Citroën on valmis 2021. aastal autoralli MM-sarja naasma

Saintéloci erameeskond, mis kasutab Citroëni C3 autosid, kinnitas DirtFishile, et on valmis WRC-masina homologatsiooni lõpule viima, et sellega 2021. aastal võistlema hakata.

Citroëni värskeimat WRC-autot, millel on uus mootor ja täiustatud aerodünaamika, katsetati eelmise aasta lõpus Hispaanias. Toona kinnitasid mõlemad Citroëni sõitjad - Sébastien Ogier ja Esapekka Lappi -, et auto on võrreldes oma eelkäijaga väga suur samm edasi. Sama on väitnud ka Citroëni WRC2 sõitja Mads Östberg.

Saintéloci meeskond lootis algselt uue C3-ga starti tulla juba tänavusel Monza MM-etapil, kuid tänaseks on sellest plaanist loobutud. Uue hooaja osas on nad aga väga optimistlikud.

"Meie poolest on kõik valmis koos uute aerodünaaniliste lahendustega, kui meil õnnestuks heade sõitjatega tugev programm käivitada. Citroën alustas homologeerimisprotsessi juba eelmisel aastal ja siis nad peatasid selle. Kõik vajalikud dokumendid on olemas ja need tuleb lihtsalt uuesti aktiveerida," sõnas meeskonna mänedžer Vincent Ducher.