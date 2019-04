DELFI ARGENTINAS | Pettunud Tänak: "Miks juhtub ja kelle mure see on... Mina olen kõigest sõitja, mitte tiimijuht."

"See on üsna frustreeriv," ohkas Tänak. "Mitte ainult mina ei näe palju vaeva, vaid kogu meeskond, ja siis jääb väikeste asjade tõttu raske töö tulemuseks vormimata. See, mis juhtunud on, tekitab keerulise olukorra ja kõigile stressi, kuid sellest tuleb üle olla ja asjad peab mingil ajal korda tegema."

Küsimusele, millest probleemid johtuvad, vastas Tänak: "Miks juhtub ja kelle mure see on... Mina olen kõigest sõitja, mitte tiimijuht, ega oska kommenteerida."

Tänak tunnistas, et punktivahed Thierry Neuville'i ja Sebastien Ogier'ga pole nii suured kui mullu, aga... "Me pole veel MM-sarjaga jõudnud kah nii kaugele kui eelmisel aastal ja kui asjad nii edasi lähevad, rebenevad vahed päris suureks."

Enne Tšiili rallit (9.-12. mai), kus tuleb taaskord anda parim, saab Tänak nädalajagu puhkust, mille veedab tõenäoliselt rannas.