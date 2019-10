DELFI FOTOD | Punktikatsele enam inimesi ei mahu. Eesti fännid on valmis Tänakut maailmameistrina tervitama

Madis Kalvet reporter RUS

Kataloonia rallil on tuhanded Eesti rallifännid viimaseks võistluspäevaks positsioonid sisse võtnud. Eestlaste massid on nii suured, et punktikatsele rohkem inimesi enam ei mahu.