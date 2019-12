Citröeni masinaid võib uuel hooajal WRC-s siiski võistlustules näha

Nimelt teatas meeskonna boss Pierre Budar, et nad on nõus soovijatele masinaid laenama või maha müüma. "Kõige tõenäolisem võimalus C3 autot uuel hooajal võistlemas näha, on siis, kui mõni erasõitja soovib selle ära osta või finantseerida sellega sõitmist," avaldas Budar väljaandele Autosport.

"Praegu midagi uut antud teema osas mul öelda ei ole. Kõik on aga võimalik ning võtame arvesse kõiki pakkumisi, kui keegi tahab Citröeni WRC-masinat rentida või osta."

Citröen põhjendas MM-sarjast lahkumist sellega, et kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier otsustas meeskonda vahetada. Nii Ogier kui tema tiimikaaslane Esapekka Lappi kritiseerisid hooaja jooksul autot.

Budar lisas, et tal on kahju, et ei saa näha, kuhu nad oleksid uueks hooajaks oma arendustega jõudnud. "Olen üsna veendunud, et oleksime järgmisel aasta alguses olnud palju paremas olukorras kui tänavu. Seda, kas me 2020. aastal Citröeni sõitmas näeme, ei oska ma praegu öelda. Arvestades viimaste testide tulemusi ja lisakogemusi, mida meie töötajad tänavu said, usun, et uuel aastal oleksime olnud konkurentsivõimelisemad, aga eks seda ole lihtne öelda."

Ka Lappi, kes meeskonna sarjast lahkumise tõttu töötuks jäi, leidis, et Citröen oli viimasel ajal edasi arenenud. "Arvan, et oleksime päris suuri samme teinud edasi. Juba oli näha, kuidas muudatused aerodünaamikas töötasid hästi. Kiiretel rallidel ja kiiruskatsetel oleks see meid palju aidanud."