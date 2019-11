Citroeni WRC-tiimile sai saatuslikuks Sebastien Loebi Hyundaile loovutamine?

Kui Citroen ei suutnud Ogier'i kinni hoida, siis mitme eksperdi sõnul oli meeskonna jaoks tegelikult eelmine aasta veelgi valusam, kuna toona otsustas üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb vahetada Citroeni värvid Hyundai oma vastu.

Loeb võitis kõik üheksa MM-tiitlit Citroeniga ning vanameister käis prantslaste toodanguga aeg-ajalt ka MM-sarja etappidel osalemas. Kui mullu kihutas ta Citroeniga kolmel rallil ning teenis Kataloonias isegi esikoha, siis lõppenud hooajal esindas ta kuuel rallil juba Hyundaid. Järgmisel hooajal teeb ta Hyundai ridades taas kaasa kuuel rallil.

„Citroen tegi oma suurima vea juba eelmisel aastal. Sebastien Loebist loobumine oli suur viga. Kui ta oleks sel aastal sõitnud Citroeni eest kuuel rallil, siis ei oleks Citroen praegu sellises seisus,“ teatas endine Citroeni piloot Patrick Magaud L'Equipe'i vahendusel.

„Paljud arvavad, et Loebi aeg on läbi, kuid tegelikult annab ta meeskonnale väga palju juurde,“ lisas Magaud, kes startis omal ajal 23 WRC-rallil. „Arvan, et Citroen lahkus sel korral WRC-sarjast pikaks ajaks. See on kogu sarja jaoks halb.“

Loeb näitas lõppenud hooajal ka Hyundaiga korralikku kiirust. Parimaks tulemuseks jäi Tšiili ralli kolmas koht. Lisaks lõpetas üheksakordne maailmameister Monte Carlos ja Kataloonias neljandana.

Citroeni endine tehniline direktor Jean-Claude Vaucard leidis, et Citroenil oli tegelikult tase olemas, et järgmisel aastal hea tulemus teha: „Neil oli jätkamiseks kogu tehniline pagas olemas. Probleemiks oli see, et tänavu tuli võite liiga vähe. Kui tulemused ei tule piisavalt kiiresti, siis otsuseid tehakse väga kiiresti.“