Citroeni radikaalsed uuendused jäävad garaaži seisma. Tänak: need muudatused olid justkui meie auto kopeerimine

Autosport kirjutab, et fotodelt nähtud uuendused olid kõige suuremad muudatused, mis oleksid pärast 2017. aasta algust auto juures kasutusele võetud. Citroen teatas Autospordile, et muudatusi katsetati, kuid Sebastien Ogier ja Esapekka Lappi tulevad Kataloonias rajale juba kõigile tuttavaks saanud varustusega.

Citroen lootis viimati kavas olnud Walesi rallil kasutusele võtta uued amordid, kuid saatuslikuks said puuduvad homologeerimise võimalused. Samal põhjusel jäävad nüüd kasutusele võtmata ka aerodünaamilised uuendused.

New aero for Citroen Racing in pre event test for @RallyRACC

📷: @hugo_blancher pic.twitter.com/pXIxDl1bE7 — Jarno Saari (@SaariJarno) October 11, 2019

„Praeguseks ei ole Citroen meile esitanud ühtegi avaldust muudatuste homologeerimiseks,“ teatas Rahvusvaheline Autoliit FIA.

„Auto väljanägemine oli üsna agresiivne, kuid kohati tundus, et lihtsalt oli kopeeritud meie autot,“ sõnas omalt poolt Citroeni plaanitud muudatuste kohta Toyota esinumber Ott Tänak.

Tänak on kaks etappi enne hooaja lõppu liikumas MM-tiitli suunas. Eestlane edestab teisel kohal olevat Sebastien Ogier'd 28 ja kolmandat positsiooni hoidvat Thierry Neuville'i 41 silmaga.

„Loomulikult on pinge haripunktis. Peame tegema korraliku esituse. Praegu on koht, kus tuleb anda endast kõik. Vajame head tulemust,“ lisas Tänak Kataloonia ralli eel. „Rallile eelnenud test läks hästi ning enesetunne on samuti hea. Arvan, et fookus on minu peal, kuid Ogier ja Neuville peavad endast kõik välja panema.“

MM-sarja üldseis Kataloonia ralli eel: