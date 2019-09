Breen saab tänavu veel korra Hyundai rooli vaid siis, kui Sordol Kataloonias hästi läheb

Adamo soovib, et Austraalia kruusal läheks üks Hyundai reedel rajale võimalikult hea stardipositsiooniga - ehk võimalikult tagantpoolt. Kuna reedene stardirivi pannakse paika MM-sarja üldjärjestuse järgi, tähendab see, et kui Dani Sordo tahab Austraalias võistelda, ei tasu tal oma koduetapil Kataloonias liiga palju punkte võtta, et seeläbi MM-sarja punktiarvestuses kõrgele tõusta. Vastasel juhul stardib tema asemel Craig Breen, kes on tänavu osalenud vaid Soome MM-rallil. Sel nädalalõpul toimuval Walesi rallil Sordot stardis ei ole.

"Austraalia on etapp, kus tee puhastamisel on väga oluline roll. Vaatame, kus Dani pärast Kataloonia etappi punktiarvestuses asub," sõnas Adamo Autospordile.

"Sa võid olla maailma kiireim sõitja, kuid kui pead teistele teed puhastama, on sinuga kööga. Tahan esmalt üldseisu näha, enne kui [Sordo ja Breeni vahel] otsuse teen."

Teoreetiliselt on võimalik ka olukord, kus Hyundai kindlustab endale kahe järgmise ralliga võistkondliku tiitli sootuks ära ning saab Austraaliasse sõita pingevabalt. Selleks oleks neil tarvis lähima jälitaja ees 44-punktist edumaad - hetkel edestatakse Toyotat 19 silmaga.

MM-sarja punktiseis enne Walesi etappi: