „Kõik seadistused, mis inseneridel mõttes olid, üritasime läbi käia. Kompasime tiire, et leida, mis on hea, mis mitte.

Teinekord läksime vales suunas, aga viimasel ringil oli auto väga hea ja suures pildis oli see oluline. Kasu oli sellestki, et Hyundai osales rallil kahe autoga.”

Tänaku sõnul enesekindluse kogumine asfaldil sõitmiseks ei olnud esmatähtis. „Oluline oli kõik detailid läbi käia ja eelseisvaks asfalditestiks end ette valmistada. Testiajad on limiteeritud, saame ühe päeva iga ralli kohta, sestap tuleb valmis olla teadmaks, mida teha selleks, et lõpuks õigesse kohta jõuda.”

Järgmise stardi teeb Tänak Lõuna-Eesti rallil.