BLOGI | Tänak ei saanud punktikatselt lisa, aga lõpetas raske Mehhiko ralli teise kohaga

Mehhiko ralli

Sõitjad ei saa finišipaika pikalt jääda - neil tuleb nüüd tagasi Leóni sõita. Esikolmikust väljas olnud mehed on mõned juba sinna isegi jõudnud, sest sõit ei ole väga pikk. Tänak ja Järveoja hakkasid ka just nüüd liikuma.

Tundub, et Ott Tänaku kommentaare meile vähemalt esialgu ei pakuta. "Meie mees Havannas" Jaan Martinson püüab ta aga kindlasti kinni!

Latvala sai mitmete erinevate asjade eest trahve, ülejäänud aga hilinesid kontrollpunktidesse.

Siim: Mille eest trahvisekundeid jagati? Evans, wilkinson, sordo +10 sek, latvala 4,10min?!

Evans: "Tundsime hommikul end hästi, aga Ott osutus palju agressiivsemaks kui arvasime."

Sven Tantu: Ott ja Martin väga pettnud poodiumil, mis ometi neil juhtus punktikatsel?

Ogier: "Olen väga õnnelik. Raske nädalavahetus, keerulised olud, sugugi mitte probleemivabad päevad. Maksimumpunktid - perfektne!"

Ralli lõppseis:

21. katse tulemused:

Ogier võtab punktikatse võidu Meeke'i ees vaid 0,1 sekundiga!

Kolmandas splitis on vahe 0,6 sekundit!

Teises splitis on Ogier' edu kahanenud 0,3 sekundile.

Ogier on samal ajal avasplitis liider - edu koguni 0,7 sekundit!

Tänak finišis - võimalik, et ei tule lisapunkte. Viies koht, kaotust Meeke'ile 5,7 sekundit.

Kaotust tuleb aina juurde - viimases splitis on seda 4,4 sekundit. Kas üldse tuleb mõni lisapunkt?

Tänaku teine splitt ei ole hea - kaotust belglasele 4,1 sekundit, koht neljas.

Evans tuleb turvaliselt finišisse ning lisapunktidele ei pretendeeri. Kolmas koht on tema jaoks niigi kordaminek. Finišis tuleb kaotust Meeke'ile 8,2 sekundit.Ott Tänak on samal ajal esimeses splitis kolmas - kaotust Neuville'ile 1,3 sekundit.

Oluline täpsustus - kuna Latvala sai ennist veel ühe 40-sekundilise ajakaristuse, langes ta oma hädade tõttu üldarvestuses kaheksandaks.

Elfyn Evans on samal ajal esimeses vaheajapunktis nõrk - ta kaotab seal koguni 4,1 sekundit.

Neuville finišis - edu Meeke'i ees kahanes hoopis 0,5-sekundiliseks kaotuseks!

Neuville'i teine splitt on Meeke'ist 0,6 sekundit kiirem.

Meeke finišis võimsalt - 4,8 sekundit edu Sordo ees!Neuville on samal ajal avasplitis Meeke'ist veel 0,3 sekundit kiirem.

Meeke aina suurendab edu - teises splitis on ta edu juba 3,4 sekundit. Hommikune rehvisäästmine toob kasu!

Latvala: "Eelmise katse lõpus sõitsime vastu teeperve ja see lõhkus osa radiaatorist. Pidime jõest pudelitega vett võtma, et see radiaatorisse panna."

Latvala finišis - kaotust tuleb 14,5 sekundit. Seitsmes koht läheb siit ikkagi kirja, aga lisapunkte ta ei teeni.Meeke on samal avasplitis väga kiire - ta edestab seal teisi 2,0 sekundiga!

Latvala õnneks läks üldarvestuses temast vaid 3,3 sekundi kaugusel olnud Bulacia Wilkinsonil rehv katki - vastasel juhul võiks siin parajaks sekundite mänguks minna!

Tohoh - tuleb välja, et Latvala alustas katset niimoodi!

Sordo finišis - hetke liidriaeg, ta edestab Lappit vaid 0,1 sekundiga!Latvalaga on samal ajal midagi juhtunud - ta kaotab juba avasplitis 12,5 sekundit!

Teises splitis on Sordo Lappist 0,3 sekundit aeglasem. Siin läheb kümnendike mänguks...

Mikkelsen finišis - ta kaotab Lappile 1,6 sekundiga.Sordo on samal ajal läbi tulnud esimesest vaheajapunktist ning on seal Lappiga täpselt võrdne.

Mikkelsen on teises splitis samuti Lappist aeglasem - kaotust 1,1 sekundit.

Lappi ennustab, et Tänak on oma viie kõva seguga rehviga sel katsel tugev.

Lappi kenasti finišis - 6.35,4 on selline aeg, millega ülejäänud mehed juba arvestama peavad.

Järgmine startija Mikkelsen on juba esimesest splitist läbi, kus ta kaotab Lappile 0,9 sekundiga.

Heller kaotab Guerrale 7,1 sekundit - ja nüüd on juba aeg WRC sõitjatele ümber häälestuda! Lappi on juba esimesest splitist läbi ning edestab seal Bulacia Wilkinsoni koguni 15,7 sekundiga.

Vahepeal on ka esimene WRC mees - Esapekka Lappi - stardi saanud.

Toyota jaoks ei ole tootjate arvestuses hetkel oluline, et nii Meeke kui Latvala võidaksid, sest nende vahel ei ole üldarvestuses ühtegi WRC sõitjat. Sordo toob Hyundaile siit võistkondlikus arvestuses kuuenda koha punktid.

Andres: Kas tiimidevahelises konkurentsis on Toyotale oluline, et lõpetaksid nii Meeke kui ka Latvala? Arvesse lähevad kahe sõitja tulemused, kuid kas Hyundai Sordo saab seitsmenda või kuuenda koha punktid?

18-aastane Bulacia Wilkinson liipab finišisse küll katkise rehviga, kuid ralli kaheksas koht on kindel! Kaotust Guerrale koguneb 17,8 sekundit.

Benito Guerra on samuti kenasti finišis - ta lööb poolaka aega 0,6 sekundiga. Kuues koht on Mehhiko rallilt kõva valuuta ja muidugi ka WRC2 klassi võit!

Pienizek on finišis - tema ajaks 7.11,7. Võib ennustada, et WRC masinate puhul võib aega seega oodata kuskil 6.30-45 kanti.

Täpselt nii. Guerral on seega soolas näiteks kaheksa MM-punkti.

janar: Kui wrc2 klassi auto võidab ära oma klassi ja tuleb punktikohale ka üldarvestuses, kas siis saab ta punkte ka üldarvestusest

Pieniazekile järgnevad R5 masinatega veel kohalik kangelane Benito Guerra, Boliivia uhkus Marco Bulacia Wilkinson, tšiillane Alberto Heller ja mehhiklane Ricardo Trivino. Guerra ja Bulacia Wilkinson teenivad sealjuures finišisse jõudmise korral ka MM-punkte - Guerra lõpetab ralli väga soliidse kuuenda kohaga, Bulacia on kaheksas.

Esimesena läheb punktikatset taltsutama selle ralli ainus WRC2 Pro sõitja Lukasz Pieniazek. Poolakas on rajal!

Telepildis näidatakse, kuidas Sébastien Ogier kahe katse vahel konkurentide autosid uurimas käis - mis seisus kellegi rehvid on?

Nõnda - nüüd on ka stardijärjekord selge. Neljaminutiliste intervallidega näeme esmalt nelja WRC2 masinat, seejärel tulevad juba WRC-d eesotsas Lappiga (stardiaeg 20.34). Ott Tänak läheb rajale eelviimasena - kell 21.02.

Ilmselt natuke enne kella 23, kui hästi läheb.

Nõnda - nüüd ei muud, kui jääme punktikatse ootele! Esimene auto läheb rajale kell 20.18, aga nagu tavaliselt, võib eeldada, et selleks on mõni WRC2 masin. Otsustavad hetked tulevad ilmselt kella üheksa paiku!

Ralli üldseis pärast 20. katset:

Ogier on samal ajal finišis ning kuigi ta annab Tänakule 3,9 sekundit ära, on tema liidrikoht endiselt turvaline. 20. katse tulemused:

Selle katse lõpus sõitjatelt kommentaare paraku ei tulegi.

dr. house: Kas sõitjatelt kommentaare enam ei lisatagi siia?

Evans finišis - kaotust Tänakule tuleb 5,2 sekundit. Viimase katse eel on eestlasel puhvrit seega 7,2 sekundi jagu.

Viimases splitis on Evans natuke aega tagasi võitnud - vahe on seal 4,9 sekundit.

Isegi Ogier on nüüd hakanud Tänakule kaotama. Kolmandas splitis on Tänak prantslasest täpselt viis sekundit kiirem.

Võimas! Tänak on finišis ning edu Neuville'i ees kasvas väga suureks: see on suisa 11,8 sekundit!

Evansi kolmas splitt näitab, et waleslane on omajagu tagasi andnud - Tänak on seal temast juba 6,2 sekundit kiirem!

Neuville läheb samal ajal finišis liidriks - edu Mikkelseni ees 2,4 sekundit.

Ogier ei ole samal ajal endiselt midagi tagasi andnud - esimeses splitis kaotab ta Tänakule vaid 0,2 sekundit.

Kolmandas splitis on Tänaku aeg tõeliselt võimas: ta edestab Neuville'i seal juba täpselt 10 sekundiga!

Tänaku edu Evansi ees on teises splitis 1,9 sekundit.

Tänak on liider ka teises splitis, seda Neuville'i ees ja 3,2 sekundiga. Toyota number 8 liigub täna võimsalt!

Evansi esimene splitt ei ole taas just kõige parem - ta annab Tänakule ära veel 1,1 sekundit.

Latvala finišis teise ajaga - kaotust Mikkelsenile tuleb vaid 0,1 sekundit.Kohe-kohe saame esimese spliti aga Elfyn Evansilt...

Ott Tänak esimeses splitis - liidriajaga, edu Neuville'i ees 0,7 sekundit. Kena algus!

Sordo kaotab finišis Mikkelsenile täpselt seitse sekundit.

Neuville edestab avasplitis kolmikut Mikkelsen-Latvala-Sordo vaid 0,1 sekundiga.

Mikkelsen finišis - ajaks 19.33,0. Edu Lappi ees 9,3 sekundit.

Meeke seekord vist päris nii lõdva randmega ei sõida - esimeses splitis on ta kaotus 5,9 sekundit.

Teises splitis on pisut üllatuslikult Mikkelsen liider. Ka Latvala kaotab talle 1,3 sekundiga.

Lappi paneb finišis esimese märgi maha - 19.42,3. Tee läheb puhtamaks ning järgmised mehed tulevad splittide järgi kiiremini.

Ka Latvala tuleb esimesse splitti täpselt sama ajaga! Mikkelsen, Latvala ja Sordo on seega kõik alustanud seda katset täpselt võrdselt.

Sordo sõidab esimeses splitis Mikkelseniga täpselt võrdse aja välja.

Esimeses splitis on Mikkelsen Lappist 1,7 sekundit kiirem.

Esapekka Lappi on 20. katsele startinud! Meid ootab taas suhteliselt pikk, 25-kilomeetrine katse, kus juhtuda võib mida iganes.Sel katsel on meil neli vaheajapunkti: 6,42 km, 11,47 km, 17,54 km ja 23,1 km.

Järgmise katse alguseni on nüüd 20 minutit aega. Kiire hingetõmbepaus!

Mees ise andis mõista, et sõidab hea rütmiga ning on lihtsalt valmis selleks, et kellelgi võib eespool midagi juhtuda. Mõistlik suhtumine.

dr. house: Miks Neuville rehve ei säästa? Tal pol midagi võita ju...

Ralli üldseis pärast 19. katset. Tänak tõusis teiseks!

Ogier finišis - katsevõit läheb 0,9 sekundiga Tänakule. 19. katse tulemused on siin:

Evans finišis - ta kaotab Tänakule 4,2 sekundit ning langeb kokkuvõttes eestlasest kahe sekundiga tahapoole!

Evansi viimane splitt on Tänakust 3,6 sekundit kehvem. Tundub, et meie mees tõuseb selle katsega juba teisele kohale!

Ogier on teises splitis Tänakust vaid 0,6 sekundit aeglasem. Prantslane ei kergita paremat jalga pedaalilt.

Tänak: "Riskisime pisut rehvivalikuga ning tundub, et see katse oli meie rehvide jaoks kõige keerulisem, kuna tegu on varahommikuga. Järgmised katsed peaksid meile paremini sobima."

Tänak finišis - edu Neuville'i ees tuleb lõpuks 3,7 sekundit. Hea sõit!

Viimases splitis on Tänaku edu Neuville'i ees 3,9 sekundit.

Evansi kaotus Tänakule on teises splitis (kokku on sel katsel kolm vaheajapunkti) kasvanud 3,4 sekundile.Samal ajal on Ogier aja kirja saanud esimeses splitis - seal on ta Tänakust 1,3 sekundit aeglasem.

Belglane ise on samal ajal finišis - Latvalat edestab ta 4,1 sekundiga.

Tänak jätkab heas tempos - teises splitis on tema edu Neuville'i ees kasvanud 2,4 sekundile.

Elfyn Evans kaotab juba esimeses splitis Tänakule 2,0 sekundit.

Meeke finišis - kaotust Latvalale koguneb lõpuks 53,1 sekundit. Probleeme ikkagi pole!"Mootor kõlab imelikult, sest ma ei vajuta gaasi! Säästan rehve."

Heh: Kui Meeke katkestas, ei kaota Toyota punkte - kaks meest annavad punkte ning Meeke ja Latvala vahele ei mahu kedagi, kes meeskondlike punkte teeniks.

Nüüd ootame pingsalt mõistagi ka Evansi tulekut.

Ott Tänak esimesest splitist läbi: hetkel kiireim aeg, edu Neuville'i ees 1,1 sekundit.

dr. house: Meeke peab finishisse jõudma puhtalt tiimi punktide pärast...

Latvala on samal ajal selle katse finišis esimese ajaga - edu Sordo ees 5,3 sekundit.Meeke'i puhul ei pruugi aga tegu sugugi rehvisäästmisega olla - väidetavalt kõlab tema auto kiirendamisel imelikult.

Lihtsustatult öeldes: Latvala remontis autot kohas (publikukatsete eelsel lisatulede kinnitamise alas), kus ta poleks seda tohtinud teha.

tahaks teada: Mille eest Latvala sai karistada üks minut. Oleks hea kui selgitus oleks eesti keeles.

Kiire pilk ka teise vaheajapunkti - seal edestab Latvala Mikkelseni 4,5 sekundiga, Meeke on aga juba 30,8 sekundit maas. Eeldame endiselt, et Meeke'il pole midagi juhtunud, vaid ta säästab lihtsalt rehvi.

Neuville on esimeses splitis hetkel liider - edu Latvala ees on belglasel seal 1,8 sekundit.

Ott Tänak on nüüd samuti rajal!

Sordo on samal ajal finišis, edestades Mikkelseni 3,4 sekundiga.

Kas Kris Meeke on juba rehve punktikatseks säästmas? Esimeses splitis kaotab ta Latvalale juba 14,7 sekundit. Olgem ausad, üldarvestuse mõttes pole tal mitte mingit mõtet suruda.

Mikkelsen annab katse lõpuga õige pisut Lappile tagasi, aga edestab teda finišis siiski 3,6 sekundiga.

Latvala on esimeses splitis hetkel parim - edu Sordo ees 1,6 sekundit. Tundub, et tee läheb iga sõitjaga endiselt omajagu puhtamaks.

Kes meiega alles nüüd liitub, siis antud katset otsustati täna ohutuskaalutlustel kolme kilomeetri võrra lühendada.

eid_155a73da742bb1: Miks näidatakse WRC lehel katse pikkuseks 21km, aga Delfis 24,38?

Lappi paneb finišis esimese märgi maha - 14.12,7. Splitid näitavad aga, et järgmised mehed tulevad omajagu kiiremini, teepuhastaja rollis soomlaselt täna väga häid aegu ilmselt oodata pole.

Kolmandana startinud Sordo on esimeses splitis seni kiireim - ta edestab Mikkelseni täpselt ühe, Lappit täpselt nelja sekundiga.

Esimesest splitist on nüüd esimesed kaks meest läbi tulnud - Mikkelsen on seal 3,0 sekundit Lappist kiirem.

Mm: @latvala karistus - News from overnight is that Jari-Matti Latvala has been given a one minute time penalty for working on his Yaris in the Light Fitting Zone before the V-Power Shell Stage. He was trying to connect the rear antiroll bar on his car.

Pikkade stardiintervallide tõttu tuleb ka võrreldavaid vaheaegu natuke oodata. Mikkelsen on nüüd juba paar minutit rajal olnud, aga esimene splitt on alles 7,44 km peal.

Stardiintervallid on täna taaskord neljaminutilised, et sõitjad eelmise auto tolmupilve sisse ei satuks.

Sven Tantu: Väga kõva, nii et Ott eeldab, et on Evansist nagunii üle ükskõik mis rehviga, väga enesekinde, ja punktikatselt läheb maksimumi võtma, kuna kõva rehv kestab kauem, kui pehme rehv, mäletatavasti Ott võitis Power Stage esimese läbimise.

Esapekka Lappi on 19. katsele startinud!

Paistab, et Ogier ja Tänak on vähemalt rehvivaliku osas panused teinud punktikatsele. Loodame, et see tasub ka ära.

Rehvivalikud on intrigeerivad! Tänak on rajal nelja kõva ja ühe keskmise seguga rehviga, Ogier kahe kõva ja kolme keskmise seguga. Kõik ülejäänud on aga kaasa võtnud viis keskmise seguga rehvi, mis tähendab, et Tänak ja Evans on rajal täiesti erinevate rehvidega!https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1104757533405786112

Tänast esimest katset on turvakaalutlustel pisut lühendatud - uueks pikkuseks on 21,01 km.https://twitter.com/planetemarcus/status/1104743712385585153

Tänase päeva põhiduell tuleb just nende meeste vahel - Ott Tänak ja Elfyn Evans!https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1104751358572482565

Tänane stardijärjekord (kui keegi jälle trikke tegema ei hakka): Lappi, Mikkelsen, Sordo, Latvala, Meeke, Neuville, Tänak, Evans, Ogier.

Aadu Mesilane: Eile said sõitjad, kes SS1 starti minnes rahvale näitemängu tegid, kohtunike otsusega 3000 eurot trahvi ohtliku sõidu eest. Nendeks olid siis Suninen, Latvala, Mikkelsen, Lappi ja Meeke. Kusjuures Meeke ja Latvala allkirjastatud paberid on omavahel vahetusse läinud. Lisaks on Latvala eile õhtul (TC18D) saanud veel 1 minutiga karistada, kuid seda otsust, miks ta sai, pole ametlikul lehel veel üleval.

Ralli üldseisu pärast laupäeva saame aga juba kokku võtta: siin see on!

Viimane startija on veel ka Latvala. 18. katse tulemused:

Ogier kaotab Sordole 1,2 sekundit. Evansi ees jääb tema edu seega 27,2, Tänaku ees 29,4 sekundit.

Evans kaotab Tänakule sel katsel veel sekundi juurde! Pühapäeva hommikul on seega kahe mehe vahe vaid 2,2 sekundit!

Meeke tegi vist eelmisel publikukatsel oma autole viga - ta sõidab selle katse väga rahulikult läbi - sealjuures käiku vahetamata! - ning kaotab selle kilomeetriga 19,0 sekundit.

Etteruttavalt: pühapäeval on kavas kolm katset kogupikkusega 60 kilomeetrit. Esimene neist algab meie aja järgi kell 17.03!

did_261574: Kui mitu katset pühapäeval kavas on? Mis kellast saab kaasa elama hakata?

Enne Meeke'i on taas väike paus. Ehk saab rokkbänd jälle ühe laulu vahele teha?

Tänak kaotab 0,6 sekundit, aga ei midagi hullu. Pikk päev on edukalt läbitud!

Nüüd on kord Tänaku käes!

Neuville jääb Sordole 0,2 sekundiga alla.

Väikese pausi järel saab Neuville lõpuks startida.

Omapärane olukord: keset publikukatse trassi on püsti pandud lava, kus mingisugune rokkbänd esineb.

Sordo lööb Mikkelseni aega 0,3 sekundiga.

Kui eile läbiti seda katset päevavalguses, siis täna juba parajas pimeduses. Mikkelseni ajaks on 1.04,7.

Mikkelsen on tänasele viimasele katsele startinud!

Nõnda, vaprad unetud - tänane viimane katse algab juba vähem kui kümne minuti pärast. Tegu on sama katsega, mida ka reedel nägime.

Ralli üldseis enne tänast viimast katset. Ogier' edu sulas õige pisut, Tänak vähendas vahet Evansiga mõne kümnendiku võrra.

Teise läbimise teeb Ogier hästi ära. 17. katse tulemused:

Kas teise läbimise suudavad nad nüüd puhtalt läbida? Ogier ja Meeke eksisid sealjuures täpselt samas kurvis.

Latvala kaotab Mikkelsenile sel läbimisel 2,1, Ogier 7,2 sekundit. 16. katse tulemused:

Ka Ogier eksib samas kohas ning suretab korra auto välja! Temal nii palju aega aga kaotsi ei lähe.

Viimases paaris on vastamisi Ogier ja Latvala.

Meeke kaotab lõpuks 45,9 sekundit. Publikukatsel ei ole võimalik palju võita, aga on võimalik palju kaotada - see on vana rallitõde!

Evans annab Tänakule teisel läbimisel 0,6 sekundit ära. Mis saab aga Meeke'ist?

Kris Meeke jääb katsel kinni!

Nii Meeke kui Evans sõidavad esimesel läbimisel välja Tänakuga täpselt sama aja!

Järgmises paaris on vastamisi Meeke ja Evans. Evansil ei läinud eile nendel katsetel just kõige paremini.

Tänak: "Oli hea pärastlõuna, aga homne päev on veel ees."

Neuville teeb taas Tänakule tuule alla - teisel läbimisel on belglase ajaks 1.38,5, Tänak saab kirja 1.39,4.

Neuville võidab esimese vaatuse - tema ajaks 1.39,6, Tänak kaotab täpselt sekundiga.

Järgmises paaris on vastamisi kaks kanget - Ott Tänak ja Thierry Neuville!

Mikkelsen võidab ka teise heitluse - tema aeg 1.39,1, Sordo kaotab 0,3 sekundiga.

Nagu ka eile, on samad mehed kohe uuesti vastamisi - lihtsalt nüüd on rajapooled ära vahetatud.

Esimeses duellis jääb peale Mikkelsen - 1.39,4 Sordo 1.40,2 vastu.

Läks!

Nõnda - esimeses paaris on vastamisi Hyundai mehed Sordo ja Mikkelsen.

Ei ole. Ilmselt ei ole seal midagi nii katki, et publikukatseid vastu ei peaks.

H: Kas Oti auto olukorra kohta ka lisainfot on tulnud?

Homme on kavas 60 kilomeetrit katseid. Puhta sõiduga seda vahet tagasi ei tee, arvestades, kui heas hoos on Ogier sel nädalavahetusel olnud.

did_261574: Kui palju katseid ja mis pikkusega pühapäeval sõidetakse? Kas on võimalust ka Ogieri püüda?

Nõnda - tänase päeva lõpetavad koguni kolm publikukatset. Kõiki on sel rallil juba varem sõidetud - esmalt võetakse ette seesama paarisrada, mis eilse päeva lõpetas, seejärel läbitakse ka Leóni tänavakatse, mis öösel vastu reedet ralli avas. Paarisrajal alustatakse sõiduga kell 3.03!

Ralli üldseis pärast 15. katset:

Ott Tänakule teine katsevõit jutti - Latvala kaotab talle 1,3 sekundiga. 15. katse tulemused:

Ogier on finišis Tänakust täpselt sekundi võrra aeglasem.

Evans: "Ott sõidab hästi. Tegin katse alguses paar väikest eksimust, aga üldjoontes polnud hullu. Annan endast parima, aga tundub, et sellest ei piisa."

Ühe R5 auto jaoks lõppes 13. katse niimoodi:https://twitter.com/memorally/status/1104532700986335234

Evans finišis - kaotust Tänakule tuleb juurde 2,0 sekundit. Üldarvestuses jääb seega waleslane Tänakust ettepoole vaid 3,8 sekundiga!

Elfyn Evans on esimeses splitis kolmanda ajaga - Tänakule on ta juurde kaotanud 1,8 sekundit.

Meeke eksib sealjuures veel ka ühel mahapöördel ning kaotab lõpuks 13,4 sekundit.

Kris Meeke kaotab splitis Tänakule 3,9 sekundit. Olgem ausad, tal pole ka üldarvestuses mitte midagi otseselt püüda.

Tänaku autol on tagumine põrkeraud puudu! Eestlane tormab autost välja ja vaatab kahjud üle. "Lõpus pehme osa peal," on kõik, mis ta ütleb.

Tänaku auto teeb sealjuures natuke imelikku häält - midagi hõõrub millegi teise vastu. Hoolimata sellest sõidab ta hetkel välja kiireima aja - edu Neuville'i ees 0,7 sekundit.

Tänak on Neuville'iga splitis täpselt võrdne.

Neuville finišis - edu Mikkelseni ees 3,2 sekundit.

Neuville on vaheajapunktis Sordost 1,9 sekundit nobedam. Ott Tänak on ka värskelt rajale lastud.

Aga Sordo hoopis kaotab Mikkelsenile. 0,6 sekundiga. Finišis võetakse ta kiljuva naistekamba poolt vastu!

Sordo tuleb spliti põhjal Mikkelsenist sekund-paar kiiremini.

Norralane finišis - 4.40,5. Esimesel läbimisel olid sellest kiiremad vaid Ogier ja Latvala.

Mikkelseni esimene splitt on 3.06,5. Taaskord selline aeg, mis oleks hommikusel läbimisel olnud väga hea.

Mikkelsen on 15. katsele startinud!

El Brinco saab alguse juba vähem kui kümne minuti pärast, seega ei tasu kaugele (või magama) minna!

Sven Tantu: El Brincol sellist vahet tagasi, ei tee see on selge, maksimaalselt 2 sek võib tagasi võtta, mitte enam.

Homne stardijärjekord pannakse paika 15. katse järel. Kui Tänak tahab homme esimesel kahel katsel Evansist hiljem startida, tuleks tal kohe nüüd temast mööda minna.

dr. house: Kuna täna järjestus lukku läheb? Tänak jõuaks mööda ka elfist?

Ralli üldseis pärast 14. katset: Tänak tõusis Evansist vaid 5,8 sekundit kaugusele, Ogier kindlustas esikohta.

Latvala saabki finišis teise aja kirja. Tänakule 14. katselt katsevõit!

Nüüd on tulla veel Latvalal, kes on splittide põhjal Tänaku tempole seni kõige lähemale saanud.

Ogier kaotab finišis Tänakule 9,1 sekundit, kuid kindlustab sellest hoolimata oma liidrikohta üldarvestuses.

JJI: Vaadates teiste aegu tundub Tänaku kommentaar, et hommikul oli parem kerge norimisena. :-) Psühholoogiline võitlus käib asja juurde.

Evans: "Mul oli väga raske, pidamist ei olnud väga. Üritasin, aga ei suutnud enamat."

Evans finišis - kaotust Tänakule tuleb 16,6 sekundit ning üldarvestuses on eestlane teisest kohast nüüd vaid 5,8 sekundi kaugusel!

Viimases splitis on Evansi kaotus juba 16,4 sekundit. Tuletame meelde: enne seda katset oli Evansi üldedu Tänaku ees 22,4 sekundit...

Vahepeal jõuab Meeke finišisse, kaotust Tänakule tuleb 8,2 sekundit.

Evans kaotab neljandas splitis Tänakule juba 13,5 sekundit!

Ogier kaotab kolmandas splitis Tänakule 6,0 sekundit. Nüüd ootame Evansit järgmisesse vaheajapunkti...

Tänak: "Vaatame. Tegin nii hästi kui suutsin, aga katse on nii aeglane, et vahed ei ole väga suured. Hommikul oli seadistus parem."

Tänak finišis - edu Neuville'i ees 3,5 sekundit. Kõik hästi!

Isegi Ogier kaotab Tänakule teises splitis 3,6 sekundit. Eestlane on tulnud lausa lennates.

Kolmandas splitis on Evansi kaotus Tänakule suurenenud 8,8 sekundile. Nii jätkata!

Tänak on eelviimases splitis Neuville'ist 3,4 sekundit parem. Belglane on samal ajal finišis, edestades Sordot koguni 15,5 sekundiga.

Evans jätkab teises splitis Tänakule kaotamist - vahe on seal 4,9 sekundit. Kas sel katsel saabub pööre?

Sordo edestab finišis Mikkelseni 1,4 sekundiga.

Tänak jätkab hästi - kolmandas vaheajapunktis on ta edu Neuville'i ees 2,4 sekundit.

Evans kaotab esimeses splitis 2,0 sekundit. Ta oli ka eelmisel katsel esimeses splitis maas, aga tegi siis aja tagasi.

Mikkelsen paneb finišis esimese märgi maha - 24.45,6.

Meeke kaotab samal ajal esimeses splitis eestlasele 0,5 sekundit. Ootame huviga sinna ka Elfyn Evansit.

Tänak on teises splitis samuti liider - edu Neuville'i ees 1,6 sekundit.

Neuville on tiimikaaslastest selgelt kiirem - Sordot edestab ta teises splitis 6,1, Mikkelseni 6,4 sekundiga.

Tänak alustab korralikult, edestades esimeses splitis Neuville'i 0,8 sekundiga.

Ott Tänak on samuti rajal. Neuville on samal ajal esimeses vaheajapunktis 2,5 sekundiga liidriks läinud.

Sordo ja Neuville on samuti rajal. Sordo on esimeses splitis Mikkelsenist 1,0 sekundit aeglasem.

Mikkelsen saab selle katse esimeses splitis kirja 4.44,1. Esimesel läbimisel oleks see olnud üks paremaid aegu, nii et tempo on korralik.

Andres Paulus: Värava pärast seisma pidanud Mikkelsen sai ajaparandust ja kaotas Ogierile 16,8

Andreas Mikkelsen on 14. katsele startinud!

Sellest aastast nimetatakse seda Restart-süsteemiks. Iga lõpetamata katse eest saab trahvi seitse minutit, kui katkestad päeva viimasel katsel, siis kümme.

Ei tea: Kui palju minuteid saab oma ajale juurde ekipaaž, kes eelmisel päeval katkestas? Ja mis selle nimi on? Ret-süsteem?

Tanel: Kui lõppseis jääb selline nagu praegu ja Tänak ühtegi punkti PS'ilt ei saa, jääks ta ikkagi esimeseks ning teatavasti on järgmisel rallil üldjoontes esimestel parem stardipositsioon.

Järgmist katset tuleb nüüd pisut üle tunni taas oodata - see algab kell 0.29.

Ralli üldseis pärast 13. katset. Ogier kindlustas edumaad, Tänak ei suuda Evansile läheneda.

Latvala kaotab katse lõpuga pisut aega ning jääb finišis Ogier'le alla 5,5 sekundiga. 13. katse tulemused:

Sven Tantu: Ogierilt kõva aeg arvestades, et tal on kaasas üks varurehv rohkem kui teistel, auto seega umbes 22 kg raskem.

Ogier finišis - ta edestab Evansit 3,7 sekundiga.

Ogier ei ole samuti midagi järele andnud - ta edestab kolmandas splitis Tänakut 2,2 sekundiga. Latvala tuleb samuti vaheaegade põhjal päris hea tempoga.

Evans: "Olin sõiduga rahul. Kõik on okei. Pikk maa on veel minna, aga praegu on kõik korras."

Evans finišis - edu Tänaku ees 0,6 sekundit. Waleslane ei anna alla ning puhta sõiduga Tänakule kohta loovutada ei kavatse.

Evans ei kergita jalga gaasipedaalilt: viimases vaheajapunktis on ta Tänakust 0,2 sekundit kiirem!

Eelviimases splitis on Evansi kaotus täpselt sekund.Meeke on samal ajal finišis - kaotust Tänakule 2,7 sekundit.

Tänak: "Kilomeetreid Elfyni püüdmiseks on piisavalt, eks ole näha, kas seda ka suudame. Tee ei ole väga karm, vaid lihtsalt libe."

Tänak finišis - edu Neuville'i ees tuleb lõpuks 6,1 sekundit. Nüüd on oluline jälgida Evansi tulekut - teises splitis on ta vahe 0,9 sekundi peale vähendanud.

Neuville finišis - edu Sordo ees tuleb 6,0 sekundit.Tänaku edu belglase ees on kolmandas splitis samal ajal 7,6 sekundit.

Evans annab esimeses vaheajapunktis Tänakule juba 1,8 sekundit ära. Loodetavasti see vahe aina kasvab ja kasvab.

Sordo edestab finišis Mikkelseni 1.06,4-ga.

Teises splitis on Tänak samuti liider - edu Neuville'i ees 5,8 sekundit.

Mikkelsen lõpetab - 18.56,4. Värava avamise protseduuri peale kulus tal pisut üle minuti.

Ott Tänak on esimeses splitis kiire - ta edestab Mikkelseni koguni 3,9 sekundiga!

Esimeses splitis on kolm Hyundaid suhteliselt võrdsed - Sordo kaotab Mikkelsenile 0,2 sekundit, teises kurvis korra eksinud Neuville 1,1 sekundit.

See avaldus peaks ilmselt Citroeni võimalikest vandenõuteooriatest vabastama. Ralli korraldajad teatavad, et nemad olid need, kes leidsid, et Lappi auto oli ohtlikus kohas ning peatasid katse.https://twitter.com/OfficialWRC/status/1104483136304500736

Kaardilugeja läheb autost välja, avab värava ning paneb sellele suure kivi ette, et see enam kinni ei läheks. Rallis ikka juhtub!

Uskumatu lugu! Mikkelsen peab seisma jääma, sest keset rada on üks metallist värav kinni läinud!

Neuville libises juba teises kurvis pisut välja. Belglane läheb vist suruma!

Rajale minnakse siiski taas neljaminutiliste intervallidega. Sordo on samuti rajal, Mikkelsen on esimeses splitis ajaga 4.54,4 - hommikusel läbimisel oleks see olnud väga korralik aeg.

Rehvivalikud on siin. Suurem enamus on rajal viie kõva rehviga, rada puhastav Mikkelsen on kaasa võtnud kolm keskmist ja kaks kõva rehvi, Ogier on eriti turvalise valikuna võtnud kaasa viis kõva ja ühe keskmise. Prantslane on seega ainus, kes on rajal kuue rehviga.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1104475456785600515

Andreas Mikkelsen on 13. katsele startinud!

Tundub, et pärastlõunal alustatakse taas kolmeminutiliste stardiintervallidega.

M-Spordi mehaanikud särasid taas: kui eelmisel etapil suutsid nad parandada turvapuuri, siis sedapuhku avastati Elfyn Evansi autol rike tagasillas ning ülikiirelt suudeti enne hoolduse lõppu see ära klaarida!https://twitter.com/MSportLtd/status/1104472408306663424

skorzeny: Lappi väitis äsja yle2 ülekandes,et ei tea,kes seda nuppu vajutas.nemad vajutasid hoopis ok nuppu.

Ants: See nupu vajutamise teema on täielik jura! Punast häire nuppu vajutatakse, siis järgmisena peab seda kinnitama kinniamiseks on kaks valikut MEDICAL või FIRE. Seda valikut, et lihtsalt tee on blokeeritud FIA dokumentides kirjas pole.

Vaat sellised lood. Guanajuatito katse teist läbimist peame nüüd tükk aega ootama - see algab meie aja järgi kell 22.31.

Värsked kommentaarid!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanak-dramaatilise-hommikupooliku-jarel-ma-ei-tea-kuidas-ogierle-aeg-maarati-aga-citroenil-laks-igatahes-hasti?id=85560247

Hädaolukorras saavad nad seda teha, jah.

Marek: Rumal küsimus aga kas sõitjad suhtlevad vajadusel katse ajal ka tiimijuhtidega?

Mm: See meeskonna luubi alla võtmine on kah selline... Ka võib olla, et Lappi otsustas ise kahe auto läbimisel, et ta on piisavalt halva koha peal, et järgnevad ei pruugi nii hästi läbi saada ning vajutas nuppu turvalisuse jaoks. Usun vandenõud vaid kui Citroeni pealik kuulis Ogieri teadet, et rehv on katki, ning andis otsese korralduse Lappile seejärel nuppu vajutada. Seniks on tegu spekulatsiooniga, kuna korraldajad pole avalikustanud punase lipu tagamaid.

Andreas Mikkelsen on ülesõiduks rooli istutanud hoopis kaardilugeja!https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1104442774160498688

Väga raske öelda, kui fakte ei tea. Kui seal tõesti mingisugune kokkumäng ära tõestatakse, võib ilmselt midagi tulla küll.

Alex: Kui tõonäoline on, et Citröen saab terve meeskonnaga karistada?

Mehhiko ralli üldseis pärast 12. katset. Ogier' edu on Evansi ees 19,2, Tänaku ees 41,0 sekundit.

Latvala sõidab välja Ogier'ga täpselt sama aja. 12. katse tulemused:

Latvala ohustab Ogier' katsevõitu - splitis on ta kaotus vaid 0,1 sekundit.

Ogier'lt just küsitakse sellesama asja kohta. "Ma küll ei usu, et keegi räpast taktikat kasutas. Ma ei tea sellest midagi."

Sven Tantu: Ma arvan see punase nupu vajutamise teema läheb veel suure kella otsa ja ei imestaks kui sidruni meeskond disklafitakse sootuks rallilt. Teised meeskonnad Toyota ja Hyundai ei jäta asja nii.

Ogier finišis kiireima ajaga: edu Neuville'i ees kenad 3,5 sekundit.

Ogier näitab head minekut - splitis on ta Neuville'ist 1,2 sekundit kiirem.

Üldarvestuses ei kaota Meeke oma viiendat kohta sealjuures ära - järgmine mees on seal WRC2 autoga sõitev Benito Guerra, kes jäi Meeke'ist eelmise katse järel maha enam kui kuue minutiga.

Elfyn Evans teeb hea sõidu ning kaotab Neuville'ile vaid 0,2 sekundiga. Tänakut edestab ta 0,3 sekundiga - eestlasel läheb tema püüdmine väga keeruliseks.

Meeke: "Vedrustusega on midagi lahti, täpsemalt ei oska öelda."

Krist Meeke kaotab finišis Neuville'ile suisa 1.42,4. Kahju. Tema õnneks tuleb hoolduspaus kohe peale. Võimalik, et tal on probleem tagumiste amortidega, mis tekkis eelmise katse rehvipurunemisest.

Splitis on Meeke'i kaotus juba 1.02,7. Ja Neuville veel muretses, et Meeke hakkab teda ründama...

Tundub, et Meeke sõidab katse väga rahulikult läbi. Kas midagi on tema autol veel valesti?

Tänakult uuritakse, kas kõige juhtunu valguses on tal ka rallivõit võimalik. "See ei ole minu otsustada, ma ei saa sellele küsimusele vastata."

Tänak finišis: aeg teine, kaotust Neuville'ile 0,5 sekundit.Trampliini võtab eestlane keskmiselt mõnusalt.

Ott Tänak on splitis Neuville'ist 1,1 sekundit aeglasem.

Neuville: "Meil tuleb lihtsalt ellu jääda ja rehvipurunemisi vältida. Me ei saa liiga turvaliselt võtta, sest Meeke on meile nüüd kuklasse hingamas."

Neuville finišis - edu Mikkelseni ees 3,7 sekundit.Belglane on esimene, kes katse viimasel sirgel olevas hiigelhüppes ka natuke gaasi vajutab.

Neuville edestab splitis Mikkelseni 3,8 sekundiga. Tänak on samal ajal rajale pääsenud.

Sordo lõpetab katse, hüppab kohe autost välja ning uurib vasakpoolset tagaratast. "Sellel on midagi viga."

Sordo kaotab finišis Mikkelsenile 11,8 sekundit.

Tundus, et Sordo eksis ühel mahapöördel ning millegile õnneks vastu ei sõitnud. Tema õnneks ei ole ta ka kellegagi otseses võitluses.

Kuna stardiintervallid on neljaminutised, jõuab üks auto peaaegu katse ära lõpetada, enne kui teine alustab.Dani Sordo seisab!

Andreas Mikkelsen on selle lühikese katse finišis - 4.47,2 on tema ajaks.

Mikkelsen ongi El Brinco katsele startinud!

Hingetõmbepausi meile ei pakuta - El Brinco katse oma vägeva tehishüppega on algamas juba minuti pärast!

Ralli üldseis pärast 11. katset. Tänak tõuseb Meeke'i ebaõnne tõttu kolmandaks, vahe Ogier'ga on sisuliselt sama nagu hommikul.

11. katse võidab aga Latvala, Tänak on lõpuks kolmas.

Olgu siinkohal veel ära toodud ka eelmise, 10. katse lõppseis pärast kohtunike otsust:

Latvala tuleb splittide järgi endiselt väga hea hooga, edu võib finišis tulla 3-4 sekundit.

Ogier finišis - edu Tänaku ees tuleb 3,2 sekundit.

Ogier' edu Tänaku ees on viimases splitis samal ajal juba 4,5 sekundit.

Latvala on kolmandas splitis väga head hoogu näitamas - edu Tänaku ees seal 1,6, Ogier' ees 2,5 sekundit.

Elfyn Evans finišis - ta kaotab Tänakule 7,8 sekundit. Üldarvestuses on Evans Tänakust 21,5 sekundit eespool.

Ogier on eelviimases splitis samal ajal 2,1 sekundiga Tänaku ees liidriks läinud. Evans kaotab prantslasele 10,0 sekundit.

Kris Meeke kaotab aga 11. katse finišis Tänakule 1.33,4.

Aga tulnud on ka kohtunike otsus eelmise katse kohta!Latvala kaotab seal Meeke'ile 3,0 sekundit, Ogier annab ära 22,4 sekundit.

Kolmandas splitis on Ogier' kaotus Tänakule 0,9, Evansi kaotus 6,6 sekundit.

Kris Meeke jätkab aja juurde kaotamist: neljandas splitis on kaotus Tänakule juba 1.04,4. Meeke langeb paraku selle katsega suurest mängust välja.

Meeke'il vist ei olegi mootoriprobleemi - tal on hoopis parempoolne tagumine rehv katki!

Ogier on seni ainus, kes suudab Tänakuga enam-vähem sammu hoida: teises splitis on prantslase kaotus 0,8 sekundit.Latvala kaotab eestlasele esimeses vaheajapunktis 0,9 sekundiga.

Ott Tänak finišis - edu Sordo ees tuleb lõpuks 6,8 sekundit.

Tänak on viimase spliti eel kolm sekundit võrdluses Sordoga tagasi andnud. Loodetavasti oli see lihtsalt väike eksimus, mitte midagi enamat.

Evansi teine splitt on Tänakust 5,7 sekundit aeglasem. Meie mees on siin head sõitu tegemas.

Neuville on finišis, aga mitte kiireima ajaga - ta kaotab Sordole 3,3 sekundit.

Kris Meeke'i autol tunduvadki probleemid olevat! Kaamerameeste sõnul on autost midagi välja tilkumas. Kolmandas splitis on ta juurde kaotanud ning jääb Tänakule alla juba 29,3 sekundiga!

Ogier on samal ajal läbi tulnud esimeses splitist ning on seal hetkel teise ajaga - kaotust Tänakule vaid 0,4 sekundit.

Kris Meeke kaotab teises splitis Tänakule 11,7 sekundit. Kas põhjaiirlane on vea teinud?

Sordo finišis - edu teed puhastanud Mikkelseni ees koguneb lausa 24,2 sekundit.

Ka Elfyn Evans ei suuda esimeses splitis Tänakule vastu saada - ta kaotab koguni 3,7 sekundit.

Tänak on kolmandas splitis edu Neuville'i ees kasvatanud 6,7 sekundile.

Andreas Mikkelsen on katse finišis - ajaks 25.18,0.

Kris Meeke kaotab esimeses splitis Tänakule 1,6 sekundiga. Meie jaoks hea märk.

Formaalne teade ka Citroenilt: Lappi on tänaseks katkestanud, aga saab homme jätkata.https://twitter.com/CitroenRacing/status/1104418873447759874

Ott Tänak on teises splitis Neuville'ist 5,0 sekundit kiirem. Kris Meeke jõuab esimesse vaheajapunkti umbes minuti pärast.

Hyundaid tulevad splittides jätkuvalt iga autoga kiiremini, mis on tee puhastumise tõttu ka oodatav. Kolmandas splitis on Sordo edu Mikkelseni ees 11,8 sekundit, teises splitis Neuville'i edu Sordo ees 2,7 sekundit.

Ott Tänak näitab avasplitis head minekut - ta edestab Neuville'i 2,2 sekundiga.

Neuville tuleb samas kohas Sordost veel 2,3 sekundit kiiremini. Sordo on teises vaheajapunktis samal ajal Mikkelsenist 5,4 sekundit parem.

Sordo on esimeses splitis Mikkelsenist 2,7 sekundit kiirem. Ott Tänak on samal ajal nüüd samuti stardi saanud.

Esimene splitt tuleb meile sel katsel 6,49 km pealt - Mikkelseni ajaks on seal 4.49,6. Kuna stardiintervallid on neljaminutilised, läheb veel omajagu aega, kuni me võrreldavaid vaheaegu saame. Kokku on sel katsel viis vaheajapunkti - lisaks veel 12,09, 18,44, 26,37 ja 30,27 km peal.

Otatese katse on ralli pikim - eelmise aasta variant oli oma käänulisuse tõttu kogu ralli kõige aeglasem katse. 32,27 km kruusateid!

Andreas Mikkelsen on 11. katsele startinud!Tuletame meelde, et WRC lehelt ei maksa hetkel Ogier' ja Latvala aegu vaadata - neile antakse sekundeid kindlasti tagasi, sest neid sunniti katse lõpus aeglasemalt sõitma. Küsimus seisnebki selles, millise aja kasuks korraldajad otsustavad.

Sven Tantu: Tuletame meele, et 40 km veel sõita ja Ogieril pole varurehvi enam, kui midagi juhtub, siis on vsjoo.

Järgmisel katsel on stardiintervallid tolmu tõttu neljaminutilised.

Korraldajad ei ole endiselt veel teada andnud, mis eelmise katse tulemustest saab.

Praeguseid WRC lehel olevaid aegu ei tasu usaldada - kuna Ogier ja Latvala lõpetasid punase lipu tingimustes, võtsid nad hoo maha ning osa ajakaotusest neile kindlasti veel hüvitatakse. Küsimus ongi nüüd - kui suur osa?

Järgmise katse alguseni on nüüd natuke alla tunni jäänud, nii et kohtunikel on natuke aega mõelda, arvutada ja otsutada. Ootame ära, mida nad otsustavad, enne kui lahmima hakkame.

Sven Tantu: Toyota peaks siinkohal protesti kindlasti sisse andma ja top kolm oleks Meeke, Evans ( Tänak Ogier vastavalt palju reaalselt oleks rehvipurunedes kaotanud Tänakule) (vaevalt päris 40 sek oleks kaotanud tänakule aga 20 sek kindlasti oleks kaotanud). Seega õigalne oleks, et Ogier ei edasta tänakut enam kui 20 sek kokkuvõttes. Loodame, et langetatakse õiglane otsus.

...: Kui Ogier peaks pääsema suurest kaotusest, siis võib vist kindel olla, et Neuville oma suud enam kinni ei saa.

Ootame veel huviga kohtunike täpset otsust. Praegu on kõik veel spekulatiivne. Täpne aeg on korraldajate enda otsus - viimases splitis enne punast lippu kaotas Ogier rehvipurunemise tõttu näiteks 18 sekundit.

Ogier' rehv ongi katki - milline vedamine!

See peaks tähendama, et Ogier'le ja Latvalale antakse automaatselt sama aeg mis viimasele lõpetajale ehk Evansile. Sealjuures tundub, et Ogier'l võis just rehv puruneda - sel juhul tuli prantslase jaoks see punane lipp tõelise päästjana!

Katse on Lappi auto asukoha tõttu peatatud!

Evans kaotab Meeke'ile 12,1 sekundit, Tänakut edestab ta täpselt seitsme sekundiga. Ogier tuleb Evansiga umbes samas tempos, ehk sekund-paar aeglasemalt.

Meeke'i pardakaamerast oli näha, et Lappist oli võimalik mööda saada küll, korra pidi küll pisut hoogu maha võtma.

Latvala näitab samuti väga head tempot ning kaotab Meeke'ile, kelle vaheajad on nüüd korda tehtud, teises splitis vaid 1,5 sekundit.Meeke on samal ajal finišis ülivõimsa ajaga - edu Tänaku ees 19,1 sekundit! Vaat niimoodi sõidetakse, kui tee kohal tolmu pole. Kas see oligi Latvala trikitamise eesmärk?

Latvala tembutamise tõttu on Meeke saanud sõita tolmuvabal teel, kuid tema vaheaegades on kotermann sees. Võimalik, et need on minutiga mööda pandud - kui see on nii, siis tuleb ta Evansist seitse sekundit, Tänakust lausa 14 sekundit kiiremini. Ootame-vaatame.

Pealtvaatajaid läheduses absoluutselt ei ole. Seda autot sealt nii lihtsalt välja ei saa!

Ühte vasakkurvi tuli ta pisut liiga hoogsalt ning vajus teelt välja. Kaardilugeja Ferm on autost väljas ning masin on endiselt tee ääres. Suurest mängust on ta igatahes väljas!

Lappi teeb vaid pool minutit enne finišit avarii ning jääb tee äärde kinni!

Tänak: "Üldiselt on kõik korras, aga palju tolmu on raja kohal ning nähtavus on kehv." Eestlane hoiab rääkides sealjuures pöördeid suhteliselt üleval, eile nägime seda tegemas ka Latvalat.

Ott Tänak finišis - edu Neuville'i ees tuleb 5,3 sekundit.Splittide järgi on Lappi Tänakust õige pisut aeglasem.

Latvalat näidatakse nüüd stardialas. Tundub, et ta läheb WRC autodest viimasena rajale.

Tänak on viimases splitis Neuville'ist 4,7 sekundit ees.

"Kuuendas käigus" visati õhku võimalus, et Latvala tuleb katsele varem ning aitab sellega Tänakule teed puhastada. Soomlane on siin aga midagi vastupidist teinud. Vaatame huviga, mis saab.

Küsimus: Pole võimalust kuulata teie stuudiot, mis taktikalisest võimalusest räägiti?

lo7kb24: Taktika on mootor välja suretada, natuke ümber auto tähtsa näoga liikuda ja uuesti edasi sõita ning ogieri ees võimalikult palju tolmutada tolmutada :)

Neuville edestab finišis Mikkelseni 4,4 sekundiga.

Sordo on finišis ning kaotab Mikkelsenile 3,5 sekundit.Tänak on samal ajal kolmandas splitis liider, edestades Mikkelseni 3,2 sekundiga.Latvala nüüd liigub ning sõidab stardiala poole. Kas tegu on mingisuguse taktikalise lükkega?

Latvala ei olegi startinud, vaid on stardiala lähedal. Mis toimub?

Võimalik, et Latvala osas on tegu süsteemi veaga. Teda ei näita justkui üldse kaardi peal. On ta üldse startinud?

Mikkelsen on finišis - esimene märk on maas, 18.13,7 ajaks.

GPS näitab Latvala kiiruseks 0 km/h. Samal ajal on Lappi esimeses splitis Neuville'i aja koguni 2,8 sekundiga üle löönud.

Kas Latvala seisab?

Teises splitis on Tänak juba kiireim - edu Mikkelseni ees 1,7, Neuville'i ees 2,2 ja Sordo ees 10,0 sekundit.

Ott Tänakul on katsel väike moment! Esimeses splitis on ta Neuville'ist 0,9 sekundit aeglasem.

Sordo jätkab ka teises splitis kaotamist: 8,3 sekundit Mikkelsenile.

Neuville on avasplitis kiireim: ta edestab Mikkelseni seal 0,4 sekundiga. Ehk ei olegi teepuhastamise efekt täna nii suur kui võiks arvata?

Ootamatu: Sordo kaotab esimeses splitis 4,4 sekundit. Kas tal juhtus midagi?Ott Tänak on nüüd samuti rajal.

Esimene splitt tuleb alles 7,28 km pealt, mistõttu tuleb tükk aega oodata, enne kui võrreldavaid aegu näha saame. Mikkelseni ajaks on seal 4.59,6.

Guanajuatito katse on paljude rütmivahetustega ning sõitjate jaoks küllaltki väsitav katse. Kes mäletab eelmise aasta Mehhiko rallit, siis just sel katsel läks Sébastien Loebil rehv katki ning ta otsustas seda katsel vahetada, kuigi oleks tössi rehviga finišisse sõites ilmselt vähem aega kaotanud.https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1104385097053032448

Nõnda - Andreas Mikkelsen on 10. katsele startinud!

Rehviosakonnas üllatusi ei ole - kõik on teinud täpselt sama valiku, viis keskmise seguga rehvi.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1104382887888150535

Nõnda - tänase avakatseni pole enam palju jäänud, mistõttu on viimane aeg meie blogiga liituda. Uus päev, uus artikkel!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/otseblogi-ott-tanak-jatkab-mehhiko-rallil-jahti-poodiumikohale?id=85557445

Ametlik kinnitus ka selle kohta, et Tänak on täna stardijärjekorras neljas ning eile õhtul katkestanud Latvala kuues.https://twitter.com/paddocknews/status/1104331905749708800

See on hea küsimus. Võimalik, et kui Latvala stardijärjekord ikkagi hoolimata katkestamisest enne lukku läks, võib minna kuidagi mingite sihilike hilinemistega trikitamiseks. Eks näis.

Sven Tantu: Kas Latvala stardib Oti eest homme või Oti järel, kuna stardijärjekord homseks pandi paika enne viimast katset ju ?

Siin on reedene lõppseis. Päeva lõpetasid vaid kuus WRC autot!

9. katselt saavad Neuville ja Tänak kahasse katsevõidu. Päeva viimase katse tulemused:

Kiire vahekokkuvõte ka 8. katse tulemustest:

Lappi ja Evans kaotavad esimesel läbimisel mõlemad Ogier'le - Lappi 1,7, Evans 2,4 sekundit. Kui Tänak ja Neuville said veel päevavalges sõita, siis praeguseks on päris kiiresti üsna pimedaks läinud.

Viimase paarina on rajal Lappi ja Evans. Vaid kuus WRC sõitjat seega selle reedese päeva lõpetavadki.

Teisel läbimisel kaotab Ogier Tänakule 0,2, Meeke 1,4 sekundit.

Ogier edestab esimesel läbimisel Tänakut 0,2 sekundiga, Meeke kaotab prantslasele 1,2 sekundiga.

Teises paaris on vastamisi Meeke ja Ogier.

Teisel läbimisel suudavad Tänak ja Neuville taaskord (!) täpselt sama aja kirja saada. Täna on see juba mitmes kord.

Kohe on Tänak ja Neuville ka teist korda stardis.

Tundub, et Latvala ongi katkestamas. Videost näidatakse, kuidas ta auto kontrollpunktist välja lükkab.

Tänak alistab Neuville'i esimesel läbimisel 0,4 sekundiga.

Läks!

Esimestena lähevad rajale Neuville ja Tänak. Tegu on paarisrajaga.

Järjekordne draama on soolas - Jari-Matti Latvala auto väidetavalt ei liigu ning on väga võimalik, et ta ei jõua viimastele katsetele!

Päeva viimased katsed toimuvad Leóni autodroomil, mis on kruusa ja asfaldi segu. Samal katsel oskas Robert Kubica mõned aastad tagasi auto üle katuse keerata.

Nõnda - päeva viimaste katseteni on jäänud kümmekond minutit.

Pisut enama kui tunni pärast sõidetakse päeva lõpetavad kaks publikukatset. Tuletame meelde, et homne stardijärjekord pandi paika äsja lõppenud katse järel - kui päeva lõpus on publikukatsed, siis reeglid lihtsalt sätestavad nii.Kuna Suninen homme starti tulla ei saa, peaks homne stardijärjekord välja nägema selline: Mikkelsen, Sordo, Neuville, Tänak, Lappi, Latvala, Meeke, Evans, Ogier.

Korsika 2017.

JJI: Millal oli eelmine ralli kui Tänak ühtegi katsevõitu ei võtnud?

öövaht: kõige kurvem on see, et Tänakul jäi ainult 1 sek puudu, et Lappist eespool olla ja homme startida 5 kohalt, mis oleks olnud juba väga hea stardikoht võidu püüdmiseks

Hyundai tiimiboss Andrea Adamo: "Olen näinud oma elus nii paremaid kui halvemaid päevi. Danil on elektriline rike."

Saarlane: Tänak jätkab katsevõitude seeriat!!

Ralli üldseis pärast 7. katset: Ogier' esikoht on võrdlemisi kindel, Sordo katkestamise tõttu tõusevad kõik teised koha võrra. Nüüd on ka ühtlasi selge, et Ott Tänak stardib homme neljandalt positsioonilt, mis annab talle väga korraliku võimaluse heade aegade nimel heidelda.

7. katse tulemused: Tänak võtab ootamatu katsevõidu, Ogier kaotab rehvipurunemise tõttu pisut aega.

Latvala kaotab Tänakule 1,8 sekundit ning see tähendab ühtlasi seda, et Ott Tänak on täiesti ootamatult saanud oma esimese katsevõidu tänavusel Mehhiko rallil!

Dani Sordo endiselt seisab. Järjekordne katkestamine Hyundaile, sarnaselt Mikkelsenile sealjuures võiduheitlusest.

Evans finišis - kaotust Tänakule 2,4 sekundit.

Ka Elfyn Evans ei ole splittide järgi Tänakust kiiremini tulnud. Kaheksa kilomeetri peal kaotab ta eestlasele kaks sekundit.

Tundub, et Sordo ei saagi liikuma. Ta seisab endiselt ning on katse stardist päris kaugel. Kahju.

Lappi aga ei lähe finišis liidriks - ta kaotab Tänakule 0,2 sekundiga.

Lappi tuleb splittide järgi kiiresti ning võib Tänaku katse esikohalt lüüa.

Meeke'i auto on tolmu täis, kuskilt tuleb see sisse. Ilmselt oli kaotus osaliselt ka selle süü.

Meeke ei suuda samuti Tänaku aega lüüa - 3,4 sekundit kaotust.

Ogier: "Meil läks sel katsel rehv katki ja kaotasime pisut aega, aga kõik on okei."

olaf: Altenaator ehk maakeeli generaator.

Ootamatu - Ogier ei lähegi liidriks, vaid kaotab Tänakule lausa 6,6 sekundit. Kas midagi juhtus?Sordo samal ajal endiselt seisab. Vägisi paistab, et ta ei jõua starti. Kõik kolm Hyundaid on täna ebaõnne käes olnud.

Neuville: "Ma annan harva alla, aga tõden täna: meil lihtsalt pole võimalust võidelda. Sõitsin hea katse, aga on midagi, mis ei tööta."

Neuville kaotab finišis Tänakule 2,8 sekundiga. Isegi Ogier kaotab esimeses vaheajapunktis Tänakule 0,5 sekundiga. Ootamatu.

Probleem peaks olema aku või alternaatoriga. Sellest oleks küll väga kahju...https://twitter.com/OfficialWRC/status/1104161946998312960

Dani Sordol olid ülesõidul väidetavalt probleemid olnud. Ootame huviga uudiseid.

Tänak: "Kokkuvõttes mõnus päev, vigu polnud. Tegin, mis sain. Loodetavasti saame homme võidelda, kui parema stardipositsiooni saame."

Tänak on selle suhteliselt lühikese katse finišis - ajaks 6.43,4.

Neuville on teepuhastajast Tänakust avasplitis 0,9 sekundit aeglasem.

Neuville on nüüd samuti rajal. Tänaku esimene splitt on 2.46,3.

Ott Tänak on 7. katsele startinud!

kõlkajalg: Tänakule kirja läinud 0,6-sekundiline kaotus (Lappile) ralli poolelijäetud avakatsel mängib hetkel suurt rolli homse stardijärjekorra paikapaneku mõttes.

Kalle Kaljula: See Las Minas pidi eriti hull katse olema just eespool startiatele

Järgmine katse, Las Minase esimene läbimine, algab 25 minuti pärast. Tegu on ka pühapäevase punktikatsega, aga kuna seda hommikul ei läbitud, tuleb Tänakul taas kõvasti teed puhastada.Tuletame meelde, et juba selle katse järel pannakse paika homne stardijärjekord - kui päev lõpeb publikukatse(te)ga, siis võetakse stardijärjekorra määramisel arvesse seisu viimase tavakatse lõpus.

Kalle Kaljula: Mikelsenil on Hyundaiga nüüd vist küll pidu läbi. Kahju tegelikult

Ralli üldseis pärast 6. katset: Ogier kindlustas liidrikohta, Lappi langes Tänakust vaid sekundi kaugusele.

6. katse tulemused: Ogier taas kiireim, Tänak kuues, Lappi kaotas aega.

Sordo finišis - 2,9 sekundit koguneb kaotust Ogier'le.

Unetu: Huvitav, kas Latvala saab käsu lasta Tänak mööda, et tagada talle parem stardipositsioon homseks ?

Teises splitis on Sordo kaotus Ogier'le 2,1 sekundit. Tundub, et selle katsega kindlustab prantslane pisut oma üldedu.

Latvala kaotab finišis Ogier'le 5,3 sekundit. Üldarvestuses on ta Tänakust 10,5 sekundit eespool.

Sordo kaotab avasplitis Ogier'le 1,2 sekundiga.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-kas-see-hetk-sai-liidrikohalt-katkestanud-mikkelsenile-mehhikos-saatuslikuks?id=85557259

Elfyn Evans lõpetab hetkel kolmanda ajaga, kaotust Ogier'le 4,7 sekundit. Waleslane hoiab kokkuvõttes Ogier' ja Sordo taga kolmandat kohta.

Lappi kaotab finišis Ogier'le 16,0 sekundit ning jääb üldarvestuses Tänakust vaid sekundiga ettepoole."Pöörasin liiga vara kurvi sisse ja polnud ideaaltrajektooril, mistõttu läksin vastu puud. Mul pole õrna aimugi, kas auto on sirge."

Kolmandas splitis on Lappi kaotus Tänakule suurenenud 9,1 sekundile. Kas soomlane langeb üldarvestuses meie mehest tahapoole?

Esapekka Lappi rammib auto tagaosaga puud ning teeb poolspinni, kaotades omajagu aega. Teises splitis kaotab ta Ogier'le 11,5, Tänakule 7,2 sekundit.

Kris Meeke lõpetab hetkel teise ajaga - kaotust Ogier'le 4,4 sekundit.

Ogier edestab finišis Tänakut ja Neuville'i 6,1 sekundiga.

Teises splitis on Ogier' edu juba 4,3 sekundit.

Finišis on aga Tänak ja Neuville taas täpselt võrdsed! Täiesti ühte auku katse nende meeste poolt.

Kolmandas splitis on lõpuks minimaalne vahe sees - Neuville edestab Tänakut seal 0,1 sekundiga. Esimeses vaheajapunktis on Ogier aga mõlemast 2,1 sekundit kiirem.

Tänak: "Väga suurt erinevust hommikuga võrreldes ei ole. See katse oli hullem kui eelmine."

Teises splitis on Neuville ja Tänak endiselt täpselt sama ajaga. Omapäraselt ühes rütmis on need mehed liikumas.

Tänak on samal ajal juba finišis - 9.28,4 on ajaks. Hommikusel läbimisel oleks see 0,6 sekundiga katsevõidu toonud.

Täna juba mitmendat korda sama lugu - esimeses splitis on Neuville ja Tänak täpselt võrdse ajaga.

Tänak on esimesest splitist läbi, aeg on õige pisut parem kui hommikuse läbimise parematel.

Nüüd on Tänak rajal!

Tundub, et 6. katse hilineb. Tänaku stardiaeg on käes, aga rajale pole teda veel lastud.

Hyundai tiimiboss Andrea Adamo ei tea samuti, mis Mikkelsenil täpsemalt juhtus. "Teame ainult, et Andreas vabandas telefoni teel."

6. katse algab juba viie minuti pärast, nii et kaugele pole mõtet minna!

Tanel: Miks on jutt sellest, et Neuville läheb homme kolmandana rajale. Praeguse seisuga ju teisena kui Mikkelsen jätkab homme. Teemu väidetavalt mängust väljas ju.

Sordo tahab finišis kohe teada, kas ta võitis katse või mitte. Kui ta teada sai, et Ogier oli kiirem, tulevad suisa ropud sõnad välja. "Sõitsin enda meelest perfektse katse!"

Ralli üldseis pärast 5. katset: Ogier tõusis liidriks, aga Sordo on kohe tema kannul. Tänak on seitsmes.

5. katse tulemused: Ogier taas võimas, Mikkelsen katkestas.

Dani Sordo ründab suisa katsevõitu - ta kaotab Ogier'le finišis vaid 0,8 sekundit ning on üldarvestuses teine.

Eero: Loomulikult on Mikkelsen homme startis, et Neuville'i saaks hilisemalt positsioonilt startida. On suur vahe Neuville'i jaoks, kas läheb teise või kolmandana rajale!

Hyundai kinnitab - Mikkelsen on tänaseks katkestanud.https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1104140269681893381

Latvala finišis - kaotust koguneb lõpuks 10,8 sekundit. Võimalik, et mõned neist sekunditest tulid tema ees katkestanud Mikkelseni tõttu. Latvala on Tänakust kokkuvõttes 9,7 sekundit eespool.

Kaspar: Nüüd on küsimus kas Mikkelsen homme stardis või ei, meile oleks hea kui oleks.

Norralasel on kiiver peast ära. Tundub, et tuleb katkestada!https://twitter.com/OfficialWRC/status/1104141093187272710

Mikkelsen taas seisab!

jutukunn: tundub, et tänak saab homme neljandana rajale kui hästi läheb siis viiendana.

Evans on samal ajal teise ajaga finišis, kaotust Ogier'le tuleb vaid 2,3 sekundit.

Mikkelsen on järgmises splitis veel kümmekond sekundit juurde kaotanud. Kas autol on midagi siiski ka viga?

Lappi finišis - kaotust Ogier'le 6,2 sekundit. Kokkuvõttes on ta Tänakust 10,9 sekundit ees.

Mikkelsen on kaotanud 1.31,9. Võimalik, et vahetati rehvi.

Meeke kaotab finišis Ogier'le 7,9 sekundit. Kokkuvõttes jääb ta prantslasest maha 17,5 sekundiga.

Mikkelseni intsident juhtus samas kohas, kus Suninen ennist avarii tegi. Huvitav teada, kui palju ta kaotas.

Ogier on samal ajal finišis - edu Neuville'i ees 9,7 sekundit.Samal ajal on Mikkelsen taas liikuma saanud. Kas tegu oli GPS-i eksimusega või norralasel ikkagi juhtus midagi?

Ralli liider Andreas Mikkelsen seisab!

Ogier' edu on viimases splitis Neuville'i ees juba 8,4 sekundit. Prantslane on täna olnud tõeliselt tasemel.

Neuville edestab finišis Tänakut 1,3 sekundiga. Kokkuvõttes jääb Tänak belglasest 20,4 sekundit ettepoole.

Neljandas splitis on Ogier Tänakust 5,8 sekundit kiirem. Viimases vaheajapunktis on Neuville eestlasest 1,1 sekundiga mööda läinud.

Tänak: "Raske öelda, kui puhas tee on. Mõned aeglasemad kohad näevad välja sellised, nagu polekski seal keegi varem sõitnud. Auto on hea, kõik on korras."

Ott Tänak finišis - ajaks 23.46,0. Hommikusel läbimisel oli Mikkelseni võiduaeg 23.50,6.

Viis tükki.

urmas: mitu vaheajapunkti sel katsel on

Mikkelsen on kenasti alustanud - avasplitis kaotab ta vaid Ogier'le, seda 0,6 sekundiga.

Neljandas vaheajapunktis on Tänak jätkuvalt Neuville'ist ees - vahe on 0,5 sekundit.

Evans ei ole ka kõige paremini alustanud - tema aeg on avasplitis Lappiga võrdne.

Ogier' edu on kolmandas vaheajapunktis Tänaku ees 4,6 sekundit.

Esimeses splitis on Lappi sealjuures seni läbi tulnutest viimane, kaotades 0,3 sekundiga ka Tänakule.

Kolmandas splitis on Tänak Neuville'ist juba täpselt sekundiga ees.

Kordusest näidatakse, kuidas Neuville ühes teravas kurvis pisut barjääri rammib. Kokkupõrge oli siiski minimaalne, ajakaotus samuti.

Teises splitis on Ogier' edu Neuville'i ees 3,0, Tänaku ees 3,7 sekundit.

Teises splitis on Neuville Tänakust 0,7 sekundit kiirem. Meeke tuleb samal ajal esimeses vaheajapunktist läbi ning kaotab Ogier'le 1,1 sekundit.WRC All Live'i telepilt samal ajal jälle jupsib...

Ogier on esimeses splitis Tänakust ja Neuville'ist 1,8 sekundit nobedam.

Esimeses splitis on Neuville ja Tänak täpselt võrdse ajaga. Meie jaoks on see muidugi hea märk, et belglane ei suuda vähemalt praegu aega tagasi teha.

Tänaku esimene splitt on tema enda hommikusest ajast 1,8 sekundit kiirem.

Rehvivalikud on ka saadaval: esimesena rajal olev Tänak võttis kaasa kolm keskmise seguga rehvi ja kaks kõva seguga rehvi, Ogier ja Latvala võtsid neli kõva segu ja ühe keskmise segu, kõik ülejäänud võtsid kaasa viis kõva seguga rehvi.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1104127757502550018

Ott Tänak on 5. katsele startinud!

Pilti ka Sunineni masinast:https://twitter.com/kermo/status/1104123653741002753

Halvad uudised nii M-Spordile kui ka Ott Tänakule - Teemu Sunineni auto on sedavõrd palju kahjustada saanud, et teda ei suudeta järgmisteks päevadeks rivisse ajada.See tähendab, et kui Sunineni jätkamise korral oleks tema homme rajal esimene auto olnud, siis nüüd on ikkagi oht, et Tänaku homne stardipositsioon on suhteliselt kehvavõitu.https://twitter.com/MSportLtd/status/1104123846913859585

Hooldusaeg on läbi ning sõitjad on El Chocolate katse poole teel! Stardini veel 20 minutit.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1104123050889482240

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-mehhikos-tanaku-hispaania-keele-oskus-pandi-proovile?id=85556419

Nüüd ootab sõitjaid ees hoolduspaus - tänase päeva avanud El Chocolate katse teine läbimine on kavas kell 23.17. Väikese pausi aeg!

Ralli üldseis pärast 4. katset:

Võtame neljanda katse samuti kokku: Dani Sordo sai veel viimasena sõites kirja teise aja, Tänak seitsmes.

Mehhikos küpsetab päike sedavõrd kõvasti, et sõitjatel tuleb päikevarjude alla peituda!

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-mehhikos-teepuhastaja-tanak-ohtul-muutuvad-asjad-meie-jaoks-pisut-paremaks?id=85556323

Latvala sõidab Ogier'ga võrdse aja välja - kaotust Mikkelsenile 0,9 sekundit.

Mikkelsen näitab taaskord head minekut - ta lööb Ogier' aega suisa 0,9 sekundiga ning suurendab selle võrra ka oma üldedu.

Elfyn Evans kaotab Ogier'le 0,3 sekundit.

Esapekka Lappi annab õige pisut ära - kaotust Ogier'le 0,9 sekundit.

Kris Meeke sõidab hetkel viimase aja välja, aga kaotust tuleb vaid 0,6 sekundit.

Ogier teeb taas hea sõidu - 1.05,8 on Neuville'ist omakorda 0,2 sekundit kiirem.

Täpselt nii. Meie õnneks võib eeldada, et katkestanud Teemu Suninen saab homme jätkata ning võtab teepuhastaja rolli endale.

eid_1532b072249172: ehk siis kui tänak jääb täna WRC arvestuses viimaseks tuleb ka homme esimesena startida?

Tänak katsevõitu siit ei saa - Neuville edestab teda 0,3 sekundiga.

Homne stardijärjekord pannakse paika tänase järjestuse järel - tänase päeva liider alustab homme viimasena, tänane viimane homme esimesena.

eesti: Kas homme algab ralli, teises stardi järjekorras, või tänak peab ikka eesotsast alustama?

Tänak läbib katse puhtalt - ajaks 1.06,3.

Tänak on publikukatsele startinud!

Täpselt nii. Tegemist on publikukatsega. Ott Tänak saab lähte nelja minuti pärast.

eid_152cbc7c9985fa: Kas järgmine katse on tõesti kõigest 1,1km?

WRC teatab, et otsepildi häired olid seotud mingisuguse kohaliku probleemiga - nüüd on tavaline olukord taastatud.https://twitter.com/OfficialWRC/status/1104086722302885889

Nüüd on tõesti väikese kohvipausi aeg - Leóni publikuatse algab pisut vähem kui tunni pärast.

Ralli üldseis pärast 3. katset: Mikkelsen püsib liidrikohal, Tänak kaotab juba peaaegu pool minutit.

Kolmanda katse tulemused. Ogier'le katsevõit, Tänak WRC-dest viimane.

Sordo finišis teise ajaga, kaotust Ogier'le 0,5 sekundit.

Esimeses splitis pakub head tempot Sordo, kes jääb seal 0,3 sekundiga alla vaid Mikkelsenile.

WRC tehnilised probleemid: Otsepilt ei saa olla ootamatult maas, vaid pigem oodatult maas. WRC Live tehniliste probleemide jada on WRC-s kestnud aastaid ja nad ei taha seda korda teha. Vastasel juhul ostaks isegi WRC paketi, et seda otse vaadata, aga kahjuks ei saa raha raisata nii ebakvaliteetse asja peale.

Latvala on sel katsel juba tunduvalt parem - hetkel teine aeg, kaotust Ogier'le 1,7 sekundit.

Mikkelsen jääb samuti Ogier'le alla - 2,2 sekundiga.

Evans siiski Ogier'd edestada ei suuda - kaotust koguneb 1,8 sekundit.

Otsepilt on nüüd ootamatult maas. Splittide järgi on seni hea tempoga tulnud Mikkelsen ja Evans, kes võivad ka katsevõidule pretendeerida.

Lappi finišeerib teise ajaga - kaotust Ogier'le 3,1 sekundit.

Meeke kaotab Ogier'le finišis 3,3 sekundit.

Ogier tuleb taas hea tempoga - ta edestab finišis Neuville'i 6,4 sekundiga.

Neuville: "Peame üritama homseks halba stardipositsiooni vältida. Vastasel juhul on kõik p****s."

Neuville ei suuda sel katsel Tänakult väga palju tagasi võita - ta võidab eestlast 0,7 sekundiga.

Ogier edestab avasplitis Tänakut 1,9 sekundiga. Viimases splitis on Neuville samal ajal Tänakust 0,6 sekundit kiirem.

Tänak finišis - 9.36,1.

Rehvi ära vahetanud Neuville on sel katsel esimeses splitis Tänakust 0,6 sekundit kiirem.

Ott Tänak ongi kolmandale katsele startinud!

Tagantpoolt tulles on ikka parem, kuid eelis ei tohiks enam päris nii suur olla.

Juss: Kas teisel läbimisel on tänakul tiba lihtsam? Või tagantpoolt tulles on ikka parem?

Järgmist katset ei pea kaua ootama - Ott Tänak läheb rajale juba vähem kui kahe minuti pärast!

Ralli üldseis pärast 2. katset: Mikkelsen tõuseb liidriks ka kokkuvõttes.

2. katse tulemused. Mikkelsen kiireim, Tänak teepuhastajana kaheksas.

Dani Sordo paneb WRC autode mõistes sellele katsele punkti - ta sõidab välja kolmanda aja, kaotust Mikkelsenile 2,6 sekundit.

Latvala on auto vasakpoolse esiosaga millegi vastu sõitnud, aga soomlane tõdeb, et probleeme ei tohiks see valmistada.

Latvala on samal ajal finišis - soomlane saab kirja hetkel viienda aja, kaotust 16,7 sekundit. Seda on tema olukorra kohta palju.

Suninen on teinud avarii - tema auto on päris korralikult risti tee peal ning ilma ühe esirattata. See auto ei liigu praegu mitte kuhugi.

Mikkelsen läheb finišis liidriks - tema edu Ogier' ees on 2,4 sekundit.

Evans peatub finišis intervjuuks, aga siis märkab midagi, tõmbab ukse kiirelt kinni ning läheb minema. Huvitav, mis seal juhtus.

Evans sõidab välja korraliku aja, kaotades Ogier'le 6,0 sekundiga.Suninen samal ajal endiselt seisab, paraku pole pilt temani jõudnud.

Lappi finišis - aeg on kolmas, kaotust tiimikaaslasele Ogier'le koguneb ootamatult palju, 17,1 sekundit.

Teemu Suninen seisab!

Meeke finišis teise ajaga - kaotust Ogier'le 5,7 sekundit.

Mikkelsen on kolmandas splitis suisa 2,5 sekundiga liider.

Ogier sõitis küll välja hea aja, kuid ta on finišis väga rahulolematu. "Ma ei tea, millest see täpselt tuleb, aga ma ei tunne end mugavalt. See oli väga keeruline."

Teises splitis on head tempot näitamas Mikkelsen, kes on seal Ogier'ga võrdse aja välja sõitnud.

Ogier finišis - edu Tänaku ees 19,0 sekundit.

Kindlasti. Viimases splitis on Ogier' edu Tänaku ees juba 17,0 sekundit.

Taff: Kas kolmandana startinud Ogierile on tõesti tee siis nii palju puhtam, kui esimesena startinud Otil, et splite vaheajad nii eriklassist on?

Neuville'il ongi rehv katki. "See juhtus umbes viis-kuus kilomeetrit pärast starti. Üritasin vältida kive, mille Tänak rajale tõi."https://twitter.com/TheDDuran/status/1104061288689344512

Neuville kaotab finišis Tänakule 22,7 sekundit ning seletab midagi väga animeeritult.

Tänak: "Algus ei olnud paha, aga seejärel läks tee libedaks ja lahtiseks. Auto on hea, tegime kõik, mis suutsime."

Tänak on katse finišis - ajaks 24.12,0.

Kris Meeke on samal ajal läbi tulnud kolmandast splitist ning kaotab seal Ogier'le 1,3 sekundit, edestades Tänakut omakorda 6,4-ga.

11,7 sekundit on Neuville'i kaotus Tänakule splitis number neli.

Esimeses splitis on Evansi kaotus Ogier'le 2,2 sekundit.

Kolmandast splitist on läbi tulnud ka Ogier - edu Tänaku ees 7,7 sekundit.

Võimalik, et Neuville'il on rehv katki. Tundus, et mehed rääkisid autos midagi sellist, et "sõidame edasi, peatudes kaotaksime rohkem aega".

Lappi kaotab avasplitis Ogier'le 1,1 sekundiga. Kolmandas splitis on Neuville aga Tänakust koguni 5,7 sekundit maas!

Teises splitis on Ogier edu suurendanud juba 5,2 sekundi peale. Meeke on samal ajal avasplitis prantslasest 0,2 sekundit aeglasem.

Teine auto, jah. Euroopast väljas toimuvatel etappidel kasutatakse teisi autosid, mis liiguvadki logistilistel põhjustel neil etappidel.

Kentsu: Miks Tänaku auto nr. on sp1007 mitte sp1010 nagu Rootsis? Kas teibe auto?

Teises splitis 11,4 km peal on Neuville ja Tänak täpselt võrdse ajaga.

K: Eile polnud Tänaku autost otsepilti shakedownil ja pole seda ka täna.. mis toimub?

Ehk juhtus Neuville'il lihtsalt midagi? Ogier on avasplitis Tänakust 3,0, belglasest 3,9 sekundit nobedam.

Siim: Ogier on koguaeg teed puhastanud ja samas on ta kuuekordne maailmameister. Ehk ei ole see tee puhastamine nii määrav midagi.

Neuville on esimeses splitis Tänakust koguni 0,9 sekundit maas. Huvitav!

Tänase avakatse, legendaarse El Chocolate täpsem kirjeldus:https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1104054994414854147

Tänak on esimesest splitist läbi tulnud - 4.22,3. Ootame huviga võrdlust teistega - tuletame meelde, et esimese stardipositsiooni tõttu on eestlane teistega võrreldes kehvemas seisus, sest peab teed "puhastama". Ogier on samuti rajal.

Stardiintervallid on kolmeminutilised. Nüüd on ka Neuville rajal.

Tundub, et WRC All Live'i otsepildiga on mingisugused probleemid - Tänakut pildis ei näidata, vaid minnakse kohe teise startija Neuville'i autosse. Loodame, et saame ka meie meest siiski näha.

Nõnda - Ott Tänak on rajal ning Mehhiko ralli reede on alanud!

Olgu ka tänane stardijärjekord ära mainitud: Tänaku järel lähevad rajale Neuville, Ogier, Meeke, Lappi, Evans, Mikkelsen, Latvala, Suninen ja Sordo.

Rehviinfo on samuti olemas - kõik sõitjad on kaasa võtnud viis keskmise seguga rehvi.

Tere õhtupoolikut! Tänane esimene katse on ümmarguselt veerandi tunni kaugusel ning on viimane aeg end rallilainele seadistada!

Täpselt nii. Suurt erinevust see ei tähenda, aga Mehhiko ralli üldseis on hetkel selline:

Fauna: kiiruskatset ei tühistatud, vaid neile, keda starti ei lastud, määrati viimasena tulemuse kirja saanud võistlejaga sama aeg.

Seega - reedese päeva esimene katse, kuulus El Chocolate algab kell 18.18. Kes uuesti magama, kes tööle - kohtume juba mõne aja pärast!

Põhjuseks siis mingisugune probleem katse lõpus oleva väikese tehistrampliiniga.

Sébastien Ogier tõdeb, et katse näib olevat tühistatud.

Ogier ja Tänak on mõlemad autost väljas. Kas katse tühistatakse sootuks ära?

Publikukatsetel võivad korraldajad järjekorra ise paika panna.

Rumal küsimus: Vabandust rumala küsimuse pärast aga kas Tänak ei pidanud esimesena startima?

Katse endiselt seisab, loodetavasti mitte kauaks.

Enne Ogier' rajale asumist on väike sunnitud paus - korraldajad tegelevad pisut katse lõpus oleva tehishüppega, kus on midagi pisut paigast läinud.

Meeke võtab hüppe ajal väga rahulikult ning kaotab 0,6 sekundit.

Esapekka Lappi pakub publikule ülimalt äreva hüppe - ta maandub sisuliselt küljega nina peale! - ning saab kirja 0,1 sekundiga uue liidriaja - 1.00,6.

Elfyn Evans kaotab 0,6 sekundiga.

Andreas Mikkelsen teeb küll väga ärevalt suure hüppe, kuid saab kirja kindlalt kiireima aja - 1.00,6.

Latvala on vihane, sest tema meelest oli rajakoostamisel finišijoon märgitud varasemaks. "Pidurdasin liiga vara!"

Latvala jääb Sordole ja Suninenile 0,2 sekundiga alla.

Suninen sõidab välja Sordoga täpselt võrdse aja.

WRC mehed tulevad selgelt kiiremini - Dani Sordo saab kirja 1.02,1.

Alberto Helleri vend Pedro kaotab talle 1,1 sekundit. Nüüd on kord WRC autode käes!

Boliivia noormees Marco Bulacia Wilkinson kaotab Hellerile 0,2 sekundit.

Tšiillane Alberto Heller edestab poolakat 0,1 sekundiga. 1.05,9 tema ajaks.

Mehhiko ralli ainus WRC2 Pro sõitja Lukasz Pieniazek läheb 1,0 sekundiga liidriks. Finiši eel olevast hüppest maandub ta väga ohtlikult nina peale.

Veel üks kohalik sõitja Ricardo Trivino Bujalil kaotab pisut - 2,6 sekundit.

Katse on lühike, aga efektne - Guerra ajaks on 1.07,0.

Sõitjaterivi avab kohalik mees Benito Guerra, enne WRC-autosid on veel kuus R5 masinat. Ott Tänak on järjekorras 16. auto.

Väljas on pime, mistõttu on sõitjatel kaasas ka lisatuled. Esimene katse viib autod kitsaid teed mööda ning läbi tunneli.

Tere öötunde! Mehhiko ralli esimene võistluskatse on peagi algamas ning olukord on vägev - mehhiklased on rallist täiesti vaimustuises ning inimesi on etappi vaatamas tohutult palju.

Jaan Martinson Mehhikost: Tänak sõitis nüüd testikatse läbi, sai kirja 9. aja 3.48,1. Teist korda läbida ei jõudnud, sest aeg sai enne otsa. Enne katsele minemist tehti hooldealas auto korda, viga leiti kiiresti üles.

Veel Tänaku testikatsel seisma jäämise ja Järveoja lõpuspurdi järelkajasid: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-mehhikos-miks-pidi-jarveoja-1-9-km-jooksma-ja-koos-tanakuga-ule-tunni-autot-valvama?id=85545657

Testikatse võitis Kris Meeke ajaga 3.44,2. Teine oli Andreas Mikkelsen, kolmas Thierry Neuville.

Siin on video Järveoja finišist! https://twitter.com/OfficialWRC/status/1103709854382936064

Mikkelsen sõitis neljandal läbimisel välja seni parima aja.

Testikatsel on järjestus teise läbimisega pisut muutunud. Lappi juhtimas Mikkelseni ja Ogieri ees.

Shakedowni hetkeseis:

Järveoja tegi kino: ületas finišijoone joostes ja viskas käed võidukalt taeva poole. "Auto jäi lihtsalt seisma keset sirget. See viiakse hooldusalasse ja siis selgub, milles viga," külas Martini lühikommentaar.

Jaan Martinson vahendas Mehhikost Toyota peamehaaniku Tom Fowleri kommentaari: "Tänaku autol kadus ühe sensori signaal, mis hoiab mootorit töös. Kui see oleks juhtunud keset rallit, siis oleksime andnud Tänakule juhised, kuidas autot taaskäivitada. Aga kuna tegu oli testikatsega, siis ei hakanud riskima. Toome auto hooldusalasse, vaatame kõik üle ja käivitame auto alles siis. Olen üsna veendunud see pole suur probleem ja esimesel katsel on Tänak kindlasti stardis."Kas ta täna enam testikatsele jõuab, pole teada.

Neli meest on testikatse esimest korda läbinud. Meeke'i aeg seni parim - 3.51,4. Ogieril kirjas 3.51,6, Lappil 3.53,1.

Ats: See ju hea kui sellised asjad testi katsel juhtuvad

Twitteris räägitakse mehaanilisest probleemist.

Esimesena saab testikatsel aja kirja Thierry Neuville (Hyundai) - 3.58,3.

