Citroen tuleb Soome rallile uuendatud autoga, tiimijuht on väge täis

"Olen värske. Lõpetasin kahepäevase testi hea tundega. Soome ralliks välja tulev uuendus tähendab, et meil on kogu järelejäänud hooaja jooksul võimalik autot erinevatel viisidel seadistada," ütles Ogier võistkonna kodulehele.

Tiimipealik Pierre Budar täpsustas, et muudetud on esitelge.

"Tänu Rally Estonial osalemisele oleme teinud nii hea ettevalmistuse kui võimalik. Meie tiimis on kaks varasemat võitjat (Ogier ja Esapekka Lappi - A.K.), seega oleme väljakutseks valmis. Loodame poodiumiseeriat jätkata," sõnas ta.

Sõitjate arvestuses läheb 1.-4. augustini peetavale Soome rallile liidrina vastu Ott Tänak, tal on 150 punkti. Teine on Ogier 146 punktiga, Thierry Neuville on 143 punktiga kolmas.