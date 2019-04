Citroen kahtlustab, et konkurendid lõikasid ning palub korraldajatel nende pardakaamerate salvestused üle vaadata

Raja koostamisel oli tee kõrval olnud värav suletud ning korraldajate koostatud rajaraamatus oli samuti korrektseks teekonnaks märgitud väravast vasakult poolt möödumine.

Kui Ogier paika jõudis, oli aga värav lahti ning valida sisuliselt kahe sõidujoone vahel - hetkeks kõhelnud Ogier otsustas lõpuks õige joone kasuks, ent põrutas autoga vastu väravaposti, kahjustades sellega roolivõimu.

Citroeni tiimibossi Pierre Budari sõnul kahtlustavad nad, et Ogier' konkurendid võisid postist paremalt poolt mööduda ning sellega reegleid rikkuda. "Meie töö ei ole seda kontrollida, aga oleme näinud videoid kahest erinevast sõidujoonest. Nüüd peab FIA või keegi teine otsustama, mis oli selles olukorras õige. Reegel on väga lihtne: tuleb järgida rajaraamatut. Ja seal oli väga selgelt näidatud, et barjäärist tuleb mööduda vasakult," sõnas Budar Autospordile.

"Vaatasime juba ka rajakoostamise video üle ja seal oli värav suletud. Nüüd oli see aga lahti."

This is an aerial shot of the alternative route which caused the power steering issue for Ogier in the morning. the organizers now closed the short way. Ogier was speaking about time penalties for drivers leaving the correct route #RallyArgentina pic.twitter.com/ngsXMbUOb8