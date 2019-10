Citröeni boss ebaõnnestunud Kataloonia rallist: peame rohkem pingutama, et järgmisel aastal konkurentsis olla

Citröeni tiimi pealik Pierre Budar oli pärast etappi mõistagi pettunud. "See ei olnud ralli, mida oleksime oodanud. Kogu nädalavahetus oli keeruline ja lõpptulemus väga halb. Meil on väga kahju, et me ei suutnud võidelda ralli võidu nimel."

"Meid tabasid tehnilised probleemid ja Ogier' jaoks oli ralli juba varakult lõppenud," jätkas Budar WRC kodulehele antud intervjuus. "Me ei tulnud selle jaoks Katalooniasse, vaid ikka selleks, et igal kiiruskatsel teistega konkurentsis olla. See ei ole aktsepteeritav ja me peame rohkem töötama, kui tahame uuel hooajal konkurentsis olla. Peame leidma lahendused oma probleemidele."

Budar lisas veel, et Citröen on juba praegu töötamas uuenduste kallal järgmiseks hooajaks ning uue aasta avaetapiks Monte Carlos on mõned uued autoosad saabunud. "Peame kindlustama, et uuel hooajal oleks kõik parimal tasemel."

WRC hooaeg jätkub kahe ja poole nädala pärast Austraalias, kus sõidetakse hooaja viimane etapp.

Kataloonias kindlustas maailmameistritiitli Ott Tänak, kellel on Austraalia ralli eel koos 263 punkti. Talle järgnevad Thierry Neuville ja Ogier, kellel vastavalt 227 ja 217 silma.

Meeskondlikus arvestuses on veel käimas võitlus Hyundai ja Toyota vahel, kui Hyundai edu Jaapani tiimi ees on 18 punkti.

Meeskondlik tabeliseis:

1. Hyundai 380 punkti

2. Toyota 362

3. Citröen 284

4. M-Sport 218