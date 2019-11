Citroeni WRC-tiimi boss: oleksime järgmisel hooajal olnud tugevamad, teisejärgulised sõitjad aga meid ei huvita

„Kui tahad MM-tiitli eest heidelda, siis peab meeskonnast olema üks suure kolmiku (Ogier, Ott Tänak, Thierry Neuville) liikmetest,“ tunnistas Budar. „Kui oled andnud endast maksimumi, et üks nendest meestest endale saada, kuid see ebaõnnestub, siis tuleb teha otsus. Seda me ka tegime.“

David Evans uuris Budarilt, kas näiteks kaaluti kolmekordse MM-pronksi ja tänavu hooaja neljandana lõpetanud Andreas Mikkelseni või näiteks Craig Breeni palkamist. Prantslane andis aga mõista, et neid huvitasid ainult kolm tipp-pilooti ja ülejäänud meestega ei soovita oma aega raisata.

Samas oli Budar aga kindel, et tuleval hooajal oleks Citroen juba kiirem olnud. „Tegime aasta jooksul läbi suure arengu. Mitmed arendused olid praegu pooleli ja oleksime need Monte Carlo ralliks valmis saanud,“ sõnas prantslane. „Kaotasime tänavuse aasta alguses aega, kuid see tõestas taas, et meie projektil oleks vaja olnud ka teist aastat. Esimene aasta oli tõesti natuke keerukas. Olen täiesti kindel, et oleksime järgmist aastat alustanud juba palju paremas positsioonis.“