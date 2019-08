Citroen võib Ogier'i taandumise järel WRC-sarjaga lõplikult hüvasti jätta Madis Kalvet reporter RUS

Sebastien Ogier Soome rallil. Foto: Lavadinho, via www.imago-images.de, imago images / PanoramiC/Scanpix

Kuuekordne autoralli maailmameister Sebastien Ogier on teada andnud, et 2020. aasta järel tõmbab ta tippsportlase karjäärile joone alla. Nimelt on tal Citroeniga leping just järgmise hooaja lõpuni ja seejärel saabki tema karjäär läbi. Autosport kirjutab, et Ogier'i loobumise järel võib WRC-sarjast taanduda kogu Citroeni tiim.