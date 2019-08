Citroen lööb Saksamaa rallil lauale mitu salarelva

Kui hooaja avaetapp Monte Carlo jäisel asfaldil õnnestus Citroenil kenasti ning lõppes Sébastien Ogier' etapivõiduga, siis Korsika rallil ei suutnud ei Ogier ega Esapekka Lappi sugugi kiirust leida. Ogier sai küll lõpuks teise koha, kuid seda suuresti tänu teiste probleemidele ja katkestamistele. Ühtegi katset Ogier ega Lappi seal näiteks ei võitnud.

Budari sõnul on Korsika nukravõitu nädalavahetusest oma järeldused tehtud. "Saime pärast Korsika etappi jälile, miks me asfaldil kiirust ei leidnud ning oleme seejärel väga kõvasti tööd teinud, et need puudused kõrvaldada," sõnas Budar Autospordile. "Loodan seetõttu, et oleme Saksamaal tagasi tipus, sest see on kõigele lisaks ka ralli, mida tunneme väga hästi."

Prantslane kinnitas, et lisaks sellele kasutab Citroen Saksamaal esimest korda uut mootorit - ning Korsika etapi järel timmiti autot lausa neljapäevasel testil.