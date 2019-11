Citroeni otsuse järel töötuks jäänud norralane: ma ei anna alla!

Töö kaotab ka sel aastal Citroeni R5 autoga WRC2-sarjas kihutanud norralane Mads Östberg.

32-aastane norralane lootis tulevaks aastaks leida koha WRC-tasemel, kuid nüüd muutusid tema lootused üsna hapraks.

„Mul on olnud Citroeniga väga hea koostöö ning lootsin selle jätkumist,“ tunnistas Östberg sotsiaalmeedias. „Kuna nüüdsest on tipptasemel üks meeskond vähem, siis on töökoha leidmine ilmselgelt raskem.“

„Keeldun siiski alla andmast. Tean, et meil on kõrgete kohtade eest heitlemiseks vajalik kiirus olemas. Olen veendunud, et üks hooaeg R5 autoga on muutnud mind veel paremaks piloodiks. Ma ei ole WRC osas alla andnud ja loodetavasti ei ole WRC minu osas alla andnud. Teen kõik endast oleneva, et leida endale MM-sarjas koht,“ lisas Östberg, kelle ainus võit WRC-sarjas pärineb 2012. aasta Portugali rallilt.