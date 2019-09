Dani Sordo on valiku Hyundai ja Toyota vahel teinud

36-aastase Sordo stabiilsus ning oskus meeskonnale häid punkte tuua on temast teinud WRC sõitjateturul nõutud mehe - Toyota tiimiboss Tommi Mäkinen on korduvalt hispaanlast avalikult kiitnud ning märkinud, et sooviks ta enda tiimi tuua.

Sellest hoolimata on Sordo Autospordi andmetel oma valiku teinud ning jätkab ka uuel aastal Hyundai ridades.

"Olen Hyundaiga väga lähedane. Tunnen end siin hästi, mind austatakse ja minuga arvestatakse. Olen ka tiimibossi Andrea Adamoga rahul, ta on väga otsekohene. Kui on probleem, võin talle öelda, et ta on kuradi värdjas, aga pärast võime kohvile minna ja kõik on korras."

Sordo sõnul oleks Mäkinen pidanud tema saamiseks pingutama, mitte lihtsalt selle kohta juttu rääkima. "Tommi oleks võinud minuga rääkida. Mul pole temaga mingit probleemi, ta on tore sell, aga me ei ole temaga kordagi järgmise hooaja plaane arutanud. Adamo tuli minu juurde ja ütles, et tahab mind."

Adamo enda sõnul sobib Sordo tema plaanidesse suurepäraselt. "Ma ei näe ühtegi valikut, kes oleks temast parem. Ärge saage minust valesti aru - ta ei jää siia sellepärast, et talle poleks alternatiive või midagi sellist. Võtan ta endale, sest ta on suurepärane meeskonnaehitaja, ta on usaldusväärne ja heatujuline. Kui midagi läheb valesti, ei hakka ta kellegi poole näpuga näitama."