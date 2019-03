Citroen ähvardab: kui FIA ei täida meie nõudmisi, lahkume WRC-sarjast

2022. aasta hooajaks töötab FIA välja WRC-sarja uued tehnilised regulatsioonid ning üha rohkem räägitakse sellest, et viimane aeg oleks autoralli MM-sarja tuua hübriidtehnoloogia. Kõige rohkem on räägitud elektrienergiast.

Prantsuse autotootja on WRC-s pika ja eduka ajalooga - Sébastien Loeb võitis nende ridades üheksa järjestikust MM-tiitlit ning sel hooajal on nende ridades valitsev maailmameister Sébastien Ogier.

Citroeni juhi Linda Jacksoni sõnul on nad aga valmis meeskonna MM-sarjast ära võtma, kui FIA ei tee selget sammu hübriidtehnoloogia suunas - seda suisa 2020. aasta lõpus, kui Ogier' praegune leping lõpeb.

"Kõik muutub ning ma ei näe autotootjana, et me peaksime jätkama millegi toetamist, mis ei peegelda reaalset elu. Tavaautode puhul töötame kõvasti erinevate heitgaasiregulatsioonide kallal ning loome neist elektrimootoriga versioone," rääkis Jackson Auto Expressile.

"Minu jaoks on oluline, et WRC liiguks edasi hübriidtehnoloogiale, elektrijõule või nende kombinatsioonile. WRC on paljude jaoks sisuliselt turundusvahend ning kui see ei peegelda olukorda tänavaautode vallas, ei ole sellest suurt kasu.

FIA president Jean Todt on hiljuti öelnud, et WRC-l on viimane aeg keskkonnasõbralikumate kütuste peale üle minna, kuid tema sõnul on ta kohanud meeskondade poolt kerget vastuseisu.