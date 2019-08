BLOGI | VÕIT! Ott Tänak triumfeeris teist aastat järjest Soome rallil!

Soome ralli

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanak-kordas-soomes-sebastien-loebi-vagitegu?id=87036323

https://twitter.com/MSportLtd/status/1157979247887171584

https://twitter.com/voiceofrally/status/1157977446290984961

MM-sarja punktiseis on siin!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/mm-sarja-uldseis-tanaku-edu-uldliidrina-suurenes-markimisvaarselt?id=87035499

Tommi Mäkinen: "Kolmas võit Soomes järjest - briljantne! Ja Otilt veel viis punkti lisaks... imeline! Olen Oti ja Martini üle väga uhke. Tundub väga tugevalt, et just nemad tulevad tänavu maailmameistriteks!"

https://twitter.com/PeepPahv/status/1157974640221970432

Kalle Kaljula: Saja protsendiline ralli Shakedownivõit Rallivõit ja Punktikatsevõit. Ott võttis kõik mis võtta andis

Tänak: "Tunnen ennast hästi. On olnud suur nädalavahetus, suvepaus tuli meie jaoks õigel ajal, sest Sardiinias juhtunu oli südantlõhestav meie kõigile. Meil tuleb surumist samamoodi jätkata, viis etappi on veel minna."

Soome ralli lõppseis: Tänakule teist aastat järjest 25+5!

Punktikatse tulemused:

Tänak on finišis võitjana - nii ralli kui punktikatse osas! Edu Neuville'i ees tuli lõpuks 0,7 sekundit.25+5, palju õnne meile kõigile!

Teises splitis on Tänak Neuville'ist vaid 0,1 sekundit kiirem!

Tänak esimeses splitis - kiireim aeg, edu Neuville'i ees 0,5 sekundit!

Ott Tänak on samuti nüüd rajal. Varsti saame esimese vaheaja...

Lappi finišis hetkel kuuenda ajaga, kaotust Neuville'ile 3,8 sekundit. Temale tähendab saadud poodiumikoht aga ilmselt sama palju kui Latvalale!

Latvala: "See on oluline saavutus. Võin öelda, et olen väga suure surve all olnud. Teised poisid on siin kõvasti vajutanud, ma ise tegin paar väikest eksimust."

Lappi ei ole esimeses splitis väga ohtliku ilmega - ta on seal Latvalaga täpselt viigis, kaotust Neuville'ile 1,5 sekundit.

Latvala teeb turvalise sõidu ning lisapunkte iga hinna eest püüdma ei lähe. Kaotust Neuville'ile 2,8 sekundit, aga hooaja esimene poodiumikoht on tõsiasi!

Geroi: Haha. Eesti fännid laulsid Tommi Mäkinenile laulu finishis juba

Latvala on esimeses splitis neljas - kaotust Neuville'ile 1,5 sekundit.

Mikkelsen teeb korraliku sõidu ning läheb punktikatse arvestuses Neuville'i järel teiseks - kaotust tuleb 1,7 sekundit, aga mis peamine - neljas koht on üldarvestuses Ogier' ees kaitstud!

Mikkelsen ei kavatse Ogier'le kohta endiselt loovutada - esimeses splitis on ta prantslasest 0,4 sekundit kiirem, aga Neuville'ist 0,6 sekundit aeglasem.

Ogier' hüpe on Neuville'i omast veel hullem! Mees maandus sisuliselt tagumise põrkeraua peale, see võis olla isegi enam kui 60 meetrit!https://twitter.com/mikejjennings/status/1157969838880559104

Ogier ei suuda Neuville'i tempos püsida ning kaotab talle finišis 2,2 sekundit. Üldarvestuses on ta aga viies.

Ogier on esimeses splitis belglasest 1,0 sekundit aeglasem. Neuville kardab, et mahapöörded lähevad iga sõitjaga veel puhtamaks, nii et järgmised võivad temast veel kiiremini tulla.

Neuville on finišis, ajaks võimas 5.25,0, edu Breeni ees tuleb 3,5 sekundit. Ja see hüpe võis olla 60 meetrit! Päris mitmeks lisapunktiks peaks sellest vist piisama? Meenutame, et eelmisel aastal võitis Tänak sama punktikatse ajaga 5.26,2.https://twitter.com/Karlip1/status/1157968692757630976

Neuville on aga surumas - esimeses splitis on ta Breenist 1,6 sekundit parem!

Breen lööb Sunineni finišis 2,6 sekundiga ning läheb hetkel punktikatse liidriks.

Craig Breen on Suninenist esimeses splitis 1,0 sekundit kiirem. Huvitav näha, kui kõvasti Breen suruda soovib.

Suninen paneb esimese märgi WRC-de jaoks maha - 5.31,1. Hommikusel läbimisel suutis sellest 0,2 sekundit kiiremini sõita vaid Latvala.

Nüüd on aga R5 autodega kõik - Teemu Suninen on esimese WRC ässana juba rajal!

Kalle Rovanperä tuleb R5 masinatest selle katse võitjaks (edu Huttuneni ees 1,4 sekundit) ning võidab ralli ka WRC2 Pro arvestuses. Üldarvestuses talle üheksas koht.

Eric Camilli võtab asja pigem rahulikult ning saab kirja hetkel viimase aja, kaotades Huttunenile 4,0 sekundit. Enam midagi suurt püüda tal polnud, ralli kokkuvõttes saab ta 12. koha, WRC2 Pro klassis teise koha.

Vene rallilootus Nikolai Grjazin sõidab välja kolmanda aja - kaotust Huttunenile 1,2 sekundit. Sellest pole aga hullu - ta on WRC2 klassis ralli võitja!

Huttunen läheb R5 autode seas katse liidriks, edu Kristofferssoni ees tuli 0,5 sekundit. Esimese WRC stardini on nüüd veel alla kümne minuti...

Vahepeal videopilti ka Greensmithi hommikusest avariist:https://twitter.com/rallyparadise/status/1157960342087057411

Johan Kristoffersson alistab Loubet' 3,3 sekundiga.

Loubet paneb R5 autodele esimese märgi maha - 5.54,2.

Pierre-Louis Loubet on startinud!

Tommi Mäkinen punktikatse eel: "Ott on tugev ja tema puhul on kõik võimalik."

Punktikatse stardijärjekord on ka nüüd paigas - esmalt lähevad rajale kuus WRC2 ja WRC2 Pro masinat, alles kell 13.48 saab lähte esimene WRC sõitja, kelleks on Teemu Suninen. Ott Tänak saab stardi kell 14.10.Stardiintervallid on punktikatsel neljaminutilised.

Siim Järve: Kordusest on üsna selgelt näha, et sisekurvis on känd kuhu Meeke sisse lõikab. Suhteliselt rumal tegu nii sühavale lõigata kui midagi kaalul ei olnud.

Meelis Rosar: Kaldun arvama et Meeke saksamaal rooli ei pääse. Mees oleks võinud ju rahulikult võtta.

Nüüd on pisut enam kui tund aega veel minna, enne kui esimene auto punktikatsele stardib. Väikese puhkepausi saab sisustada näiteks "Kuuenda käigu" kuulamisega!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-kuulujutud-ja-pakkumised-meekei-ja-latvala-osas-kas-toesti-teeb-toyota-veel-sel-hooajal-meeskonnas-muudatusi?id=87032707

Uudised JWRC klassist räägivad seda, et Roland Poom on taas poodiumile tõusnud - teist kohta hoidnud Dennis Radströmi tabasid mehaanilised probleemid.

Ralli üldseis pärast 22. katset: Breeni sihilik hilinemine aitas Neuville'i kõrgemale.

22. katse tulemused: Mikkelsenile katsevõit.

Tänak: "Punktikatselt võib kõike oodata. Vaatame, mis on võimalik."

Tänak eelviimase katse finišis - kaotust Mikkelsenile küll 1,3 sekundit, aga sõit puhas ja kindel ja see on praegu peamine.

Lappi saab finišis kirja teise aja, kaotust Mikkelsenile 0,4 sekundit. Viimase katse eel on tema üldedu Latvala ees seega 8,6 sekundit.

Tänak on esimeses splitis neljanda ajaga, Mikkelsenist 1,1 sekundit aeglasem.

Latvalale finišis kolmas aeg - kaotust Mikkelsenile 1,7 sekundit.

Lappi ja Latvala on mõlemad esimesest splitist läbi tulnud - Lappi edestab seal Latvalat täpselt sekundiga. Mõlemad jäävad aga Mikkelsenile ja Ogier'le alla.

Mikkelsen finišis, edu Ogier' ees 0,5 sekundit. Viimase katse eel on norralase üldedu Ogier' ees seega 2,2 sekundit.

Ogier finišis - edu Neuville'i ees tuleb 5,1 sekundit. Mikkelsen on aga veel kiiremini tulemas...

JJI: Tänaku võites kordab ta ajalugu ja astub Loebi kõrvale, kes on seni ainukese mittesoomlasena suutnud Jyväskylä ralli kahel järjestikusel korral võita.

Ogier on esimeses splitis tugev - ta edestab Sunineni 2,1 sekundiga.

Breen finišis, kaotust Neuville'ile 2,0 sekundit. Üldarvestuses tõuseb Neuville seega Breenist 2,3 sekundit ettepoole.

Mikkelsen lööb Ogier' aega vaheajapunktis 0,6 sekundiga!

Breen olevat väidetavalt kontrollpunkti kaks minutit hiljaks jäänud, mis toobki talle 20-sekundilise ajatrahvi ehk kukutab ta Neuville'ist tahapoole.

Breen kaotab esimeses splitis Suninenile 1,9 sekundit. Väga võimalik, et tal tuleb oma koht lõpuks tiimikorraldusega Neuville'ile loovutada.

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1157926946816299009

Neuville lööb Sunineni aega 0,8 sekundiga.

Maruvihane: Meeke sõidust ei saa aru, milleks lõigata nii julgelt ja nii pikalt. Korduses oli näha, vaat et poole autoga oli kraaviall...

Suninen on finišis - 5.29,5. Hommikusel läbimisel oleks see katsevõidu toonud.

Esimeses splitis on Sunineni ja Neuville'i võrdlus olemas - soomlane on seal 0,2 sekundi võrra kiirem.

Nii see Meeke'i ralli lõppes...

Vasakkurvis on ühtäkki ideaaltrajektooril mingisugune kivi või auk, mis lõi autol suisa ratta alt ära!

MEEKE TEGI AVARII!

Meeke ongi juba rajal!

Nõnda - ralli eelviimane katse on peagi algamas. Meeke on juba stardialas.

Kalle Kaljula: Sellist käsku vaevalt tuleb. Toyota saaks siis ju kaksikvõidu, aga samas, kui järgmine katse JM Lappist mööda saab ja Ogi Mikist, mine sa tea

Mihkel: Kui nüüd Ogier peaks Mikkelsenist mööduma siis ei tea kas, Lappi saaks käsu Ogier poodiumile upitada?

Argo: Lappi ajab lihtsalt Latvalat põlema,et see hakkaks vigu tegema. Nii tundub olukord mulle.

Tänak punktikatsest: "Võime palju tahta, aga selles elus ei juhtu kõik nii lihtsalt. Ründame kindlasti, aga prioriteet on eelkõige ikkagi rallivõidu kindlustamine."

Ralli üldseis pärast 21. katset:

21. katse tulemused: Greensmith katkestas, Latvalale katsevõit.

Tänak kenasti finišis, kaotust Latvalale 1,6 sekundit.

Lappi kaotab Latvalale finišis 3,6 sekundit ning üldarvestuses jääb ta seega Latvalast kaks katset enne ralli lõppu 7,3 sekundiga ettepoole.Tänak on samal ajal esimeses vaheajapunktis viies, kaotust Latvalale 1,0 sekundit.

Latvala finišis - edu Mikkelseni ees 0,7 sekundit.Lappi kaotab rahvuskaaslasele samal ajal juba esimeses splitis 2,5 sekundit. Ega ometi Lappi natuke liiga rahulikult ei võta?

Mikkelsen edestab finišis Ogier'd 0,7 sekundiga ning kasvatab oma üldedu prantslase ees 1,7 sekundile.Latvala on samal ajal esimeses splitis uus liider, 0,5 sekundiga Mikkelseni ees.

Meelis Rosar: Ogierilt korralik õhulend :D

Ogier on finišis Neuville'ist 0,6 sekundit kiirem ning on uus katse liider.Mikkelsen ei kavatse endiselt prantslasele midagi tagasi anda ning on esimeses splitis temast 0,3 sekundit nobedam.

Ogier' hüpe oli 55 meetrit!

Breen finišis - kaotust Neuville'ile 2,6 sekundit. Tundub, et iirlane võtab täna pisut rahulikumalt.Ogier on esimeses splitis aga Neuville'iga täpselt võrdse ajaga.

Neuville teeb tugeva katse ning läheb Meeke'i ette 3,9 sekundiga uueks katse liidriks. Hüpe oli samuti võimas, sisuliselt 45 meetrit!Tiimikaaslane Breen kaotab talle avasplitis 1,1 sekundiga.

Greensmithi masinat pildis ka. Rada läheb pildi alumise vasaku nurga juurest mööda tumedama kattega teed.

Suninen finišis - kaotust Meeke'ile tuleb 1,9 sekundit.Neuville on samal ajal esimesest splitist läbi tulnud liidriajaga ning edestab Meeke'i seal 1,1 sekundiga.

Suninen kaotab esimeses splitis Meeke'ile 1,6 sekundit. Ei tea, kui palju aega kulus Greensmithi masinast mööda põikamisest.

Mehed on autost väljas ning kiivrid peast! Vasakkurvis kaldus auto teelt välja ning paiskus parema küljega vastu puud. See auto ilmselt täna enam kuskile ei liigu.

Meeke finišis - ajaks 5.36,8. Viimasel hüppel hoidis mees esialgu pisut tagasi.Eelmisel aastal võitis Tänak samal trassil punktikatse ajaga 5.26,2. Esimesel läbimisel jäid mullu parimad ajad 5.32 juurde.

Greensmith seisab!

Meeke on juba ka rajal!

Neuville juba meenutab mullust... See on täiesti sõge pilt!https://twitter.com/thierryneuville/status/1157901427005644800

Ruuhimäki katse toimub täpselt samasuguselt nagu mullu ning on punktikatse peaprooviks. Selle lõpus mäletame väga suurt hüpet, kus autod ikka väga kõrgele ja kaugele kerkivad. Kes lendab seekord kõige vingemalt?https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1157901480424120321

Roland Poomi auto on tänaseks kenasti ära parandatud ning mees on rallit jätkamas - sealjuures on JWRC-s katkestamisi olnud nii palju, et eilsel viimasel katsel avarii teinud Poom hoiab sellest hoolimata neljandat kohta!

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanakul-taitus-wrc-sarjas-ummargune-tahis-mis-viis-eestlase-ka-thierry-neuvilleist-mooda?id=87034061

Kõik on samade rehvidega - kaasa on võetud ka üks varurehv.

Argo: Mis tänane rehviinfo rääkis mitu rehvi ja millistega päev lõpuni sõidetakse?Vahepeal on vist ainult tankimine.

Tänak: "Olen katsevõidust pisut üllatunud. Sõitsin väga puhtalt ja mitte midagi erilist ei teinud. Tunne on väga hea ja rütm on suurepärane."

Ralli üldseis pärast 20. katset:

20. katse tulemused: Tänakule katsevõit!

Tänak sõidab katse võimsalt lõpuni - edu Ogier' ees tuleb 1,1 sekundit ning katsevõit on tõsiasi!

Lappi on ka finišis hetkel neljanda ajaga - kaotust Ogier'le tuleb 2,5 sekundit. Latvalast on ta nüüd üldarvestuses 10,9 sekundit ees.

Tänak alustab võimsalt - esimeses splitis on ta Mikkelseni ees 0,3 sekundiga liider!

Latvala finišis - kaotust Ogier'le tuleb 1,0 sekundit. Väga see mees siiski vist tagasi ei hoia.Lappi on samal ajal esimeses splitis neljas, kaotust Mikkelsenile 2,0 sekundit.

Mikkelsen: "Järsku oli auto lihtsalt vabakäigus. Ei tohiks probleem olla, aga seda pole varem juhtunud. Kui seda rohkem ei juhtu, oleme tempos."

Paistis, et Mikkelsenil tõrkus korraks käigukast või pani mees ise käigu kehvasti sisse - igatahes kaotab ta finišis Ogier'le 1,6 sekundit.Kokkuvõttes jääb ta Ogier'st vaid 1,0 sekundiga ette!

Latvala alustab taas rahulikult - esimeses splitis on ta Mikkelsenist 1,4 sekundit aeglasem.

Ogier teeb korraliku avalduse - finišis on ta Breenist 4,5 sekundit parem. Iirlasel läheb Ogier' püüdmine nii väga keeruliseks, üldarvestuses on nende vahel juba 10,5 sekundit.

Mikkelsen ei kavatse oma kohta Ogier'le loovutada - esimeses splitis on ta prantslasest 0,1 sekundit kiirem.

Breen finišis - aeg seni parim, Neuville'ist 2,1 sekundit kiirem.Ogier alustab samal ajal tugevalt - esimeses splitis on ta Breenist omakorda 2,1 sekundit kiirem.

Argo: ainus + et saab rajapuhastaja kogemuse ja punktikatsel mõne silma teistelt ära võtta

Neuville finišis hetkel parima ajaga - edu Sunineni ees 2,7 sekundit. Belglasel ei ole samuti tegelikult erilist mõtet praegu iga hinna eest suruda, sest vahed tema ümber on suured.Breen on samal ajal esimeses splitis liidriks läinud ning on Neuville'ist seal 1,1 sekundit nobedam.

Suninen finišeerib Meeke'ist 2,1 sekundit parema ajaga.Neuville on avasplitis Suninenist 0,2 sekundit kiirem.

p.iirlane: mis on selle meeki startimise mõte?äkki sõidab jälle piltlikult öeldes liiklusmärkide järgi kolm katset läbi ja punktikatsel üritab otilt punkte võtta?

Greensmith finišis - kaotust Meeke'ile tuleb 2,3 sekundit.Suninen on esimeses splitis Meeke'ist 1,9 sekundit kiirem.

Meeke'il pole mingisugust mõtet praegustel katsetel vajutada, sest tema ainsaks eesmärgiks on punktikatse. Esimeses splitis on ta Greensmithist 0,5 sekundit kiirem, finišis on põhjaiirlase ajaks 5.42,2.

Kris Meeke on Laukaa katsele startinud!

Tänane esimene katse on kitsastel, aga kiiretel erateedel. Kitsad teed Tänakule eile ei sobinud - loodame, et täna läheb selles osas pisut etemini.https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1157886380296593409

Tänane stardijärjekord on selline: 1. Meeke, 2. Greensmith, 3. Suninen, 4. Neuville, 5. Breen, 6. Ogier, 7. Mikkelsen, 8. Latvala, 9. Lappi, 10. Tänak.

Tere hommikust! Soome rallil on viimane võistluspäev peagi algamas ning ka täna ei pääse fännid ja võistlejad varajasest ärkamisest.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-soomes-enne-viimast-paeva-juhtiv-tanak-seekordne-ralli-on-mullusest-raskem?id=87032885

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/fotod-roland-poomi-korralik-paev-sai-viimasel-katsel-ounapuu-otsas-onnetu-lopu?id=87032835

Värsked (ja päris intrigeerivad!) rallijutud on siin!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-kuulujutud-ja-pakkumised-meekei-ja-latvala-osas-kas-toesti-teeb-toyota-veel-sel-hooajal-meeskonnas-muudatusi?id=87032707

Soome ralli seis laupäeva järel:

19. katse tulemused:

Latvala samuti finišis - kaotust Mikkelsenile tuleb 1,4 sekundit. Üldarvestuses jääb ta nüüd Lappist 12,4 sekundit maha.

Argo: Ralii seninähtust igavaim katse, tundub,et hommme ei tule kah mingit võitlust enne punktikatset,sest homme säästetakse rehve.Kahju,et Meek välja langes ,lisas vähe vürtsi seltskonnale.

Lappi võtab viimast katset ka pisut rahulikumalt - kaotust Mikkelsenile 2,6 sekundit. Tänaku edu on seega viimase päeva eel Lappi ees 16,4 sekundit.

Tänak: "On olnud hea ja puhas päev. Päev algas suure surumisega, aga lõpp oli juba sujuvam. Õnneks on meil nüüd natuke ka hingamisruumi."https://twitter.com/paddocknews/status/1157682449276702723

Tänakult päeva lõpetuseks kena ja kindel sõit. Finišis on eestlane teise ajaga, kaotust Mikkelsenile suures plaanis tühised 0,1 sekundit.https://twitter.com/se_rally/status/1157682649240092672

Tänak on esimeses splitis kolmanda ajaga, kaotust Mikkelsenile 1,0 sekundit.Breen finišeerib neljanda ajaga (+3,5). Üldarvestuses on ta Mikkelsenist nüüd viimase päeva eel 8,6 sekundi kaugusel tagapool, Ogier'st jääb ta maha 6,0 sekundiga.

Breen ei tundu olevat aga Ogier' aega ründamas. Splittide järgi jääb ta prantslasele isegi pisut alla.https://twitter.com/paddocknews/status/1157680807114395649

Mikkelsen on endaga rahul ning seda on vahelduseks tore näha. Tema viimased paar hooaega on olnud väga õnnetud.

Mikkelsen finišis - ta edestab Neuville'i 0,6 sekundiga ning läheb katse liidriks. Üldarvestuses on ta Ogier'st 2,6 sekundit eespool.

Ogier: "Olen täiesti surnud. Ootan juba voodisse pääsemist."Tuletame meelde, et prantslane oli kõhuviiruse tõttu sisuliselt öö otsa üleval oksendamas...

Mikkelsen alustab tugevalt - ta on esimeses splitis Neuville'ist 0,3 ja Ogier'st 1,7 sekundit kiirem.Ogier on finišis - kaotust Neuville'ile 1,6 sekundit. Homse stardijärjestuses osas peab nüüd prantslane lootma, et Breen temast mööda ei lähe - Mikkelseni vastu ilmselt sellise ajaga niiehknaa šanssi pole.

Neuville lööb Sunineni aega 4,9 sekundiga. Ogier alustab samal ajal pisut kesiselt, jäädes avasplitis belglasele 1,4 sekundiga alla.

Suninen on finišis Greensmithist 4,7 sekundit kiirem. Neuville on samal ajal esimeses vaheajapunktis Suninenist 2,5 sekundit parem.

Tegu on lühikese katsega ning Greensmith ongi juba ka finišis - ajaks 5.33,1. Suninen on temast esimesest splitis 1,8 sekundit kiirem.

Greensmith on katsele startinud!

Nõnda - päeva viimane katse on peagi algamas. Varsti saavad nii sõitjad kui pealtvaatajad õhtule!

Huvitavad kaadrid. Meeke'ile ja Latvalale valusaks osutunud kivi ei olevat veel mai lõpus - juuni alguses tee peal olnud, legendikoostamise ajal pidi see aga raja ääres olemas olema.https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/1157672111839821824

MK: Vabandust, Latvalat pidasin silmas. Latvala on see mees, kes on suutnud ennast esimeste vahele pressida:)

MK: Kasutaks võimalust ja soovitaks teistel meestel võtta järgmine kord osa Rally Estoniast! Lisaks Lappi'le, kelle kodu-ralliga on tegemist, näitavad paremaid tulemusi just need mehed, kes said Eestis oma autosid testida ja seadistada;)

Toyota spordidirektor Kaj Lindström: "Otil on seni olnud suurepärane päev ja olen temaga väga rahul. Esapekka on praegu mees missioonil, nii et Ott peab natuke vaeva nägema, et teda seljataga hoida.Tahame, et Jari-Matti ralli lõpetaks ning selleks tuleb tal leida tempo, millega tal endal mugav on. Paistab, et Esapekka rebib praegu natuke eest ära.Krisi katkestamine oli õnnetu, aga parandame auto ära ning homme on ta taas rivis."

Infu: Kohapealt tuli info lõuna ajal et mitte ainult latvala ei saanud peapesu!

https://twitter.com/PeepPahv/status/1157664532933877760

Rallikas: Latvala viimastest katselõpu intervjuudest võib välja lugeda, et lõunapausil oli ilmselt tal väga tõsine jutuajamine Mäkineniga

1121 1121: Kas see arusaamine jõudis temani selle kaudu, et Mäkinen pesi ta pea puhtaks?

Latvala: "Sain hoolduspausi ajal aru, et ma ei saa enam riskida, pean auto finišisse tooma. See mõjutab mind ilmselt alateadlikult."

Ralli üldseis pärast 18. katset: esikolmikus on vahed sisse tekkinud.

18. katse tulemused: Lappile katsevõit, Tänak teine.

Latvala finišis - kaotust Lappile tuleb 5,6 sekundit. Kokkuvõttes on ta rahvuskaaslasest nüüd juba 13,6 sekundit tagapool. Tänaku ja Lappi vahe on 13,9 sekundit.

Latvala paistab aga taas splittide järgi Lappile ja Tänakule selgelt alla jäävat.

Lappi: "Olen kasutanud ilmselt rehvid täiesti ära, aga sellele on põhjus - tahan väga Jariga heidelda."Mida tiimijuht Toyotadega võitlemise osas ütles? "Et ma nad alistaks!"

Lappi suudabki sel katsel Tänakut lüüa - meie õnneks vaid 0,5 sekundiga.

Lappi ei ole paremat jalga kergitamas - teises splitis on ta Tänakust 0,8 sekundit kiirem.

Tänak: "Need teed on tõeliselt lõbusad, kui kõik töötab. Praegu toimib auto hästi, ainus asi on see, et kitsad teed kipuvad väga rabedaks minema, mida meie praeguses positsioonis just nautida ei saa. Aga praegu läheb kõik libedalt."

Tänak jätkab tugevalt ning on liidriajaga finišis - edu Mikkelseni ees tuleb 2,0 sekundit.

Breen on finišis Ogier'ga võrdse ajaga, Mikkelsenist 3,2 sekundit maas.

Tänak on samal ajal esimeses splitis seni kiireim - edu Mikkelseni ja Breeni ees on tal seal 0,9 sekundit.

Mikkelsen finišis - edu Ogier' ees 3,2 sekundit. Üldarvestuses tõuseb norralane nüüd Ogier'st uuesti mööda!

Ogier edestab Sunineni finišis 1,8 sekundiga. Esimeses splitis on Mikkelsen samal ajal koos Breeniga võrdse ajaga liidrid, edestades Neuville'i 1,0 sekundiga.

Neuville kaotab Suninenile 2,8 sekundit ning tunnistab, et tema autol on mingisugune viga küljes. Sirge tee peal tuli tal rooli suhteliselt viltu hoida, et auto otse liiguks.

Vabandused valehäire pärast. Tänak seisab, aga peabki seisma, sest polnud veel startinud. Ajavõtusüsteem millegipärast näitas, nagu ta oleks juba rajal.

Suninen lõpetab kiire katse Greensmithist 12,9 sekundit parema ajaga.

Teemu Suninenil mõõdetakse ühe sirge peal tippkiiruseks 204 km/h!

Greensmith lõpetab ajaga 9.11,9.Esimeses splitis on Neuville Ogier'st 0,5, Suninenist 1,9 ja Greensmithist 6,3 sekundit ees.

Ants2: Soome TV pildi järgi tundub Eesti lippe rohkem, kui Soome endi omi. Loodan, et meie poisid+tüdrukud käituvad väärikalt. Vana mehena olen kahjuks näinud välismaal ebasoliidsust ja isegi laussigatsemist. Oma Riigi esindamisel säilitatagu väärikus!

Greensmith ongi katsele startinud!

Kakaristo katse teine läbimine on algamas - tuletame meelde, et Ott Tänak võitis selle esimese läbimise enam kui kaheksasekundilise edumaaga. Kris Meeke'i ja Jari-Matti Latvala jaoks oli tegu aga väga nukra katsega.

Üks uhke pilt eelmiselt katselt: just sellise kalde all tahtis Neuville'i Hyundai "Novikovi teha"!

Ralli üldseis pärast 17. katset: Tänak kindlustas pisut edu, Lappi rebis Latvalast lahti.

17. katse tulemused: Tänakule katsevõit!

Latvala kaotab Tänakule 5,9 sekundit, Lappile 3,9 sekundit."Lappi leidis midagi erilist ja sõidab hetkel väga hästi. Alustasin võib-olla natuke liiga ettevaatlikult, aga olgu mis on, Esapekka sõidab kiiresti. Pean ka natuke tiimi punktide peale mõtlema."

Lappi kaotab Tänakule finišis 2,0 sekundit. Latvala tuleb splittide põhjal sekund-paar aeglasemalt.

Tänak: "Vaatame, mida Esapekka tagapool teeb - meil on vaja veel omajagu tööd teha. Sõitsime hea rütmiga. Meil tuleb paratamatult pisut vastata, kui keegi tagantpoolt suruma hakkab."

Tänak finišis - edu Ogier' ees 6,2 sekundit!

Breen finišis - 0,4 sekundit kaotust Ogier'le.Latvala on avasplitis kolmas, kaotust Lappile 1,2 sekundit.

Lappi on Tänakuga sekund-sekundis - kui esimeses splitis on soomlane peal, siis teises on Tänak 1,5 sekundiga eespool.

Kolmandas vaheajapunktis on Tänak Mikkelsenist juba 4,7 sekundit kiirem. Norralane lõpetab samal ajal katse hetke teise ajaga - kaotust Ogier'le 1,3 sekundit.

Ogier lööb finišis Sunineni aja 3,4 sekundiga üle. "Ilus katse. Tee oli korras, nii et seda sai nautida."

Teises vaheajapunktis on Tänak Mikkelsenist 3,0 sekundit kiirem.

Neuville kaotab Suninenile finišis 0,1 sekundiga. Pisut ootamatu.

Tänak on esimeses splitis kiire - ta edestab Mikkelseni 1,5 sekundiga.

Suninen finišis, edu Greensmithi ees 10,1 sekundit.Mikkelsen ja Breen on samal ajal esimeses splitis eelmistest meestest õige pisut kiiremini tulnud - Mikkelsen edestab Breeni 0,2 ja Ogier'd 0,3 sekundiga.

Greensmith lõpetab katse - 10.48,6. Hommikusel läbimisel oleks selle ajaga saanud seitsmenda koha.

Esimeses splitis on Ogier igatahes Neuville'ist ja Suninenist 0,1 sekundit kiirem.

Ogier on väidetavalt kohe katse alguses mõne kivi üles leidnud.https://twitter.com/Karlip1/status/1157641695766470656

Esimeses splitis on Neuville ja Suninen täpselt võrdse ajaga. Greensmith kaotab neile 2,0 sekundiga.

JWRC-s jätkab Roland Poom kolmandal kohal, aga vahetult tema selja taga olnud konkurent Sami Pajala tegi avarii ning katkestas.https://twitter.com/FIAJuniorWRC/status/1157640650336198656

Kuuldavasti on katse alguses kergelt tibutama hakanud.

17. katse on alanud - Gus Greensmith on rajal.

eid_1531241b6360df: Nagu kutid "Kuues käik" rääkisid siis ma samuti kahtlen, et keegi poodiumi kohta Soomes väga ära tahab anda seda enam, et Lappi on kodupubliku ees .

Mihkel: Mis nüüd parem meie jaoks, kas see, et Lappi teine ja Latvala kolmas või vastupidi. Kui vastupidi, siis Lappi loovutab oma koha Ogierile ja Ogier kokkuvõttes kolmas.

Latvala: "Hea aeg Otilt... vabandust, Lappilt! Võtsime asja ettevaatlikult, tundub, et pisut liiga rahulikult."

Ralli üldseis pärast 16. katset: Lappi tõusis teiseks, Ogier neljandaks.

16. katse tulemused: Lappi alustas pärastlõunat rünnakuga, Tänak kolmas.

Tarmo: Otist tagapool läheb kõik nagu ikka ehk meie jaoks valesti. Ogieri möödumine Mikkelsenist tähendab ühtlasi seda, et nüüd Neuville’i ees järjest kaks Hyundaid, kes saavad belglase endast mööda lasta. Ehk siis tükk aega esikümne lõpus tiksunud Ogier ja Neuville hetkel sisuliselt lõpetamas neljanda-viiendana. Kukub veel üks soomlastest (ja mõlemad on sagedased eksijad!) vahelt ära ja ongi juba kolmandad-neljandad...

Lappi: "Vältisime kõiki kive. Suudaksime isegi kõvemini suruda, kui tahaksime."Latvala kaotabki samal ajal Lappile sel katsel ootamatult palju (6,4 sekundit) ning langeb üldarvestuses kolmandaks.

Latvala esimene splitt on samal ajal suhteliselt nõrk - ta kaotab Lappile 3,9 sekundiga.

Lappi ründab! Soomlane läheb Ogier' ette 2,1 sekundiga katse liidriks!

Tänak: "Tee oli kena, aga väga karm, seetõttu olime väga ettevaatlikult, et autot või rattaid mitte lõhkuda. Puhas sõit, kõik on korras."

Tänak finišis - kaotust Ogier'le 1,6 sekundit.

Tänak on teises splitis kolmas, jäädes Ogier'le alla 2,2 sekundiga.

Breen alustab samuti tagasihoidlikult - ta kaotab Ogier'le 3,5 sekundit. See tekitab tema ja Ogier' vahele üldarvestuses väikese õhuvahe.

Mikkelsen kaotab finišis Ogier'le 3,0 sekundiga ning langeb üldarvestuses prantslasest tahapoole.

Tänak alustab tagasihoidlikult - aga mäletame, et ka hommikul oli ta selle katse alguses väga ettevaatlik. Esimeses splitis kaotab ta Mikkelsenile 2,8 sekundiga.

Ogier edestab Neuville'i finišis 1,7 sekundiga.

Neuville finišis - edu Sunineni ees koguneb lõpuks 6,3 sekundit.Mikkelsen läks samal ajal esimeses splitis liidriks, edestades Ogier'd 0,6 sekundiga.

Suninen edestab tiimikaaslast finišis 8,2 sekundiga. Esimeses vaheajapunktis on Ogier vahepeal liidriks läinud ning edestab seal Neuville'i 0,3 sekundiga.

Greensmith finišeerib ajaga 7.39,8. Iseenda hommikusest läbimisest 14,7 sekundit kiirem, ent Tänak võitis hommikul katse 7.30,0-ga.

Esimeses splitis on Neuville Suninenist 3,9 sekundit kiirem, Suninen omakorda Greensmithist 1,4 sekundit kiirem.

Katse alguses on roopad juba päris sügavad.https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1157624453980938246

Katse on siiski õigel ajal alanud ning Gus Greensmith on rajal!

Selliseid vahvaid fotosid on Eesti fännid aadressile sport@delfi.ee juba saatnud. Julgustame teisigi oma seltskonnast, endast või muust põnevast raja ääres pilti tegema. Paneme homme õhtuks kokku ühe suure fännigalerii! https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=249221

Ralli korraldajad hoiatavad: kui pealtvaatajad peatselt algaval Pihlajakoski katsel keelualast ära ei tule, ähvardab katset ärajäämine!https://twitter.com/RallyFinland/status/1157617741181923328

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1157611474124255233

Aja sisustamiseks: Kas selle ralli ajal Kuues Käik podcasti ka tehakse?

Smif: Soome yle uudistes on intervjuu Mäkineniga,kus ta väga laidab maha Meeke ja Latvala isetegevusliku omavahelise võidusõidu,taktika oli paigas olnud aga nii kui mehed kiivrid pähe said...ununes kõik ja hakkati omavahel pööraselt kihutama ja kõige lõpuks sõideti sama kivi otsa.Meeskond kannatas.

Ikka tehakse!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-tanaku-ja-toyota-imeilus-reede-aga-kuidas-see-lappi-sinna-sai?id=87029155

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-soomes-ott-tanak-tiimikaaslased-sundisid-meid-kovemini-suruma?id=87031015

Eestlasi on igatahes Soome rallil kohapeal tohutult palju!

Latvala: "Arvan, et peame praegu Lappiga võitlusele keskenduma, sest tema on meie jaoks suurim oht meeskondlikus arvestuses."Soomlaselt ühtäkki väga viks ja viisakas meeskonnale keskenduv jutt! :)

Ralli üldseis laupäeva lõunapausiks:

15. katse tulemused: Latvalale katkise autoga katsevõit!

Latvala ongi katsevõitjana finišis - Tänakut edestab ta 0,1 sekundiga. Üldarvestuses hoiab ta seega Lappi ees endiselt teist kohta.

Latvala on ka teises splitis kiireim - edu Tänaku ees 0,5 sekundit.

Lappi kaotab finišis Tänakule 1,7 sekundit. Kokkuvõttes on vahe nüüd 16,1 sekundit.Latvala kütab aga mõnuga! Esimeses splitis on ta 0,1 sekundiga Tänaku ees suisa liider - kellele neid keredetaile vaja on?

Tänak: "Me ei sõida võib-olla enam nii täisgaasiga kui enne."

Lappi on esimeses splitis Tänakule samal ajal 0,3 sekundit ära andnud, teises vaheajapunktis on vahe täpselt sekund.

Tänak finišis - edu Ogier' ees tuleb 2,1 sekundit.

Breen finišis - kaotust Ogier'le 0,2 sekundit. Üldarvestuses on Mikkelsen, Ogier ja Breen ikka väga koos - kolm meest on vaid 2,3 sekundi sees.

Mikkelsen kaotab finišis Ogier'le 1,0 sekundiga.Esimeses vaheajapunktis on Tänak samal ajal Mikkelsenist 0,5 sekundit nobedam.

Vahemärkus: Latvala on igatahes katse stardis ning valmis rajale asuma. Eks aegadest ole näha, kui palju need kahjustused tema sõitu mõjutavad.

Ogier on Neuville'ist finišis 2,4 sekundit kiirem. Neuville tunnistas ennist just, et teeb kõik, mida suudab, aga rada läheb iga autoga üha kiiremaks.Breen on samal ajal avasplitis kolmas, jäädes Mikkelsenile 0,8 sekundiga alla.

Neuville on Suninenist katse lõpus 1,2 sekundit kiirem.Avasplitis on Mikkelsen Ogier'st omakorda 0,2 sekundit parem.

Suninen on finišis Greensmithist 9,1 sekundit kärmem.Esimeses splitis on samal ajal Ogier liidriks läinud, edestades Neuville'i 0,6 sekundiga.

Esimeses splitis on Neuville Suninenist 0,7 ja Greensmithist 3,0 sekundit kiirem.Greensmith on samal ajal juba ka finišis - 5.42,1.

Gus Greensmith on katsele startinud!

Järgmisena kavas olev Leustu katse on Soome rallil kavas viieaastase pausi järel. Kitsad, aga kiired teed.https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1157569292017139712

Känguru: Toyota-le: Kui sa jälgid Meeke-i postitatud piltide trajektoori, siis mitte ülepingutamise korral sinna kivi juurde, kraavi asja ei tohiks olla.

JWRC arvestuses on Roland Poom tõusnud poodiumikohale. Lätlane Martinš Sesks pidi päeva avakatsel avarii tõttu katkestama.

Toyota: Sorry, aga mis üle pingutamiset te siin räägite kui lihtsalt lambises kohas oli teele veerenud kivi?!

Meeke'i enda sõnul juhtus ta avarii samas kohas, kus ka Latvala eksis. Väidetavalt olevat pealtvaatajad öelnud, et saatuslikku kivi veel täna hommikul selles paigas ei olnud, võimalik, et see rullus sinna teepervelt.https://twitter.com/krismeeke/status/1157565152050499584

Ivar Kruus: Mäkinen oli ikka täiega pettunud intervjuud andes. Hommikusel koosolekul lepiti kokku, et teised Tänaku tempoga kaasa ei lähe. Meeke ei jätka päris kindlasti järgmisel hooajal, Latvala, kui suudab hooaja lõpus imet teha ehk saab võimaluse.

Argo: Jäänud pool tundi kohvipausi ja siis viimane 10,5 Km pingutust enne hoolduspausi.Eks näis kuidas päeva teine pool sujub, kas J-M L .suudab Esapekka selja taga hoida.

Jaanus: Sel hooajal Toyota ilmselt vahetusi ei tee, aga järgmiseks ilmselt soovivad tiimis köik peale Tänaku välja vahetada. Rovanperä ilmselt saab ühe koha ja teine ehk ka soomlasele või siis valitakse keegi praegu kodus istuvatest meestest/meeskonna kolmandatest viiulitest. Löpuks pole vahet, kes tiimis on, peaasi, et Tänakul köik önnestuks.

Jari-Mati Meeke: Mäkinen ütles, et enne rallit oli juttu, et ülepingutamist ei tule. Ikka tuli mõlemal mehel samal katsel ja kohe kui tundus, et tekib võimalus. Siin on kaks varianti ... a) Mäkineni sõna ei maksa b) Meeke ja JML pead lihtsalt on ralli jaoks liiga kõva. Nii ühel kui teisel juhul peaksid kellegi pead meeskonnas lendama.

Aadu Mesilane: Taolised lollused võivad Latvala ja Meeke karjääri väga kiirelt lõpetada. Ma arvan, et Toyota kannatus on kohe-kohe katkemas. Ajudeta mehi pole neil küll vaja. Aga keda võtta asendajaks? Head number kahed Sordo ja Breen on kahjuks hõivatud.

Toyota kinnitab, et Meeke ei liigu täna enam mitte kuhugi, aga plaanib homme rallit jätkata.https://twitter.com/TGR_WRC/status/1157558831326683136

Ralli üldseis pärast 14. katset: Tänak tõusis taas liidriks, aga teisi Toyotasid tabasid probleemid!

Uhuhuu... 14. katse tulemused on igatahes siin:

Latvala rehv ja auto vasak tagaosa on täiesti puruks! "Kraavis oli inimese pea suurune kivi, millele otsa sõitsin. Minu viga."

Latvala kaotab finišis Tänakule 14,1 sekundit. Kas rehv on katki?

Mis toimub Latvalaga? Kolmandas splitis on ta Tänakust juba 8,3 sekundit maas!

Meeke on ikkagi avarii teinud!

Teises splitis on Latvala Tänakust aga juba 3,4 sekundit aeglasem!

Lappi kaotab Tänakule sel katsel 8,1 sekundit ning on üldarvestuses eestlasest nüüd juba 14,4 sekundit tagapool.Latvala lööb aga Tänakut esimeses splitis juba 1,5 sekundiga!

Praegu avaldatud piltidest ei paista, et Meeke oleks avarii teinud - tema auto on justkui lihtsalt raja kõrvale suunatud. Meestega on kõik korras, aga kiivrid on peast võetud ning uurivad midagi auto sisemuses. Tehniline rike?https://twitter.com/planetemarcus/status/1157554565207744512

Tänak: "Väga kahju tiimist, aga kõik kolm Toyotat surusid kõvasti. Meil on veel pikk maa minna ning peame Lappit kontrollima."

Tänak on samal ajal finišis 8,6-sekundilise eduga Mikkelseni ees.

Tänaku kolmas splitt - edu Mikkelseni ees juba 6,7 sekundit. Esimeses splitis on Meeke samal ajal eestlasest 0,5 sekundit aeglasem.

GPS vähemalt nii näitab, katse keskel ei ole tema Toyota liikumas.

MEEKE SEISAB!

Breen finišis - aeg neljas, kaotust Mikkelsenile 4,5 sekundit. Breen ja Mikkelsen on täna seni iga katse järel üldarvestuses kohad ära vahetanud, seekord langeb Breen ka Ogier'st tahapoole.

Mikkelsen finišis, edu Ogier' ees 1,7 sekundit.Tänak jätkab samal ajal võimsalt, teises splitis on ta Mikkelsenist juba 4,9 sekundit nobedam.

Ogier lööb Neuville'i aja finišis 0,2 sekundiga üle.Tänak on samal ajal esimeses splitis liidriajaga, edestades belglast 2,4 sekundiga.

Neuville finišis - edu Sunineni ees koguneb 6,9 sekundit.

Mnjaa: Hyundai saaks hetkel siiski neljanda ja viienda koha punktid. Tiimi kolmas mees Toyotal kukuks võistkondlikus arvestuses vahelt ära. Lappi tooks kolmanda koha punktid Citroenile ning Breen ja Mikkelsen neljanda ja viienda koha punktid Hyundaile. Sõita muidugi palju.

Neuville riivas kurvis heinapalli.https://twitter.com/LPaanala/status/1157551733494689798

Suninen lööb finišis Greensmithi 12,0 sekundiga.

Greensmith finišis - esimene märk maas on 9.29,5.

Neuville edestab esimeses splitis Sunineni 3,2 sekundiga.

Rainer: Virtuaalne seis meeskondlikult peale 13. katset on Hunday 260 ja Toyota 241 ja sõitjate arvestuses Tänak 175, Ogier 152 ja Neuwille 147

Esimeses splitis on Suninen Greensmithist 3,4 sekundit kiirem.

Ülo Virma: Kuna katse lõpp tuldi põhjagaasiga ja lõpus oli ka väike hüpe, siis tõenäoliselt pärineb õli karterituulutusest, ei midagi tõsist.

Gus Greensmith on Kakaristo katsele startinud!

Järgmisena on kavas Kakaristo katse, mis sisaldab muuhulgas ka osasid legendaarsetest Ouninpohja teedest.https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1157546641949257733

Tänak uuesti liigub, samal ajal kui Meeke ja Latvala on veel sealsamas seismas. Ilmselt ei ole midagi hullu siiski lahti.

Täpselt nii.

Argo: Kas laupäeva lõpus on uus regrupeering homsete stardikohtade osas?

Tänak, Meeke, Lappi ja Latvala seisavad ülesõidul kõik koos. Tuleb igaks juhuks märkida, et midagi hirmsat see tingimata ei tähenda, sest ülesõidul seismine on suhteliselt tavaline - vahel vahetatakse rehve või tehakse seadistuses muudatusi.

Ivar Kruus: Mäkinenil praegu sobiv hek Latvalale ja Meekele helistada ja neid pisut maha jahutada, muidu lähevad natuke liiga hasarti.

Tänak liigub igatahes edasi järgmise katse suunas. Loodetavasti oli tegu probleemiga, mille sai kiirelt lahendada.

Ralli üldseis pärast 13. katset: Latvala võttis liidrikoha Tänakult tagasi!

WRC All Live'is öeldakse, et kui Tänak finišist lahkus, jäi tema autost maha väike loik vedelikuga. Martin Järveoja olevat natuke maad edasi asja uurima hakanud.

Ka Jari-Matti Latvala teeb tugeva sõidu ning saab teise aja - kaotust Meeke'ile 1,1 sekundit, edu Tänaku ees 0,7 sekundit.13. katse tulemused: Toyotadele ülivõimas kolmikvõit!

did_249520: ... selliselt pingutades on Meeke varsti kus ... kase otsas, nagu tavaliselt.

Meeke: "Nautisin! Auto oli ideaalne!"

Meeke teeb katsele väga tugeva lõpu ning alistab Tänaku 1,8 sekundiga! Milline võitlus!Üldarvestuses jääb Meeke nüüd Tänakust vaid 0,4 sekundiga maha!

Lappi kaotab finišis Tänakule 4,0 sekundit. Kas õhuvahed hakkavad juba Tänaku seljataga sisse tekkima?Meeke ei taha sellel aga juhtuda lasta - ta on esimeses kolmes splitis kõigis Tänakuga võrdne!

Tänak: "Olen väga heas rütmis. Puhas sõit, liigseid riske ei võtnud."

Tänak finišis - aeg muidugi esimene, edu Ogier' ees koguneb 7,3 sekundit. Hästi!

Lappi kaotab Tänakule kolmandas splitis 3,8 sekundit.Breen on samal ajal finišis teise ajaga - kaotust Ogier'le 0,4 sekundit.

Latvala kaotab Tänakule ja Meeke'ile esimeses splitis 1,2 sekundit.

Tänak jätkab võimsalt - kolmandas splitis on ta Breenist 6,0 sekundit nobedam. Siit tuleb võimas aeg.Meeke on aga esimeses splitis Tänakuga täpselt viigis!

Mikkelsen sõidab välja katse kolmanda aja, kaotust Ogier'le (kes ütles just, et pidi ennast öö jooksul korduvalt "tühjendama") 3,8 sekundit. Üldarvestuses jääb ta nüüd prantslasest vaid 0,8 sekundit ettepoole.

Ants: Latvala tervise mure on arvatavasti stress ralli juhtimisest ja teadmine ,et kolm meest tahavad mööda minna,,,

Ogier on finišis ning lööb seal Neuville'i 3,4 sekundiga.Tänak on samal ajal teisest vaheajapunktist läbi tulnud ning on seal Ogier'st koguni 4,4 sekundit eespool.

Lappi kaotab esimeses splitis Tänakule 1,5 sekundiga.

Neuville finišis - edu Sunineni ees 1,3 sekundit.

Tänaku esimene splitt - ta edestab Breeni 2,0 ja Neuville'i-Ogier'd 2,7 sekundiga.

Sel aastal kollase maja hüpet vist kavas ei olegi. Kakaristo katse läheb seal sellele kõige lähemale.

Erik: Milline katse Ouninpohja rada ja kollase maja hüpet sisaldab?

Meelis Rosar: Otse eetris käis jutt, et Ogier olla öö läbi üleval olnud mingisuguse tervisemure pärast. Ja pisut hiljem, et ka Latvala ei pidavat 100% tervise juures olema.

Suninen edestab katse lõpus Greensmithi 8,2 sekundiga.

Greensmith finišis - 10.59,4.Esimeses splitis on samal ajal Neuville'i ja Ogier' kaksikjuhtimine. Mikkelsen kaotab 0,4 sekundiga, Suninen 0,8 ja Greensmith 1,7 sekundiga.

Seekord on vähemalt esimeses splitis Sunineni ja Greensmithi vahe väiksem - soomlane on 0,9 sekundit eespool.

Gus Greensmith on 13. katsele startinud!

Järgmiseks katseks olev Päijälä on ralli pikim katse - 22,87 km.https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1157531543348187136

https://twitter.com/paddocknews/status/1157530775652380672

Hmm: Katse algus, uus lõik, näitas, et Tänak on siiski inimene, mitte AI. Katse teine pool paneb selles jällegi kahtlema.

Aivar: No nii, jõuvahekorrad selged - Ott puhtal rajal ikka selgelt kiirem! Loodame et Kriss ja JariMatti suudavad külma pead säilitada ja püsivad rajal!

Ahti Jalandi: Päev hakkab kenasti. Edasi samas vaimus kutid!!!

Latvala: "Eeldasin, et Ott sel katsel ründab. Meil oli katse alguses moment, kui peaaegu kraavis käisime. Loodetavasti suudame järgmisel katsel vahe tagasi sõita."

Ralli üldseis pärast 12. katset: positsioonimuutusi tuli omajagu, aga Tänak näitas kohe võimu ja tõusis liidriks!

12. katse tulemused: Tänakule kena katsevõit!

Latvala finišis - kaotust Tänakule tuleb 3,1 sekundit, mis tähendab, et Tänak tõusis selle katsega neljandalt kohalt hoobilt liidriks!

Jah, tundub, et on selgunud see, et karistada ta saanud ei ole.

Argo: Kas on selgunud Ogieri valestardi kohta midagi üleöö?

Meeke kaotab finišis Tänakule 3,6 sekundit ning seega kukub temagi üldarvestuses eestlasest tahapoole, aga jääb Lappist vaid 0,1 sekundiga ette.

Lappi kaotab finišis Tänakule 2,5 sekundit, mis tähendab, et üldarvestuses tõuseb eestlane vähemalt esikolmikusse.Esimeses splitis on Meeke Tänakust 0,4 sekundit kiirem, Latvala 1,0 sekundit aeglasem.

Täpselt nii.

...: Kas rehvide osas on kõigil sama valik tehtud tänaseks?

Tänak: "Rada läheb puhtamaks. Uus katse, selle algus oli palju keerulisem kui legendikoostamisel tundus. Päevale hea algus sellegipoolest."

Tänak finišis võimsa liidriajaga - edu Mikkelseni ees koguneb 4,9 sekundit! Võimas algus!

Breen tõdeb, et andurid andsid talle märku, et tal ei ole ühes rehvis üldse rõhku ning see viis ta rütmist välja. Tema jutu järgi tundus, et tegu võis olla hoopis anduri veaga.

Teises splitis on Tänak aga Mikkelsenist juba 3,3 sekundit kiirem ning kindel liider! 5,8 sekundit ühe vaheajapunktiga?

Breen finišis - kaotust Mikkelsenile 2,4 sekundit. Üldarvestuses tõuseb norralane seega iirlasest mööda.

Lappi on esimeses splitis Tänakust 0,5 sekundit kiirem.

Tänak ei alusta ka kõige paremini - esimeses splitis on ta Mikkelsenist 2,5 sekundit aeglasem.

Mikkelsen annab katse teise poolega õige pisut ära, aga läheb sellegipoolest hetkel liidriks - edu Neuville'i ees 0,3 sekundit.

Ogier: "Olin öösel pisut haige ning pean nüüd korralikult üles ärkama."

Ogier on ka finišis ning temagi pole päeva väga säravalt alustanud - kaotust Neuville'ile tuleb 3,8 sekundit.

Neuville alistab Sunineni 6,6 sekundiga, kuid temagi pole päris rahul."Eeldasin, et suudan natuke paremini, aga see on okei."Esimeses splitis on hetkel liidriks Mikkelsen, kes edestab Neuville'i 1,6 sekundiga, Breeni ja Ogier'd aga juba 4,5 sekundiga.

Suninen võidab Greensmithi 13,5 sekundiga, kuid on ise väga pettunud."Kohutav. Surun nagu pöörane, aga ei suuda midagi teha."

Greensmith paneb esimese märgi maha - 7.55,3.

Vahed on esimeste sõitjate vahel juba esimeses vaheajapunktis päris suured - Neuville edestab Sunineni omakorda veel 4,4 sekundiga.

Esimeses splitis on Suninen juba Greensmithist 5,0 sekundit nobedam.

https://twitter.com/nepfinland/status/1157518676561682432

Nõnda - päev on alanud, Greensmith on esimesele katsele startinud!

Tänane stardijärjekord:1. Greensmith, 2. Suninen, 3. Neuville, 4. Ogier, 5. Mikkelsen, 6. Breen, 7. Tänak, 8. Lappi, 9. Meeke, 10. Latvala.

Peatselt algava Pihlajakoski katse esimesed üheksa kilomeetrit on sellised, millel pole varem rallit sõidetud - ehk kõik sõitjad on pisut uues olukorras.https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1157516444063678464

Tere hommikust! Pikk rallipäev ootab meid taas ees ning kõigi eelduste kohaselt hakkame nägema vägevat võitlust WRC tippude vahel.

Värsked rallijutud on siin!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-tanaku-ja-toyota-imeilus-reede-aga-kuidas-see-lappi-sinna-sai?id=87029155

Soome ralli seis reedese päeva järel:

Latvala lõpetab päeva kaheksanda ajaga, aga mis peamine - kuus katsevõitu ning liidrikoht on tõsiasi!11. katse tulemused:

Diversant: Venemaal pole teid kus rallit sõita, rohkem nagu offroadi teema kui kruusarallidest rääkida. Asfaldiralli on võimalik kui tsaar käsu annab ja teed valmis ehitatakse. Kannatab uurida neilt kes venes rallit on sõitnud...

https://twitter.com/LauriKoorits/status/1157348418378960897

Meeke kaotab Neuville'ile 0,5 sekundit ning läheb hetkel üldliidriks. Nüüd on veel ainult Latvala tulla...

Lappi: "Olen tänast nautinud, auto on olnud perfektne. Ralli on taas tore!"

Lappi sõidab välja kuuenda aja (+1,2) ning jääb üldarvestuses Tänaku ette vaid 0,2 sekundiga!

Tänak finišis - aeg kolmas, kaotust Neuville'ile 0,8 sekundit. Mida nüüd suudab esikolmik?Tänak: "Lõppude lõpuks oli hea päev, aga pärastlõuna oli frustreeriv. Eks näis, mis homme toob!"

Eints: Venemaal polekahjukks siiamaani ühtegi arvestatavat rallisõitjat

Breen sõidab välja hetkel neljanda aja - Neuville'ile tuleb kaotust 1,2 sekundit.

Nõnda - R5 masinad on nüüd praeguseks oma sõidud ära sõitnud ning kord on taas WRC-de käes. Kiireim oli WRC2 Pro meestest Kalle Rovanperä, kes kaotas Neuville'ile 3,5 sekundit ning on ka 31,6-sekundilise eduga Pierre-Louis Loubet' ees üldliidriks. WRC2 ässadest on liider Nikolai Grjazin.

Janno: Miks Venemaal Wrc etappi ei korraldata, arvestades kui suur on turg?

Nüüd tulevad mõned sõitjad R5 autodel, enne kui kord tagasi WRC ässade käes on.

Mikkelsenilt kolmas aeg - kaotust Neuville'ile 1,0 sekundit.

Ogier saab kirja hetkel teise aja - kaotust Neuville'ile 0,5 sekundit."Olen väga rahul, sõitsin väga hea päeva ja tegin kõik, mis suutsin. Homme midagi lihtsat ei tule, sest stardime pigem eespool, aga üritame."

Neuville lööb Sunineni 1,5 sekundiga.

Greensmith sai kirja 1.52,4, tiimikaaslane Suninen edestas teda lausa 2,6 sekundiga.

Ogier' võimaliku valestardi kohta veel infot ei ole.

Magnus: kas ogier tegi siis vale stardi

Nii on stardirivistus segi löödud ka seekord - alustab Greensmith, vahepeal pakutakse meile WRC2 Pro mehi ning siis tulevad WRC tipud. Tänak on järjekorras 13. sõitja.

Ilmselt seetõttu, et sageli on seal stardijärjekorrad efekti nimel segamini löödud ning sportliku aususe mõttes on see nii tehtud, et nad järgmise päeva stardirivistust ei mõjuta.

Karl: Oskab keegi põhjuse ka öelda, miks ei võiks ka linnakatse arvesse minna, enne kui jõrgmise päeva järjestus pannakse?

Nõnda - Harju linnakatse on algamas!

AixEl: See et Ott homme viimasena ei stardi ei pruugi sugugi halb olla! Vaadates täna, eriti teise läbimise lõpus, sisekurvidest väljalihvitud suuri kive siis 5.-6. starttides võib olla isegi eelis? Ees sõidetakse head jäljed ette aga mitte veel rööpasse...

Ralli üldseis pärast 10. katset (ning ühtlasi pööratud järjestuses homne stardijärjekord!):

Breen saab kirja kuuenda aja. Esimesed seitse meest olid sel katsel ühe sekundi sees.10. katse tulemused:

Stardijärjekord pannakse alati paika pärast eelmise päeva viimast katset, mis pole publikukatse.

": kas õhtul Harju 2 katsel aegu enam ei võeta kui jutt käib juba homsest stardi järjekorrast?

Latvala sõidab välja Meeke'iga võrdse aja ning jääb tiimikaaslase ees 2,0 sekundiga ralli üldliidriks.

Lappi kaotab küll Meeke'ile 1,4 sekundit ning 0,4 sekundit ka Tänakule, kuid üldarvestuses jääb ta Tänakust 0,6 sekundiga ettepoole ning stardib samuti seega homme eestlase järel.

Mikkelsen saab kirja Ogier'ga võrdse aja - kaotust Meeke'ile 0,5 sekundit.

Meeke sõidab taas hea aja välja ning edestab finišis Ogier'd 0,5 sekundiga. Üldarvestuses jääb ta praegu 1,1 sekundiga Tänaku ette ning stardib homme eestlasest seega hiljem.

Suninen ei suuda endiselt õiget rütmi leida ning kaotab sel lühikesel katsel Ogier'le 3,9 sekundiga.

Neuville tuleb finišisse teise ajaga - 0,4 sekundit kaotust Ogier'le.

Kordusest näidatakse, et Ogier võis teha valestardi! Kui see kinnitatakse, võib see tähendada kümnesekundilist ajatrahvi.

Ogier edestab finišis Tänakut 0,5 sekundiga.

Tänak: "Üritasin väga-väga, aga on frustreeriv, kui surud, ent suurt kasu sellest ei ole. Surusin kogu päeva ja millegi üle kurta ei ole. Kris ei hakka mulle kindlasti vabatahtlikult oma kohta loovutama, seega pidin suruma."

Tänak finišis - 3.34,1. Hommikuse läbimise võitjaajast neli sekundit nobedam aeg.

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1157316018680795137

Tänak ongi nüüd päeva eelviimasel katsel rajal!Oluline on märkida, et homne stardijärjestus pannakse just selle katse järel paika.

Peaaegu tunnine paus on nüüd läbi saamas - Ott Tänak saab rajale juba kahe minuti pärast!

Teated kohapealt räägivad, et 8. katsel on kiirabi pealtvaataja terviserikke tõttu. Katse on hetkel peatatud.

Ralli üldseis pärast 9. katset: Tänak langes esikolmikust välja, aga vahed endiselt üliväikesed.

9. katse tulemused: Latvalale järjekordne katsevõit, Tänak neljas.

Latvala sõidab aga Lappi aja üle ning edestab rahvuskaaslast finišis 0,5 sekundiga!

Peep Pahv raporteerib kohapealt, et eelmisel katsel olevat just olnud näha kaht kiirabiautot. Loodetavasti ei ole kellegagi midagi tõsist lahti.

Lappi elab küll finiši eel paar momenti üle, kuid on kiireima ajaga finišis - 0,9 sekundit on tema edu Meeke'i ees. Kas sellest piisab, et üldarvestuses ka Latvalast mööda tõusta?https://twitter.com/Mazzucchelli_L/status/1157299389406355456

Mikkelsen sõidab välja küll alles viienda aja, kuid kaotust Meeke'ile tuleb vaid 0,9 sekundit.

Meeke lööb finišis Tänakut täna n e l j a n d a t korda 0,1 sekundiga ning läheb täpselt sama eduga ka üldarvestuses eestlasest mööda.

Suninen kaotab ka sel katsel suhteliselt palju - 5,9 sekundit. Üldarvestuses on ta Tänakust 45,9 sekundit maas.

Neuville finišis, kaotust Tänakule 0,7 sekundit.Meeke on samal ajal esimesest splitist kiireima ajaga läbi tulnud - edu Tänaku ees on tal seal 0,8 sekundit.

Ogier kaotab eestlasele finišis 0,5 sekundiga.Esimeses splitis on Neuville Tänakust 1,0 sekundit, Suninen 1,9 sekundit maas.

Tänak finišis - 5.45,3.

Ogier on esimeses splitis Tänakust 0,2 sekundit aeglasem.

https://twitter.com/SaariJarno/status/1157295005830131713

Ott Tänak on 9. katsele lähte saanud!

Värsked teated hommikuse viimase katse avariist JWRC autoga: juht Raul Badiu viidi kahe murtud roide ning kerge mälukaotusega haiglasse.https://twitter.com/gabyrally/status/1157291836047798273

https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/1157291462062727168

WRC regulatsioonide järgi paistab, et sel juhul võetakse arvesse esimese katse tulemusi - seal oli Thierry Neuville'i järel kiireim Ott Tänak, mis võiks arvata, et kui Tänak kas Latvala, Lappi, Meeke'i või kas või Breeniga samale pulgale jääks, stardiks eestlane homme neist tagantpoolt.

Hea küsimus!

Küsimus: Kuidas reastatakse stardikohad laupäeval kui reede lõpuks on kolmel võistlejal sarnane üldaeg?

Ralli üldseis pärast 8. katset: Latvala taga on kolm meest täpselt ühe ja sama ajaga!

Breen sõidab välja kuuenda aja ning jääb üldarvestuses viiendaks.8. katse tulemused: esimest korda täna võidab kiiruskatse auto, mis pole Toyota!

https://twitter.com/PeepPahv/status/1157287566015696896

Greensmith kaotab finišis 9,9 sekundit. Üldarvestuses on ta liidrist juba 1.20,3 maas.

Latvala sõidab välja kolmanda aja ning jääb üldarvestuses 0,6-sekundilise eduga Tänak-Meeke-Lappi kolmiku ees liidriks.

Lappi kaotab Mikkelsenile 0,3 sekundit ning on üldarvestuses samuti Tänaku ja Meeke'iga täpselt ühel pulgal!

Mikkelsen sõidab välja kiireima aja - edu Meeke'i ees tuleb 1,4 sekundit.Aga Lappi näib olevat veel kiiremini tulemas!

Mikkelsen läheb esimeses splitis 0,5 sekundiga Tänaku ette liidriks.Meeke sõidab välja liidriaja ning edestab täna juba kolmandat korda (!) ühel katsel Tänakut 0,1 sekundiga. Üldarvestuses on Tänak ja Meeke nüüd täpselt ühel pulgal!

Suninen ei suuda taas kiirust näidata ning kaotab Tänakule finišis 5,7 sekundit.

Neuville: "Peaksin olema kiirem kui nemad [Ogier ja Tänak], kuid ei ole. Ma ei tea, mida veel muutma peaksime."

Neuville finišis - 2,1 sekundit kaotust Tänakule.

Neuville finišis - 2,1 sekundit kaotust Tänakule.

Ogier kaotab finišis Tänakule 0,8 sekundiga."Rada muutub päris karmiks. Hommikul oli mõnusam sõita. Ott tegi siin hea katse."

Tänak: "Raske öelda, kas roopad olid sel katsel hullemad kui eelmisel, aga väga raske on sõita. Nauditavat siin midagi ei ole."

Neuville kaotab esimeses splitis 1,0 sekundiga.Tänak samal ajal finišis - ajaks 6.04,3. Hommikul võitis Latvala selle katse 6.08,0-ga.

Ogier kaotab esimeses splitis Tänakule 0,5 sekundiga. Hea märk.

https://twitter.com/paddocknews/status/1157282730780049409

Oskar OY: Järgnev rada pidi veel rohkem mudane ja rööpas olema.

Tänak on 8. kiiruskatsele startimas!Ülejäänud katsed on täna pisut lühemad, seega võib arvata, et Tänak ei kaota kiirematele enam nii palju - aga katseid on veel kolm + Harju linnakatse.

Ralli üldseis pärast 7. katset: Toyota kolmikjuhtimine endiselt jõus, kuid Tänak langes teiseks. Esikolmik on vaid 0,5, esinelik 1,6 sekundi sees!

Breen finišis seitsmenda ajaga - kaotust Latvalale tuleb 6,3 sekundit. Sealjuures tundub, et tema auto kapott on ühest nurgast lahti tulnud.7. katse tulemused:

Greensmith kaotab finišis 14,3 sekundit. Breen splittide järgi päris esimeste meeste tempos püsida pole suutnud.

Latvala lööbki Meeke'i ja Lappit, aga vaid 0,1 sekundiga! Soomlane läheb ühtlasi 0,4-sekundilise eduga Tänaku ees ralli uueks üldliidriks!

Latvala tuleb viimase spliti järgi aga veel kiiremini!

eid_154761d54a9d5a: Vaevalt et asi Meeke'i lõunasöögis - tagumistel juba korralik sõidujoon ees ja lihtsam tulla. Ott peab nüüd veel 3 katset ära kanatama ja homme on juba võrdsemad olud.

Lappi sõidab finišis Meeke'iga võrdse aja välja!

Kris: Esimese päeva lõpuni liider olla, startides esikohalt, on ilmselgelt palju tahetud. Tähtis oleks esikolmikus lõpetada, siis on homme head võimalused tõelist kiirust näidata!

Esimeses splitis on vaid Lappi ja Latvala suutnud Meeke'iga enam-vähem sammu pidada, kaotades talle vaid üksikuid kümnendikke.Mikkelsen on samal ajal 4,8-sekundilise kaotusega finišis - aga see on teine aeg!

Meeke: "See oli nauditav! Parima autoga parimatel radadel..."

Meeke finišis võimsa liidriajaga - edu Ogier' ees 5,3 sekundit! Mida see mees lõunaks sõi?Üldarvestuses jääb Tänak küll liidriks, ent edu Meeke'i ees sulas vaid 0,1 sekundile!

Suninen finišis, kaotust Ogier'le 3,8 sekundit.Meeke'i edu Ogier' ees on viimases splitis 4,7 sekundit!

Kris Meeke jätkab ülivõimsalt - teises splitis on ta Ogier' ees koguni 5,4 sekundiga liider! Kas ta tõukab Tänaku üldarvestuse esikohalt?

Neuville finišis - esimeses splitis Tänakut ja Ogier'd edestanud belglane kaotab Ogier'le siin 2,9 sekundiga.

Neuville ise on samal ajal teises splitis nii Ogier'le kui Tänakule kaotamas - prantslasele 0,9, eestlasele 0,5 sekundiga.Ogier on samal ajal finišis ning ta edestab Tänakut 0,4 sekundiga.

Meeke tuleb esimeses splitis võimsalt - ta edestab Neuville'i lausa 1,7 sekundiga!

Wrc: WRC2 mehed on lihtsalt teed niivõrd palju lõhkunud, et Tänakul on raske hommikust kiirust näidata. Tagant poolt tulijatel on juba lihtsam, kuna roopad pole enam nii kitsad.

Tänak finišis - 9.51,5. Hommikul oli kiireim Kris Meeke (9.56,3)."Väga halvad sõidujooned ning neist on raske välja saada. Väga keeruline on sõita."

Vahepeale ka uudiseid MM-sarja tulevikust:https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/korsika-rallit-jargmisel-hooajal-wrc-kalendris-ei-ole?id=87026939

Suninen sai lõunapausi ajal autole aerodünaamika tagasi, ent esimeses splitis on ta ikka seni viimane - kaotust Neuville'ile on 1,2 sekundit, Tänakule aga näiteks vaid 0,1 sekundit.

Teises splitis on Ogier' edu Tänaku ees 0,4 sekundit.

Neuville lööb veel omakorda Ogier'd 0,3 sekundiga. Justkui hommikused jõudude vahekorrad oleksid pea peale pööratud!

Esimene splitt läheb Ogier' kasuks - ta on seal Tänakust 0,9 sekundit kiirem.

Nõnda - Ott Tänak on 7. katsele startinud!

Nõnda - pärastlõunane tiir algab Moksi katse teise läbimisega. Hommikul võitis selle katse Kris Meeke vaid 0,1-sekundilise eduga Ott Tänaku ees.

Kes veel pole jõudnud, sel tasub ka Soome ralli eelne "Kuues käik" ära kuulata!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-kruuda-selgitab-miks-soitjate-uute-lepingute-solmimine-viibida-voib?id=87017217

Fotod kahest suurest avariist Äänekoski katsel. Mõlemad ekipaažid viidi haiglasse.https://twitter.com/alekslesk/status/1157261451788247040

https://twitter.com/OfficialWRC/status/1157261278324416512

Ilm: Ilma kohta kommentaariks niipalju, et kohapeal 13 kraadi ja pilvine. Vihma pole siiani veel saanud. Esimesel katsel näitas temperatuuriks 9 kraadi.

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1157255250232991745

MS: Kuidas ilm Soomes? Vaatasin, et wrc+ live ja seal tundus nagu kõigil väga külm olevat. Vihma täna?

panda: Torn lõpetas hooaja (rahalised mured), kuid Roland Poom on hetkel klassis 4. kohal (JWRC)

Hommikune viimane katse on seisma pandud - JWRC klassis tegid Raul Badiu ja Gabriel Lazar ränga avarii. Kiirabi on kohal. JWRC ametlik konto teatab, et Lazariga on kõik korras, Badiu osas veel andmeid pole.https://twitter.com/FIAJuniorWRC/status/1157244442149052416

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-soomes-ott-tanak-hyundai-ja-citroen-on-kovasti-juurde-pannud-midagi-lihtsat-meil-ei-ole?id=87025027

Ralli üldseis pärast 6. katset: Latvala tõusis Meeke'ist mööda, Tänak hoiab endiselt liidrikohta.

6. katse tulemused: Latvalale kolmas katsevõit, Tänak kolmas.

Breen sõidab välja napilt teise aja - ta kaotab Latvalale vaid 0,1 sekundiga!

Gus Greensmith kaotab finišis 5,9 sekundit.

Latvala finišis ning järjekordne katsevõit võib olla tõsiasi - edu Neuville'i ja Tänaku ees tuleb 0,5 sekundit.

Lappi läheb kolmandaks - kaotust 0,7 sekundit.

Mikkelsen kaotab Tänakule ja Neuville'ile 2,2 sekundit ning läheb hetkel alles viiendaks.

Meeke kaotab Tänakule sel katsel 1,6 sekundit.

Suninen, kelle hommikut on häirinud eesmise aerodünaamika puudumine, kaotab finišis Tänakule nii lühikesel katsel suisa 4,5 sekundit.

Neuville sõidab finišis välja Tänakuga täpselt võrdse aja.

Ogier kaotab Tänakule katse finišis 1,6 sekundit. Hoolimata pidevast juurde kaotamisest ei ole nende kahe mehe vahe lõunapausiks midagi väga ületamatut - 12,6 sekundit."Olen tegelikult oma hommikuga väga rahul. Ott teeb hullu sõitu ja temaga pole meil mõtet end võrrelda."

Tänak: "Olen andnud endast maksimumi ning olen õnnelik, et siin oleme."

Tänak on lühikese katse finišis - 3.38,6.

Tänak on hommikusele viimasele katsele startinud!

Järgmine katse on päeva lühim, kui viimaseks olev Harju linnakatse välja arvata. Eelmisel aastal oli tegu kogu ralli kõige kiirema katsega.https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1157222003528609792

Nüüd ootab meid ees peaaegu tunni pikkune paus - järgmine katse saab alguse kell 12.39.

Ralli üldseis pärast 5. katset: Tänak püsib liidrikohal ning Meeke'i ja Latvala kerged rehvimured tekitasid eestlasele ka kerge õhuvahe.

Breenei suuda päris lõpuni Tänakuga siiski tempot hoida ning kaotab talle 1,1 sekundiga - seega saab eestlane oma ralli esimese katsevõidu!5. katse tulemused:

Greensmith tõdeb, et tegi seadistuses väikese muudatuse ning see põhjustas katse keskel ühe spinni.

Probleemid ka Gus Greensmithil - ta kaotab finišis 21,5 sekundit. Väike spinn või muu eksimus?Craig Breen aga ohustab Tänaku katsevõitu - esimeses splitis on nad võrdse ajaga!

Ka Latvalal oli rehvirõhuga mure - sellest ajakaotus.

Täna juba kaks katset võitnud Latvala saab seekord Tänakult lüüa ning seda koguni 3,4 sekundiga. Kas midagi juhtus?

Lappi finišeerib Mikkelseniga täpselt võrdse ajaga - kaotust Tänakule 1,5 sekundit.

Mikkelsen kaotab finišis Tänakule 1,5 sekundit ning läheb teiseks.Lappi kaotab avasplitis eestlasele 0,8 sekundit, Latvala 1,3.

Meeke kaotab finišis Tänakule 3,1 sekundit.Katse viimasel osal oli ka kuulda, kuidas kaardilugeja Seb Marshall ütles, et tagumine vasak rehv hakkas tasapisi rõhku kaotama - sellest tuli ilmselt ka väike ajakaotus.

Suninen kaotab 12,3 kilomeetriga Tänakule lausa 7,2 sekundit.Esimeses splitis on Meeke'iga võrdse aja (Tänakule +0,3) välja sõitnud ka Mikkelsen.

Neuville kaotab finišis Tänakule 3,3 sekundiga.Esimeses splitis on Meeke samal ajal Tänakust vaid 0,3 sekundit maas.

Ogier finišis - kaotust Tänakule 2,5 sekundit.Avasplitis on Suninen Tänakust juba 2,3 sekundit aeglasem.

Esimeses splitis on Tänak liider - Ogier kaotab 1,0, Neuville 2,2 sekundiga.

Tänak on nüüd juba ka finišis - ajaks 5.49,7.

Ott Tänak on juba viiendale katsele startinud!

Ralli üldseis pärast 4. katset:

Breen teeb väga hea sõidu ning lõpetab teise ajaga, kaotades Latvalale 0,6 sekundit. "Jeesus Kristus, kuidas ma seda nautisin!"4. katse tulemused:

Greensmith teeb enda kohta korraliku sõidu ning kaotab Latvalale 7,5, tiimikaaslasele Suninenile aga vaid 0,5 sekundit.

Craig Breen on aga samuti väga nobedalt alustanud - esimeses splitis on ta Latvalaga (ja ühtlasi Mikkelseni ja Ogier'ga!) täpselt võrdse ajaga.

Latvala lähebki katse liidriks - ta edestab Tänakut-Lappit 1,2 sekundiga!

Lappi: "See Eesti tüüp on hull! Tõesti muljetavaldav."

Lappi sõidab finišis välja Tänakuga võrdse aja! Latvala võib splittide põhjal aga veel kiiremini tulla...

Mikkelsen on avasplitis Ogier'ga võrdse ajaga, kuid katse teisel poolel annab ta pisut tagasi ning kaotab finišis Tänakule 0,7 sekundiga.

Finišis on Meeke igatahes kolmanda ajaga - kaotust 0,8 sekundit.

Kordusest näidatakse, kuidas Meeke ühes paremkurvis pisut teelt välja kaldus ning tagumise vasaku osaga korralikult teeperve rammis.

Suninen kaotab finišis 5,8 sekundit."Midagi otseselt ei juhtunud, meil ei olnud piisavalt kiirust."

Neuville kaotab finišis Tänakule 3,3 sekundiga."Üritan väga kõvasti, aga kui suruksin veel rohkem, sõidaksin teelt välja."

Suninen ei alusta hästi - ta kaotab avasplitis Ogier'le 2,7 sekundit.

Neuville kaotab esimeses splitis Ogier'le 1,6 sekundiga. Ogier on finišis siiski Tänakust kehvema ajaga - vahe on 0,5 sekundit.

Tänak: "Kruus on päris lahtine, aga me ei saa sinna midagi parata. Olen seni hästi sõitnud, aga lihtne ei ole - oleme päris piiri peal."

Tänak finišis - 6.09,2 on tema ajaks. Eelmisel aastal sai Craig Breen samal trassil kirja 6.07,0.

Näis, et Tänak vaatas katse alguses ühel hetkel tükk aega armatuuril olevaid mõõdikuid. Loodetavasti pole midagi päris katki, aga Ogier on esimeses splitis eestlasest 0,5 sekundit kiirem.

Ott Tänak ja Martin Järveoja on rajale startinud!

Järgmisena on algamas Urria katse - 12,28 km Soome kruusateid. Katse alguses ja lõpus on kitsad ja tehnilised kõrvalteed, keskmine osa on aga väga kiire.https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1157189287131189253

Nikolai Grjazini auto pärast kolmandat katset...https://twitter.com/SaariJarno/status/1157186650658787328

Ralli üldseis pärast 3. katset: Tänak on endiselt liidrikohal, kuid Meeke nihkus taas õige pisut lähemale. Kui kauaks näeme kolme Toyotat esikolmikus?

Breen teeb tugeva sõidu ning on sel katsel kiireim Hyundai - õigupoolest oli ta seda juba ka eelmisel katsel ning ka üldarvestuses."See aeg on s**t! Ma suudaks palju paremini."3. katse tulemused:

Greensmith ei suuda taas teiste WRC ässadega veel tempos püsida - kaotust koguneb 12,0 sekundit.

Latvala räägib, et tegi väikese eksimuse, mis võis talle katsevõidu maksta.

Latvala finišis - kaotust Meeke'ile 3,0 sekundit. Toyotal kolmikjuhtimine!

Lappi läheb finišis ise kolmandaks - kaotust Meeke'ile 3,2 sekundit.

Mikkelsen saab finišis kirja kolmanda aja, kaotust Meeke'ile 4,0 sekundit.

Meeke lööb teist katset järjest Tänakut finišis vaid 0,1 sekundiga.

Suninen kaotab finišis üllatavalt palju - 7,3 sekundit. Avasplitis on Lappi samal ajal kolmanda ajaga, kaotades Meeke'ile 0,5 ja Tänakule 0,3 sekundiga.

Neuville: "Ma ei tea, kuidas see võimalik on - legendis on kirjas, et ma ei tohiks teatud kurvides lõigata, aga kivisid, mis seal olema peaksid, enam ei ole."

Neuville kaotab seekord finišis Tänakule 7,1 sekundit. Belglane ei ole täna kohe üldse autot tööle saanud ning aeg tiksub halastamatult tema kahjuks - üldarvestuses on vahe Tänakuga juba 17,3 sekundit.

Ogier kaotab finišis Tänakule 4,1 sekundiga.

Tänak: "Üritan kõvasti, aga töö ei ole lihtne. Sõidurütm oli õnneks hea."Meeke on samal ajal avasplitis Tänakust 0,2 sekundit kiirem. Teises splitis on Neuville Tänakust 4,8 sekundiga maas.

Veel Tänaku stiilinäidet:https://twitter.com/paddocknews/status/1157176604247908352

Tänak finišis - ajaks 9.56,4.

Suninen jääb avasplitis Tänakule 0,8 sekundiga alla.Teises vaheajapunktis on Ogier eestlasest 3,4 sekundit aeglasem.

Neuville annab esimeses splitis seekord ära 1,5 sekundit.

https://twitter.com/PeepPahv/status/1157175606100004870

Ogier kaotab esimeses splitis Tänakule 0,6 sekundiga.

Ott Tänak on ralli kolmandale katsele startinud!

Järgmine katse on tänase päeva pikim - 20,04 km.https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1157172929253269504

Ott Tänaku stiilinäide ühelt aeglaselt lõigult:https://twitter.com/LPaanala/status/1157168938775543808

Pealtvaatajad aitasid tema masina nüüd vähemalt pisut raja äärde lükata, nii et autod mahuvad sealt mööda - tee on samas autotükke täis.

WRC2 Pro klassis tegi Eerik Pietarinen just päris korraliku avarii ning tema auto jäi risti tee peale ette. Kas katse pannakse ülejäänud sõitjate jaoks vähemalt ajutiselt seisma?

Ralli üldseis pärast 2. katset: Tänak tõusis liidriks - ent kui kauaks?

Craig Breen paneb WRC tippsõitjate mõttes selle katse lukku. 2. katse tulemused:

Greensmith jääb finišis Latvalale alla 13,9 sekundiga.

Gus Greensmith kaotab juba esimeses splitis 10,1 sekundiga ning on viimane.

Rada läheb üha kiiremaks. Latvala lööb finišis Lappit 0,1 sekundiga!

Lappi läheb liidriks! 0,7 sekundit on tema edu Kris Meeke'i ees. Võimas algus mehelt, kes oli rallieelsetes intervjuudes väga negatiivne!

Mikkelsen: "Katse algus oli kitsas ja käänuline ning seal töötab meie auto hästi - teine pool on aga Toyotadele sobiv lai ja kiire."

Mikkelsen annab katse teise poolega päris omajagu ära ning kaotab finišis Meeke'ile 4,2 sekundit. Tuletame meelde - avasplitis oli ta liider. Tiimikaaslane Thierry Neuville andis palju ära just katse alguses, nii et Hyundaidel mingisugust ühesugust kaotuspunkti ei ole.

Lappi näitab head minekut - avasplitis on ta Tänakust vaid 0,3 sekundit aeglasem. Latvala kaotab Lappile seal omakorda vaid 0,5 sekundiga.

Meeke lööb Tänaku katse liidrikohalt - edu on aga vaid 0,1 sekundit.

Meeke on teises splitis Tänakuga täpselt võrdne.

Andreas Mikkelsen on esimene mees, kes suudab avasplitis Tänakut lüüa - 0,9 sekundiga.Suninen on samal ajal kolmanda ajaga finišis, kaotust Tänakule 4,4 sekundit.

Neuville finišis - kaotust 10,9 sekundit. Belglane on totaalselt jahmunud!"Ma ei tea, mis juhtus. Olen üllatunud. Auto tundus küll pisut pehme, kuid arvasin, et kasutasin kogu tee laiuse ära... Ma ei tea!"

Neuville'i kaotus on teises vaheajapunktis tõusnud 9,7 sekundile. Meeke kaotab samal ajal avasplitis Tänakule 1,2 sekundiga.

Tänak: "Olud on keerulised, teame seda kõik. Auto töötas hästi ja tegin puhta katse. Vaatame, kuidas läheb - selliste oludega läheb täna mul raskeks."Ei paista küll seda praegu! Ogier kaotab finišis eestlasele 3,3 sekundit.

Tänak finišis - ajaks 9.37,5.Suninen on esimeses splitis kolmas, kaotust Tänakule 2,2 sekundit.Teises splitis on Ogier' kaotus Tänakule 3,2 sekundit.

Kas Neuville'il on mingisugune probleem või tuli tal lihtsalt eksimus sisse? Esimeses splitis annab ta Tänakule juba 7,0 sekundit ära ning belglased näisid omavahel midagi rääkivat. Sirge peal võttis Hyundai aga ligi 190 km/h sisse küll.

Esimesest splitist on nüüd Tänak ja Ogier läbi tulnud ning uudised on head - eestlane on seal 1,9 sekundi võrra kiirem!

Stardiintervallid on täna kaheminutilised, mistõttu on rajal juba ka Ogier ja Neuville.

Olgu mainitud ka tänane stardijärjekord:https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1157158767500201987

Ott Tänak on rajal!

Samas räägivad teated kohapealt, et öö on olnud pigem niiske ning rajapuhastamine võiks seetõttu tulla hoopis lihtsam. Enam ei ole vaja kaua oodata - Tänak läheb rajale juba kahe minuti pärast!

Tere hommikust! Soome ralli reedene päev on peagi algamas ning esimese katse start on vähem kui kümne minuti kaugusel. Sahistatakse, et kuiva suve tõttu võib Ott Tänakul olla teepuhastamisel ülesanne tavapärasest Soome rallist pisut keerulisem - eks näis.

https://twitter.com/PeepPahv/status/1156987097544372224

https://twitter.com/OttTanak/status/1156987302247354368

1. katse ajad:

Soome ralli suurfavoriit Ott Tänak on finišis ajaga 1.48,0. Neuville'ile jäi alla 0,7 sekundiga. Eestlasele katselt teine koht!

Ogier jääb Neuville'ile 1,3 skeundiga alla ja võtab sisse kolmanda koha. Ainult üks mees ongi veel tulemata...

Thierry Neuville (Hyundai) aeg 1.47,3. Läheb 1,2 sekundiga Meeke'i ette liidriks. "Olen väga motiveeritud ja tahan tiimile teha hea tulemuse! Oleme aasta algusest peale kõvasti tööd teinud ja Soome ralliks pingutasime veel eriti kõvasti."

Teemu Suninen (M-Sport) läheb neljandaks ajaga 1.49,7. "Plaan on vajutada algusest peale gaas põhja ja siis sõita veel kiiremini!" Milline suurepärane strateegia!

Lendav põhjaiirlane Kris Meeke (Toyota) sõidab Mikkelseni liidriaja sekundiga üle! 1.48,5. Suninen, Neuville, Ogier ja Tänak on veel tulemata.

Andreas Mikkelsen (Hyundai) 1.49,5 - uus liider!

Esapekka Lappi (Citroen) sõitis üsna ettevaatlikult, aga läheb ikkagi Latvala ja Breeni järele kolmandaks (1.50,4; +0,7). https://twitter.com/F_Gustavsson/status/1156982806477758465

Jari-Matti Latvala (Toyota) saab kirja liider Breeniga identse aja 1.49,7. "Mul on tõesti hea tunne ralli suhtes, kuna meid nii paljud inimesed meid toetavad!"

Loodetavasti on ikka Delfi otseblogi telefonis lahti!

Breen läks Rovanperä ette liidriks ajaga 1.49,7. Pärast teda startinud Gus Greensmith (Ford Fiesta WRC) võtab sisse kolmanda koha 1.52,7-ga.

Kalle Rovanperä (Škoda Fabia R5 evo) läks katset juhtima ajaga 1.52,1. Rajal on esimene WRC klassi sõitja Craig Breen (Citroen).

Järjekordsed Eesti fännid raja ääres. Pildi saatis meile Inga. Lipp on valmistatud eritellimusel. Saatke veel-veel-veel! sport@delfi.ee

Eerik Pietarinen (Škoda Fabia R5 evo) läheb katset juhtima 1.53,9-ga. 0,7 sekundit Huttunenist kiirem.

Eric Camilli uue Ford Fiesta R5 autoga võtab sisse neljanda koha (aeg 1.56,1). Eespool on Huttunen ja Škoda Fabia R5 mehed Teemu Asunmaa ja Ville Pynnönen, kes kaotasid Huttunenile vastavalt 0,6 ja 1,4 sekundiga.

Jouni Virtanen Ford Fiesta WRC-ga võtab üldarvestuses sisse kuuenda koha ajaga 2.00,0.

Jari Huttunen läks katset juhtima ajaga 1.54,6.

Eesti fännide pilte on sport@delfi.ee aadressile tulnud juba nii palju, et otsustasime neist teha galerii! Saatke aga veel ja teeme sellest nädalavahetusega ühe fännipiltide hiigelgalerii! https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=249137

Rajal on Sami Pajari (RC4, R2 klassi sõitja), kes stardinimekirja järgi pidi alustama 19.45. Seega tundub, et ajakava on veidi nihkes. Järgmisena peaks alustama Jari Huttunen (Hyundai R5).

Jari-Matti Latvala haaras enne starti väikse burksi. https://twitter.com/Mazzucchelli_L/status/1156973223457804290

Roland Poomile jäi JWRC klassis avakatse 8. koht. Esikolmik: 1. Tannert (Saksamaa) 2.08,9, 2. Badiu (Rumeenia) +0,8, 3. Kristensson (Rootsi) +0,9.

Veel üks pilt Poomist rallifänn Reinult:

Järjekordne pilt ühelt Eesti rallifännilt. Eesti lippude vahelt paistab Roland Poom, kes JWRC klassis hoiab ajaga 2.10,9 hetkel viiendat kohta. Juhib kaks sekundit kiiremini sõitnud sakslane Julius Tannert.

Rõõm on teatada, et meie üleskutsest on juba kinni haaratud. Rallifänn Mihkel saatis meile stardipaigast pildi. Kordame veelkord, et kõik fännide jäädvustused (lõbusad grupipildid, rajaäärsed tähelepanekud jms) on oodatud aadressile sport@delfi.ee.

WRC+ otsestuudios vaadatakse praegu Elfyn Evansi saatuslikku hüpet Rally Estonial, mis briti paraku Soome rallist eemale jättis. Roland Poom stardib 1. katsele kell 19.23, Ott Tänak alles 20.30.

60-aastane Juha Kankkunen pääses Toyota Yaris WRC rooli: https://twitter.com/TGR_WRC/status/1156955516658229248

1. katse stardinimekiri: https://www.nesterallyfinland.fi/site/assets/files/5979/start_list_for_section_1_-_tc0_thursday_01st_august_2019.pdf

Marcus Grönholm kihutas sellise iludusega raja läbi: https://twitter.com/TGR_WRC/status/1156953186617516032

Jari-Matti Latvala räägib oma selle nädalavahetuse strateegiast: https://twitter.com/JariMattiWRC/status/115691534353895833

Hea Eesti rallifänn Soomes! Nagu iga kord, ootab Delfi Sport ka Jyväskyläst teie pilte raja äärest, mida lubame ka blogis teiste lugejatega jagada. Tee oma seltskonnast grupipilt või jäädvusta midagi muud põnevat, mida raja ääres näed! Saada pilt ja väike kirjeldus aadressile sport@delfi.ee!

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-fotod-soomest-tanak-ja-teised-assad-soidutasid-onnelikke-lapsi?id=87017777

"Kuues käik" on ka suvepuhkuselt tagasi! https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-kruuda-selgitab-miks-soitjate-uute-lepingute-solmimine-viibida-voib?id=87017217

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-soomest-roland-poom-esmakordselt-kruusal-uue-jwrc-ga-nuud-saab-ka-viiendat-kaiku-kasutada?id=87015423

https://twitter.com/OfficialWRC/status/1156860416959668224

Testikatse on sellega läbi! Tänak sai kirja parima aja. Teised Toyota mehed Meeke ja Latvala jäid jagama kuuendat positsiooni. https://twitter.com/TGR_WRC/status/1156868507142938624

Testikatse paremusjärjestus:

Vahepeal on tulnud ka selline uudis. https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ametlik-sebastien-ogier-lopetab-jargmisel-aastal-karjaari?id=87013935

Soome ralli korraldajad manitsevad fänne, et need ikka viisakalt käituksid. https://twitter.com/RallyFinland/status/1156859646663188480

WRC-sõitjatest proovib praegu ainsana rajal kiirust koguda Latvala. Ülejäänud mehed on hooldusalas.

Värsked muljed otse Soomest! https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-soomes-martin-jarveoja-soome-ralli-eriparast-kui-auto-soidab-kiiresti-peab-ka-legendi-kiiremini-lugema?id=87013359

Mikkelsen läbib raja ka viiendat korda. Taas on ajaks 1.54,7, mis hoiab teda neljandal positsioonil.

Kuna testikatsel on olnud publikuga probleeme ja sisse on tulnud katkestusi, siis kestab testikatse kell 13.50-ni. https://twitter.com/RallyFinland/status/1156848112088027136

Breen tõuseb ajaga 1.54,6 kolmandaks. Tundub, et Breen leiab aina paremat tunnetust ja Hyundai on tema palkamisega teinud tõenäoliselt hea otsuse.

Vahepeal liidriks olnud Meeke ei suuda neljandal läbimisel parandada. Tulemuseks 1.55,1 ehk 0,1 sekundit tema eelmisest ajast kehvem. Britt on üldises pingereas kuues.

Tänak ikka liider:

Mikkelsen tõuseb 1.54,7-ga kolmandaks.

Neuville on seni testikatsega igati rahule jäänud. https://twitter.com/thierryneuville/status/1156845232350257152

Neuville ja Suninen parandavad neljanda läbimisega tulemusi. Neuville tõuseb 1.54,1-ga Tänaku järel teiseks. Suninen kerkib 1.54,8-ga kolmandaks.

Meenutus ka Kris Meeke'i ärevast olukorrast tänasel testikatsel. https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/1156812454346801152

Meenutus raja ääres tuterdanud pealtvaatajast. https://twitter.com/Burgrid7/status/1156838944052600832

Praegune paremusjärjestus. Tänak taas liidrikohal.

Latvala ja Ogier sõidavad välja Meeke'iga täpselt võrdse aja. Kõigi tulemuseks on praegu 1.55,0.

Tänak kerkib taas liidriks. Uueks põhiajaks on 1.53,8.

Tänak on alustanud testikatse kolmandat läbimist.

Meeke hoiab praegu esikohta, Tänak kaotab talle 0,2 sekundiga.

Roland Poom saab oma Ford Fiesta R2 autoga kirja aja 2.23,5, mis annab üldarvestuses praegu 26. koha.

Thierry Neuville'i stiilinäide testikatselt.

Huvilised saavad ekraani taga samuti oma oskused proovile panna. https://twitter.com/AnneSandelin/status/1156833786405019648

Lappi sai ajaks kõigest 2.24,7.

Meeke läheb 1.55,0-ga liidriks. Tänak ei ole kolmandat läbimist veel teinud.

Lappil on testikatsel probleeme. Auto liigub väga aeglaselt. https://twitter.com/TaaviSevostjano/status/1156830042883788802

Praegune paremusjärjestus. Tänak jätkuvalt juhib Lappi ja Latvala ees.

Testikatse on taas jätkumas.

Kuuekordse maailmameistri stiilinäide testikatse teiselt läbimiselt.

Ott Tänak testikatse teisel läbimisel:

Rajalt lennanud kivi tabas ühte pealtvaatajat silma nurka. https://twitter.com/RallyeSport/status/1156825741163671552

Tänak annab samal ajal märku, et seni on asjad tema jaoks sujunud hästi. https://twitter.com/OttTanak/status/1156825648025034752

Väidetavalt on üks pealtvaataja saanud kiviga pihta. Täpsem info veel selgumisel.

Midagi on igatahes juhtunud. https://twitter.com/vpietarinen/status/1156823421675876353

Testikatse seisab taas. Kuuldavasti on üks pealtvaataja viga saanud. https://twitter.com/vincepettit/status/1156823568753274883

Kaks aastat tagasi Soomes võidutsenud Lappi on seekordseks ralliks hästi valmis. Kiirust mehel jagub. https://twitter.com/F_Gustavsson/status/1156821216856072193

Tänak jätkuvalt juhib. Lappi teine, Latvala kolmas.

Toyota on praegu olukorraga rahul. https://twitter.com/TGR_WRC/status/1156819299631292417

Ogier tõuseb ajaga 1.56,6 teiseks.

Testikatse jätkub. Tänak on teistkordselt raja läbinud ja aega veelgi parandanud. Tänaku ajaks 1.55,2.

Gus Greensmithil oli testikatsel ärev moment. https://twitter.com/jiipihlaja/status/1156817725882327040

Latvala stiilinäide testikatse esimeselt läbimiselt. https://twitter.com/akikojmlfani/status/1156815681624641538

Tundub, et testikatse on peatatud just selliste meeste pärast. https://twitter.com/DanielKalan/status/1156816579050561536

Testikatse on korraks seisma pandud, kuna rahvast on raja ääres hullumoodi palju. Igaks juhuks korratakse üle kõik turvareeglid. Delfi sporditoimetuse juht Peep Pahv raporteerib raja äärest, et sellist rahvamassi ei ole Soome ralli testikatsel varasemalt nähtud.

Andreas Mikkelsen testikatsel:

WRC-mehed on kõik ühe korra testikatse läbinud.

Soomes Hyundai rooli keerav Craig Breen läheb kolmandaks, kaotust Tänakule 0,8 sekundit. Sel hooajal esmakordselt MM-sarjas kihutav Breen tunnistas, et ta tundis WRC-sarjas sõitmisest suurt puudust ning tõeliselt hea on tagasi olla.

Rally Estonial vigastada saanud Elfyn Evansit asendav Gus Greensmith läheb seitsmendaks, kaotust Tänakule 3,6 sekundit.

Latvala saab kirja neljanda aja, kaotust Tänakule 1,2 sekundit. Latvala tõdeb, et Soome rallil võitmiseks tuleb olla väga enesekindel. Latvala sõnul on õige tunne juba tulekul.

Loeb testikatsel:

Lappi esimese läbimise järel: „Tunnen ennast autos mugavalt. Puhkus oli hea ning kõik on hästi. Auto on paljulubav.“

Kaks aastat tagasi Soomes võidutsenud Lappi kerkib teiseks, kaotust Tänakule 0,5 sekundit.

Tänak testikatsel.

Meeke läheb teiseks, kaotust Tänakule on 1,2 sekundit.

Praeguseks on aja kirja saanud viis meest. Tänak on jätkuvalt esimene.

Ogier tunnistab, et ta ootab Soomest head võistlust, kuna rallieelne test läks väga hästi. Neuville tõdeb, et tema eesmärgiks on suuri rivaale edestada. „Anname endast parima,“ lubas Neuville.

Ogier saab ajaks 1.58,8. Neuville'i aeg on aga 1.58,3 ehk Tänakule kaotavad mõlemad vähemalt kaks sekundit.

Tänak esimese läbimise järel: „On olnud mõnus puhkus. Olen nädalavahetuse eel väga elevil. Meil on nädalavahetuseks koos väga hea pakett.“

Esimesena rajale läinud Tänak saab ajaks 1.56,3.

Tänak on rajal!

Testikatse on kohe algamas!

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/hyundai-rallimeeste-pirtsakus-voib-craig-breenile-avada-veel-haid-voimalusi?id=87010215

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/tanak-laheb-votma-maksimumi-midagi-hoidma-ei-hakata-tuleb-voidu-soita?id=87008375

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-soomes-tanak-videointervjuus-lepinguga-seotud-olukord-osutus-keerulisemaks-kui-alguses-tundus?id=87007673

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanaku-videoblogi-milliseks-hindab-mm-sarja-liider-voiduvoimalusi-soome-ja-saksamaa-rallidel?id=87006843