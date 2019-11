Kahtlemata on Citroëni rallimeeskonna loobumine MM-sarjale suur hoop, sest supp jääb neljandiku võrra lahjemaks, kuid kes on selles süüdi? Kui Sébastien Ogier otsustas meeskonnast lahkuda, sest kesine auto ei andnud talle võimalust tiitli eest võidelda, oli Citroëni rallitiimi pealiku Pierre Budari solvumine kohatu. Eelkõige pidanuks Budar ja temast kõrgemalseisvad juhid peeglisse vaatama, sest alates 2012. aastast on Citroën liikunud ämbrite kolinal allamäge.