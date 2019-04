DELFI ARGENTINAS | Testikatsel kiireim olnud Ott Tänak: reedene päev saab otsustavaks

Kolmapäeval avanesid Villa Carloz Pazi kohal ja ümbruses taevaluugid ning paduvihm kastis ralliteedel tunde ja tunde.

Mitmel teelõigul on kruus täielikult ära uhutud ning alles on vaid kaljupind ja kivid. Seal, kus kruus veel alles, on see vett täis imatud, pehme ning tee läheb iga sõitja järel üha enam rööpasse.

Tänaku sõnul saab otsustavaks reedene päev. „Olud selle päeva kiiruskatsetel on väga keerulised, osad kohad on isegi läbimatud,” selgitas ta Delfile ja Eesti Päevalehele neljapäeva ennelõunal. „Ralli ajaks asjad ehk paranevad pisut, aga ikka on oodata omajagu üllatusi. Tuleb tingimusi ette näha ning silmad peavad samuti peas olema, et ohtusid märgata. Ja kindlasti tuleb olla ettevaatlik. Laupäeval ja pühapäeval peaksid teed õnneks normaalses seisukorras olema.”