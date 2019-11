Briti portaal: Eesti oli siiamaani kõige paremini tuntud vehklemise poolest, aga nüüd on neil Ott Tänak!

"Sellisel väiksel riigil nagu Eesti on nüüd maailmameister nimega Ott Tänak. Siiamaani oli Eesti kõige paremini tuntud ehk vehklemise poolest, kust on võidetud 17 MM-medalit (tegelikult 28 - toim). Esimene olümpiakuld taasiseseisvunud Eestile tuli hoopis trekisõidust, nii et Eestlaste jaoks on rattad igatepidi tähtsad."

"Tänak pole esimene Eesti rallistaar. Tema mentor Markko Märtin on samuti tipptasemel võistelnud." Ajakirjanik tõi välja, et Märtinil ja Tänakul on palju ühiseid jooni. "Mõlemat meest on raske lugeda ning kumbki ei näita oma emotsioone eriti välja."

Peacock lisas lõpetuseks, et Tänak on tõestanud, et suudab igal teekattel kiiresti sõita. "Ta on tänavu senisest 13 etapist 6 võitnud - nii kruusal, lumes kui asfaldil. Isegi nendel rallidel, mida ta ei võitnud, oli ta tihtipeale kiireim. Kuulsal Monte-Carlo MM-etapil võitis ta 15 katsest 7 (neist 6 järjest) ja lõpetas kolmandana."

"Kas Toyotal on parim auto? Ilmselt. Seega suur kiitus Hyundai sõitjale Neuville'le ja Citröeni mehele Ogier'le, kes sellise lahingu andsid. M-Sport pole tänavu niimoodi tipus olnud - seda nii vähese rahastuse kui ebaõnne tõttu."