Dakari ralli veteran juhib Rally Estonial nullautot

"Ohutusautosid kasutatakse rallidel eelkõige selleks, et enne igat katset veenduda katse turvalisuses. Ühelt poolt kontrollivad ohutusautod võistlusraja vastavust turvaplaanile ehk näiteks, kas kõik turvamehed ja pealtvaatajad asuvad õiges kohas, kuid teiselt poolt kontrollitakse ja parandatakse kohtunike endi tööd, tehes meelega ka valestarte," selgitas Rally Estonia meediajuht Margus Kiiver.

Lisaks kolmele töös olevale ohutusautole on varus veel viis ohutusautot.

Ohutusautod ehk nullautod lastakse katset läbima enne võistlejaid ning nende juhtideks on spetsiaalselt selleks ettevalmistatud inimesed. "Kuna ohutusautodel on väga oluline roll rallil kõiksuguste eksimuste vältimisel, siis ei saa me rooli lubada inimest, kes ei pruugi märgata kõiki vajalikke nüansse. Seetõttu on ohutusautode roolikeerajad tihtilugu endised rallisõitjad," sõnas Kiiver, lisades, et Rally Estonial on ohutusautode meeskonnas 16 inimest.

Reeglina stardib esimene ohutusauto rajale 30 minutit enne esimest võistlusautot, teine ohutusauto 15 minutit ning kolmas sõltuvalt katse pikkusest 4-8 minutit enne esimest võistlusautot. Kui esimesel ja teisel ohutusautol on õigus rajal olles ka auto peatada ja pealtvaatajaid noomida või kohtunikke õpetada, siis viimane ohutusauto peab katse otsast lõpuni peatumata läbi sõitma, et kõik probleemsed kohad tuleksid enne võistlusautot välja. "See tähendab, et näiteks pealtvaatajatele saab ohutusauto vaid auto liikumisega demonstreerida olukorra ohtlikkust, sõites mõnes kohas kergelt teelt välja," selgitas Kiiver.

Juhul, kui kiiruskatsel peaks juhtuma õnnetus, siis sõidavad rajale samuti esimesena ohutusautod. "Sellisel juhul on ohutusautode ülesandeks probleem kohapeal ära lahendada või halvimal juhul anda märguanne, et katse tuleb katkestada. See oht on alati olemas," lisas Kiiver.

Vastavalt FIA reeglitele tuleb ohutusautona kasutada tänavasõiduautosid, mis sõidavad mõistliku kiirusega, mitte ei kihuta. "Seda kõike turvalisuse huvides, kuid sellest hoolimata tasub ka ohutusautode tegevust märgata, sest näiteks kolmanda ohutusauto möödumine tähendab, et koheselt algab võistlus ning järgmisena tuleb juba täiskiirusel kihutav võistlusauto," täpsustas Kiiver.