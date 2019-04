DELFI ARGENTINAS | Hommikukommentaar: läheb võitluseks. Kahjuks

Tundub, et taevaisa on kirglik rallifänn ja nädalavahetusel pole tal targemat teha või siis sunnib taevamemm teda kartulimaad kaevama ning taadil hea öelda: ei saa, ralli on nii põnev. Igatahes kui Tänak sai reedesel pärastlõunal otttänakuliku hoo sisse, võitis kaks katset järjest – teise pika puuga – ja näis, et hakkab taas oma teed minema, siis juhtus. Esmalt purunes pooltelg, siis piruett otsa.

Reaalsus on see, et Tänak kaotas päeva alguses Thierry Neuville’ile 13,4 ja Sébastien Ogier’le 1,5 sekundit.

Tänak võttis saatuselöögid äärmiselt sümpaatselt vastu, tunnistades malbe naeratuse saatel pirueti amatöörlikuks eksimuseks ja et on lõppkokkuvõttes finišisse jõudmisega rahul – auto pidas siiski vastu. Mõistagi, torisemine ega kirumine möödunut ei muuda.

Koht – kolmas – Tänakule rõõmu küll ei pakkunud, aga seegi on mõistetav. Ent kui minevikku ei saa muuta, siis tulevikku küll. Laupäevased siledad, sujuvad ja kiired katsed peaksid Toyotale sobima. Niisiis läheb lahinguks ja ega muud, kui pöidlad pihku.