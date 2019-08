Dani Sordo võimalikust üleminekust Toyotasse: õige summa eest olen nõus Soome elama kolima

"Seda oli väga tore kuulda. Hea tunne on, kui sinu vastu huvi üles näidatakse," sõnas Sordo portaalile rallit.fi. "See on märk sellest, et olen teinud head tööd. Ma pole aga kordagi Tommiga kontaktis olnud, seega ma midagi rohkem öelda ei saa."

36-aastane Sordo on tuntud selle poolest, et ta ei soovi täishooaega WRC-sarjas kaasa teha. Viimati tegi ta ühe hooaja jooksul kõik etapid kaasa 2010. aastal. "Kõigel on oma hind," vastas Sordo küsimusele, mille eest oleks ta nõus kogu hooaja kaasa tegema.

Kas 10 miljoni euro eest sõidaksid järgmisel hooajal igal etapil? "10 miljoni eest ma olen nõus kümneks aastaks Soome elama kolima. Selline summa paneb nii mõndagi tegema," muigas hispaanlane.

"Tegelikult olen praeguse programmiga rahul," lisas kahekordne MM-etapi võitja. "Otseselt sõitmisest ei väsi ma kunagi, aga kõik kokku võib muutuda väsitavaks ja stressirohkeks. Konkurents on ülimalt tugev ja elus on ka palju muud kui ainult ralli. See kõik on mentaalselt päris raske."