Carlos Sainz: lühendatud hooaeg ei vähenda ralli MM-tiitli väärtust

"Olen tänavuse aasta meistrivõistlusi jälginud, te teate, et hoian neil asjadel alati silma peal," ütles Sainz DirtFishile.

"Ma arvan, et Elfyn teeb väga raskel aastal fantastilist hooaega. Ma tean Elfynit, et talle tere öelda, aga ma tean Gwyndafit [Evans, Elfyni isa - toim.], me olime Fordis koos tiimikaaslased."

"Kui Elfyn võidab need meistrivõistlused, on ta maailmameister ja sellega on minu jaoks jutt lõppenud. Kui sa oled võitja, on sul kõige rohkem punkte ja oled ka tšempion,” lisas Sainz, vihjates, et pole mingit probleemi, et tänavu on olnud vaid seitse MM-etappi.