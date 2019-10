Citroen võib Austraalias välja panna kolmanda WRC auto, et Tänaku tiitlivõitu takistada

Östberg on sel hooajal sõitnud Citroeni R5 masinaga WRC2 Pro klassis ning Austraalia oleks tema hooaja ainsaks etapiks, kus ta saab tagasi WRC autosse istuda.

Tänaku edu MM-sarja üldliidrina on Sébastien Ogier' ees 28 punkti ning Thierry Neuville'i ees 41 punkti, mis tähendab, et kui eestlane Kataloonias Ogier'st kaks punkti rohkem teenib ning Neuville'iga võrreldes rohkem kui 11 punkti ära ei anna, ongi Tänak maailmameister.

"Oleme töötanud nii kõvasti kui võimalik, et Kataloonia ralliks valmistuda ja loodame saada võimalikult hea tulemuse mõlema autoga," viitas Citroeni tiimiboss Pierre Budar nii Ogier'le kui Esapekka Lappile. "Kui nii läheb, püsime nii sõitjate kui kaardilugejate arvestuses MM-tiitli heitluses. Sel juhul paneme Austraalias ka kolmanda auto välja, et Madsil oleks võimalik konkurentidelt punkte ära võtta."

Eelmisel aastal sai Östberg Austraalias kolmanda koha ning see on seni olnud tema viimane MM-ralli WRC autoga. "Tal oleks reedeks Austraalias väga hea stardipositsioon ja ta on kindlasti võimeline meid kõvasti aitama."

Väikese nüansina ei ole Östbergi tootjate arvestuses Citroeni sõitjaks märgitud, mis tähendab, et tootjate punkte ta tiimile tuua ei saa. See on nii ilmselt seetõttu, et sel juhul saaks Citroen Östbergi järgmisel hooajal testidel kasutada nn külalissõitjana, mis annaks tiimile võimaluse rohkem autot testida.