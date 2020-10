Dani Sordo pakatab Sardiinia ralli eel enesekindlusest: eesmärk on võit

"See on minu jaoks tõeliselt eriline ralli, sest mul on eelmisest aastast suurepärased mälestused. Ma ei unusta seda tunnet kunagi. Loodetavasti saame seda tunnet sel aastal uuesti kogeda," sõnas Sordo, vahendab Rallit.fi.

Hispaanlane usub, et hea stardikoht võiks talle trumbid kätte mängida. "Esimesed katsed võivad esimeste autode jaoks olla üsna libedad ja see on eelis neile, kes alustavad tagantpoolt."

"Kiiruskatsete teine läbimine on rehvide jaoks märksa agressiivsem, kuid siis on ka rohkem haarduvust. Sain hiljuti autot testida ja see jättis hea tunde. Meie eesmärk on võit," kinnitas Sordo.

Hyundai meeskonnal on stardis lausa kolm meest, kes on varem Sardiinias võidutsenud, sest Itaalias on triumfeerinud ka Ott Tänak ja Thierry Neuville.

"Võitlus MM-tiitli nimel on tõeliselt raske, sest hooaeg on pandeemia tõttu lühem. Vajame Sardiinias konkurentsivõimelist esitust. Õnneks on meil stardis kolmik, kes on Sardiinias varem tipptaset näidanud," kommenteeris tiimijuht Andrea Adamo.

Sardiinia ralli testikatse algab homme Eesti aja järgi kell 13. Esimene kiiruskatse sõidetakse reede hommikul kell 8.50.

MM-sarja punktiseis:

1. Elfyn Evans (Toyota) 97 punkti

2. Sebastien Ogier (Toyota) 79

3. Ott Tänak (Hyundai) 70

4. Kalle Rovanperä (Toyota) 70

5. Thierry Neuville (Hyundai) 65

6. Esapekka Lappi (M-Sport) 38

7. Teemu Suninen (M-Sport) 34

8. Craig Breen (Hyundai) 25