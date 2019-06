Citroeni tiimiboss soovib Toyota ja Hyundai hiljutiste käikude valguses reeglimuudatust

Kuna WRC sarjas on testipäevade arv piiratud ning sel aastal tõmmati testipäevade arvu varasemaga võrreldes veelgi koomale, on mõned meeskonnad hakanud sagedamini oma autosid kohalikele rallidele saatma. Nii on näiteks Hyundai eest Jari Huttunen osalenud mitmel Soomes peetud kohalikul rallil, Sébastien Loeb sõitis aga Sardiinia MM-ralli ajal Prantsusmaal Alsace'is toimunud asfaldirallil, mille olud sarnanevad Saksamaa MM-ralli omadega. Hyundai isegi eriti ei varjanud, et Loebi eesmärk oli seal Saksamaa etapiks valmistuda ning Hyundai roolis asfaldikilomeetreid koguda.

Toyota tegi sarnase käigu Sardiinia rallil, kui nende neljanda WRC autona oli stardis Juho Hänninen, kes sai nii erinevaid seadistusi testida.

"Kui tegu on gentleman driver'i või noore sõitjaga, on asjad teistmoodi, kuid kui tegemist on tippsõitjaga, tuleks seda arvestada kui testisõitu," sõnas Budar portaalile motorsport-total.com. Prantslane on arvamusel, et säärast teguviisi tuleks kuidagi piirata.

Toyota spordidirektor Kaj Lindström jääb aga eriarvamusele. "Mida me teeme aga siis, kui sõitja katkestab ning järgmisel päeval tagasi sõitma tuleb? Kas ka see on test? Minu jaoks on rallidel osalemine ja testimine kaks erinevat asja.