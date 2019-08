Citröeni meeskonna boss: me ei kahelnud kordagi Esapekka Lappi võimetes

Kui kogu senine hooaeg oli Lappi jaoks möödunud keeruliselt ning soomlasel oli probleeme autoga õige tunnetuse leidmisega, siis kodusel MM-rallil näitas soomlane head kiirust ja lõpetas MM-sarja üldliidri Ott Tänaku (Toyota) järel teisel kohal.

"Loomulikult oleme rahul, et Lappi ja (kaardilugeja) Janne Ferm tagasi tipus olid pärast keerukat hooaja algust," rääkis Soome meediale Pierre Budar. "Nad suutsid enda potentsiaali tulemuseks vormida. Teadsime alati, et Lappi on kiire ning ei kahelnud kordagi tema võimetes."

"Esapekkal ja Jannel läks aega, et autoga harjuda ja sellest maksimaalne välja pigistada," jätkas prantslane. "Lõppenud nädalavahetusel sai nende raske töö lõpuks tasutud. Usun, et nad suudavad siit saadud tulemuse pealt teha edukaid sõite ka tulevastel rallidel."

Lappi tiimikaaslane, kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier, Soomes head kiirust näidata ei suutnud ning lõpetas etapi viiendal kohal. Prantslane võitles nädalavahetuse vältel ka kõhuviirusega. "Üks osa meistritiitli eest võitlemisel on elada üle keerulised nädalavahetused, kus eesmärgiks on kahjude minimaliseerimine. Töötame veelgi innukamalt selle nimel, et Citröeni masinad oleksid järgmistel etappidel konkurentsivõimelised," sõnas Budar.

WRC hooaeg jätkub 22. - 25. augustini toimuva Saksamaa ralliga.