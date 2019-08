Briti olümpiasangar istub Walesi rallil Colni McRae legendaarse Subaru rooli

Tegemist on autoga, millega McRae võitis 1996. aasta Hispaania ralli ning mis praegu kuulub tiimi Prodrive kollektsiooni.

"See on lapsepõlveunistuse täitumine ning midagi, mida ma tohutu põnevusega ootan," ütles Hoy. "Colin oli minu jaoks, nagu ka kindlasti paljude teiste jaoks inspiratsiooniks, seega mul on au McRae pärandit elus hoida."

"Kõik poisid unistavad võidusõiduautodest, aga mind tõi mootorisporti just Colin McRae ja ralli. Ta oli imeline sõitja, keda vaadata ning temast sai minu kõigi aegade spordikangelane."

Pärast 2013. aastal karjääri lõpetamist on Hoy osalenud mitmes kereautode sarjas, muu hulgas ka 2016. aastal mainekal Le Mansi 24 tunni sõidus. Aasta varem võttis ta osa Londoni olümpiastaadionil toimunud Race of Champions sõuüritusest, kus ta asendas F1 piloodi Romain Grosjeani tiimikaaslasena vigastada saanud MotoGP sõitjat Jorge Lorenzot.