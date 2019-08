Bottas sai taas kiita! Lappi: ta sõitis tõeliselt hästi

Alles hiljuti kiitis soomlast Toyota tiimi boss Tommi Mäkinen. "Ma olin väga üllatunud. Ta oli uskumatult kiire."

Lisaks avaldas Toyota hiljuti, et Bottas suutis nende autot testides näidata Kris Meeke'ga sama kiirust tol päeval. Ka soomlane ise jäi Toyotas kogetuga rahule. "Väga lahe oli sõita. Eks see ole ka peamine põhjus, miks ma üldse WRC masinaid proovin."

Nüüdseks on selgunud, et Bottas testis suvel Citröeni masinat. "Valtteri sõitis oma peaga, mitte minu nõuannete järgi," rääkis portaali rallit.fi vahendusel Esapekka Lappi, kes pidi kaasmaalast juhendama. "Talle väga meeldis see töö. Bottasele tundub ralli tõesti meeldivat. Ta sõitis tõeliselt hästi. Meil oli too päev päris raske test ja ta vajutas ikka kõvasti."

Bottas on lisaks Toyotale ja Citröenile testinud M-Spordi Fordi. Fordiga sõites jäid talle teed aga kohati kitsaks ning ta libises teelt välja. "Mõistan hästi, miks ta Fordiga sõites libises. Võib olla päris hirmutav, kui pidamine ära kaob. Vormel-1 masinaga saad sõita kindlalt, aga kui vahetada asfalt mõne muu teepinnase vastu, läheb juba keeruliseks."

Bottas pole praeguseks proovinud ainult Hyundai WRC masinat. Kas soomlast võib kunagi ka WRC-sarjas näha? "Seda peate temalt küsima. Mina midagi lubama ei hakka," muigas Lappi.