Dani Sordo: olen nõus ise auto rentima, et Kataloonia rallil osaleda

Hyundai meeskonna puhul on tänavu iga etapi eel olnud küsimärk, missuguse koosseisuga starti tullakse. Ainsana on alati kindel esisõitja Thierry Neuville'i osalemine, ülejäänud kaks kohta jagatakse ära Sebastien Loebi, Andreas Mikkelseni, Craig Breeni ja Sordo vahel.

Mõistagi soovib Sordo olla kodusel etapil just üks Hyundai sõitjatest. "Tahaksin väga Hispaanias sõita. Kui mul ei õnnestu Hyundai tiimis sõita, siis olen nõus kasvõi ise auto rentima ja seal startima. Oleksin väga kurb, kui ma ei saaks Hispaanias osaleda."

Kodune MM-ralli on Sordo jaoks olnud aastate jooksul edukaks. Hispaanlane on seal viiel korral jõudnud poodiumile. Tänavu on ta osalenud viiel etapil ja parimaks tulemuseks on Sardiinia ralli võit.

Soome vahele jätnud Sordot näeb järgmisena sõitmas Saksamaa rallil, ülejäänud hooaja osas on hispaanlase tulevik lahtine.