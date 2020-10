Dani Sordo närvilisest punktikatsest Sardiinias: nägin autos Adamo pead!

Sordo rääkis portaalile DirtFish, et sai enne punktikatset Hyundai tiimipealikult Andrea Adamolt kõne. Itaallane olevat andnud "sõbralikku nõu", kirjutab portaal.

Adamo sõnad värskelt meeles, läks Sordo lühikesele punktikatsele, ning suutis siiski esikohta kaitsta. Teine koht kuulus Thierry Neuville'ile (+5,1), kolmas Ogier'le (+6,1).

"Nägin kogu aeg autos Adamo pead! Ma ütlen "F*****g hell!" Olime juba katsel ja ma ütlesin Carlosele (kaardilugeja Carlos del Barrio): "Adamo on siin - ma näen teda!" See oli keeruline. Ma ei tahtnud eksida. See oli nii-nii keeruline."

Adamo avaldas, mida ta Sordole ütles: "Ütlesin talle, et ta peaks meeles, et ta on Dani Sordo!"

Adamo tunnistas, et kaduma läinud edumaa tegi talle viimasel päeval muret. "Tal oli 34-sekundiline edu ja ta võitis kuue sekundiga. Ma ei käskinud tal selliseid emotsioone ja pingeid tekitada! Ausalt, pean talle meelde tuletama, et Hyundai maksab talle, mitte [WRC] promootor!"

"Sel kuul maksab promootor talle vist pool palgast - ta tekitas uskumatuid pingeid. Kõik on õnnelikud, mina samuti, aga ma oleks eelistanud, et see tuleb kindlamalt."

Sordo istub uuesti rooli juba sel nädalavahetusel, kihutades Hispaanias Rally de Cóbrecesil Hyundai i20 R5 masinaga.