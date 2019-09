BLOGI | Punktikatse võitnud Tänak sai lohutust, rallivõit Ogier'le

Türgi MM-ralli

Peagi juba värskeid kommentaare asjaosalistelt ning kaua ei pea ootama ka "Kuuendat käiku". Praeguseks kohtumiseni!

Ralli lõppseis:

Punktikatse tulemused:

Ogier finišis - kolmas aeg, kaotust 3,2 sekundit!

Ogier on splitis Tänakust 3,5 sekundit aeglasem!

Lappi tunnistab, et viimasel katsel läks tal rehv katki!

Lappi võtab väga rahulikult - finišis on ta Tänakust suisa 18,0 sekundit aeglasem, aga ralli teine koht on tema jaoks väga positiivne tõsiasi.Mida suudab aga nüüd Ogier?

Mikkelsen tuleb kindlalt lõpuni - kuues aeg, kaotust 9,5 sekundit nagu Meeke'ilgi.

Teemu Suninenil ei ole samuti lisapunkte hirmsasti vaja - ta jääb finišis Tänakule alla 9,0 sekundiga, kohaks hetkel neljas.

Sordo lisapunktidele ei pretendeeri - kaotust Tänakule tuleb 12,8 sekundit, kohaks juba praegu kuues.

Latvala finišis kolmanda ajaga - kaotust Tänakule 7,3 sekundit.

Meeke finišis kolmanda ajaga - kaotust Tänakule 9,5 sekundit.

Meeke on vaheajapunktis Tänakust 7,3 sekundit maas.. Tuletame meelde, et ta ütles paar katset tagasi, et punktikatsel ta suruma ei hakka.

Neuville: "Ma ei suutnud rohkem. On nagu on. Raske nädalavahetus, aga kolm rallit on veel jäänud. Eks näis, mis nendel saab."

Neuville finišis - kaotust Tänakule tuleb 2,6 sekundit! Võimalik, et punktiarvestuses jääb belglane Türgi etapiga Tänakust isegi veel kaugemale!

Vaheajapunktis on belglane Tänakust 2,3 sekundit aeglasem.

Thierry Neuville on samal ajal juba katsele startinud - ootame põnevusega...

Tidemand teeb päris korraliku sõidu ning kaotab Tänakule vaid 10,4 sekundit.

Tänak: "Vaatame, mida see sõit meile annab."

Tänak finišis - ajaks 4.55,2!Hommikul võitis ta sama katse 5.04,7-ga.

Esimene vaheaeg on paljulubav - hommikusest läbimisest seitse sekundit kiirem!

Tänak on nüüd rajal - viivitus oli kaheminutiline.

Ott Tänaku stardiaeg on nüüd käes, aga ta pole veel rajale läinud. Ilmselt tuleneb see sellest, et Kajetan Kajetanowicz liigub katkise autoga suhteliselt aeglaselt ning korraldajad lubasid Tänakul hiljem startida, et poolakas talle ette ei jääks.

Greensmith finišis - kaotust tuleb 6,8 sekundit, aga WRC2 Pro klassi võit on tõsiasi.

Greensmith on hoolimata katkisest autost esimeses splitis Kopeckyst vaid 3,2 sekundit maas. Kui britt seega lõpuni tuleb, peaks ta kõigi eelduste kohaselt WRC2 Pro klassis võidupunktid võtma.

Kopecky saab kirja 5.19,9. Ootame Greensmithi esimest vaheaega, et tema tempost aimu saada...

Gus Greensmithi auto näeb pärast avariid selline välja! Tema edu WRC2 Pro klassi liidrina on Kopecky ees 36,2 sekundit...

Jan Kopecky on punktikatse avanud!

Selgunud on punktikatse stardijärjekord: alguses tulevad Kopecky, Bulacia ja Kajetanowiczi näol kolm R5 autot, seejärel WRC masinad. Ott Tänak saab rajale kell 13.30, viimane mees Sébastien Ogier kell 14.06.

Gus Greensmithil juhtus WRC2 Pro klassis kummaline avarii - tema auto käis pärast finišijoont üle katuse! Meeste endiga kõik korras.https://twitter.com/eWRCresults/status/1173166157425233920

Ralli üldseis enne viimast katset:

Ogier kaotab Mikkelsenile 6,5 sekundit. 16. katse tulemused:

ST: Väike tähelepanek, Meeke, Latvala, Sunninen Lappi Tiidemand, Sordo, Mikkelsen need sõitjad keegi ei lähe suruma ja aega tegema Powerstagel, seega punkte lähevad ainult võtma Ott, Neuville ja Ogier, niipalju kui kommentaaridest kuulnud oleme, seega ainult 3, 4, 5 punkti on 3 mehe vahel vaja ära ajaga, kuna teised ei suru seal absoluutselt viimasel katsel, nad ise on öelnud katse lõpu kommentaarides.

Lappile kokkuvõttes ei midagi hullu - kaotust Mikkelsenile 20,7 sekundit.

Lappi käis korra rajalt väljas ning kaotas ehk kümmekond sekundit.

Suninenilt hetkel kolmas aeg - kaotust Latvalale 7,5 sekundit.

Sordo ei anna Latvalale palju ära - vaid 2,7 sekundit.

Latvala jätkab korraliku sõiduga - ta ütles eelmise katse lõpus, et soovib Sordole vähetegi survet avaldada, et hispaanlase probleemide korral valmis olla. Soomlane lööb Meeke'i 13,1 sekundiga.

Meeke lööb Tidemandi aja finišis 0,8 sekundiga üle.

Neuville kaotab Tidemandile 33,9 sekundit.

Tidemand edestab finišis Tänakut 1.32,8 võrra.

Splittide järgi on Neuville eelmise katsega võrreldes veelgi hoogu maha võtnud. Tidemand tuleb esimesest kolmest mehest praegu selgelt kiireimana.

Tänak finišis - 12.48,3.

Nõnda - pöörame fookuse nüüd juba 16. katsele. Lisaks Tänakule on rajal juba ka Tidemand ja Neuville.

Ralli üldseis pärast 15. katset:

Ogier sõidab välja Lappiga täpselt võrdse aja. 15. katse tulemused:

Lappi finišis - kaotust Latvalale 11,2 sekundit.

Muide - Tänak on nüüd juba 16. katsele startinud.

Mikkelsen end liiga tagasi ei hoia ning sõidab välja hetkel teise aja - kaotust Latvalale 1,2 sekundit.

Suninen finišis - 11,1 sekundit kaotust Latvalale. Tundub, et ta on oma kohaga leppinud ning Mikkelseni enam ei ründa.

Sordo annab Latvalale ära 5,8 sekundit.

Latvala ei viitsi väga tagasi hoida - ta lööb Tidemandi 16,9 sekundiga.

Meeke ei saa samuti Tidemandist jagu - ta kaotab 1,4 sekundiga.

Neuville kaotab samuti Tidemandile, aga 10,4 sekundit. Ka belglane võttis käigu pisut välja.

Pöörane. Tidemand edestab Tänakut finišis 50,6 sekundiga!

Tänak: "Auto on ilma varurehvita kaalupiirile lähemal. Tavaliselt oleme raskemad."

Tänak ongi finišis - 9.41,6. Tidemand on eestlasest esimeses vaheajapunktis 31 sekundit kiirem!

Prit: Loeb, siis kaotab oma kaardilugeja tottu igal kilomeetril ca 0,1 sekki

Otsepildist ongi näha, et Tänak võtab katset ülimalt rahulikult - järske liigutusi ei ole vaja teha. Pühapäevasõit!

Ants: Öeldakse et üks rehv on 0,1 sekundit kilomeetrile arvesta 7km üks või kaks rehvi või 0...

Ning ralli üldseisu pärast 14. katset:

Oleme teile võlgu ka eelmise katse seisu:

Ott Tänak on 15. katsele startinud!

Järgmisel kahel katsel võime nüüd parajat kulgemist näha. Sisuliselt mitte kellelgi pole põhjust suruda.

Ogier kaotab finišis Tänakule 3,9 sekundit. Eestlasele katsevõit!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/tanaku-katsevoit-lubab-eestlase-vageval-seerial-pikeneda?id=87438953

Lappi võtab rahulikult - kaotust Tänakule 9,4 sekundit.

Mikkelsen jääb Tänakust finišis maha vaid 1,5 sekundiga. Kas Eesti ekipaaž saab siit tõesti katsevõidu? Tulla on veel kahel Citroenil...

Suninenilt viies aeg - kaotust Tänakule 5,1 sekundit.

Kõik rehvivalikud on nüüd siin:Tänak on mõistagi ainus, kes on rajal varurehvideta. Neuville'il on kaasa viis kõva seguga rehvi, Ogier'l ja Lappil näiteks kolm kõva ja kaks keskmise seguga rehvi.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1173130096049303552

Sordo finišis - 4,4 sekundit kaotust Tänakule.

Latvala jõuab senistest meestest Tänakule kõige lähemale - finišis kaotab ta 1,9 sekundit.

Meeke'ilt küsitakse, kas ta kavatseb hiljem ka lisapunkte püüda. "Ei."

Kris Meeke samuti finišis - kaotust Tänakule 7,4 sekundit.

Neuville finišis - kaotust Tänakule tuleb 3,4 sekundit.

ST: WRC kommentaatorid naljatavad, et järgmisel kahel katsel võiks Tänak panna rooli Martini :)

Tidemand kaotab finišis Tänakule 10,4 sekundit. Võib arvata, et eestlane tegi korraliku sõidu.

Täna on stardiintervallid taas neljaminutilised, nii et autode vahed on suuremad ning tolm ei tohiks segada.

Tänak varurehvita rajale minemisest: "Mida on mul kaotada?"

Tänak finišis - 5.04,7. Tundub, et sel katsel ta ennast veel liiga tagasi ei hoidnud - samal trassil sõidetakse ka punktikatset.

Risk on päris korralik, aga arvestada tuleb seda, et katsekilomeetreid on tegelikult täna vaid 38 ning kaotada ei ole Tänakul mitte kui midagi.

WRC kommentaator Julian Porter ütleb, et ta silmas, et Tänak ei võtnud kaasa mitte ühtegi varurehvi - seega on eestlane rajal ainult nelja keskmise seguga rehviga!

Tõnn: Miskipärast usun, et täna on veel draamat. Pole need pühapäevad nii lihtsad ühti.

Tänak on 14. katsele startinud!

Tänane stardijärjekord: 1. Tänak, 2. Tidemand, 3. Neuville, 4. Meeke, 5. Latvala, 6. Sordo, 7. Suninen, 8. Mikkelsen, 9. Lappi, 10. Ogier.

Keegi ei keela tal otseselt seda teha, aga sellisel juhul ei ole tal lihtsalt võimalik lisapunkte püüda. Ka punktikatsel tuleb tal esimesena rajale minna.

Jüri: Ott võib siis punktikatsel starti hilineda ja hiljem starti minna?

Ärni: Virtuaalne punktiseis enne pühapäevaseid katseid: Tänak 205, Ogier 190, Neuville 176

Simo: Tere hommikust kõikidele rallisõpradele. Ralli viimane päev on käes ja loodame parimat!

Tere hommikust, rallisõbrad! Türgi etapi viimane päev on kohe-kohe algamas ning Ott Tänakul on täna taas teepuhastaja roll.

Värsked rallijutud!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-mis-imeloom-on-ecu-mis-tanaku-katkestamise-pohjustas?id=87436609

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-turgis-pahvi-paevakommentaar-toyotal-on-liiga-tihti-voistlust-rikkuvaid-probleeme?id=87436627

Andres: Kui palju punkte on Tänak kaotanud tänu Toyota tehnilistele vigadele? Rehvipurunemisi ei arvesta.

Homne ajakava on selline:PühapäevSS14 Marmaris 1 (7,05 km) - kell 9.38SS15 Gökçe (11,32 km) - kell 10.36SS16 Çiçekli (13,20 km) - kell 11.24SS17 Marmaris 2 (7,05 km) - kell 13.18 (punktikatse)

Ralli üldseis pärast laupäeva: Ogier' edu tiimikaaslase Lappi ees on vaid 0,2 sekundit!

Lappi lõpetab päeva katsevõiduga. 13. katse tulemused:

Ogier liigub endiselt kindlalt võidu poole - sel katsel annab ta Neuville'ile küll 3,1 sekundit ära, kuid püsib kokkuvõttes kindlalt esikohal.

Neuville lõpetab päeva tugevalt - ta lööb Sunineni 4,5 sekundiga. Üldarvestuses jääb ta viimase päeva eel nüüd Meeke'ist maha ühe minuti ja 8,7 sekundiga.

Suninen lööb Mikkelseni finišis 2,5 sekundiga ning jääb viimase päeva eel norralasest kokkuvõttes maha vaid 9,8 sekundiga. Siin võib veel homme põnevaks minna!

Mikkelsen lööb Sordo aja finišis 0,4 sekundiga üle ning läheb katse liidriks.

Sordo lööb finišis Latvalat 6,1 sekundiga. Enne viimast päeva on seega Sordo edu Latvala ees päris turvalised 49,7 sekundit.

Meeke finišis - kaotust Latvalale tuli vaid 20,5 sekundit. Õnnelik õnnetus.

Tundub, et ta on kaotanud vaid 17,6 sekundit. Ühes vasakkurvis kaldus ta teelt välja ning esialgu tundus, et ta jääb sügavale kinni, kuid nähtavasti jäid rattad õnnelikult ning auto suutis end tagasi tee peale vedada.

Kris Meeke käis teelt väljas, aga sõidab edasi!

Hoolimata sellest lööb ta Tidemandi finišis 3,5 sekundiga.

Latvala sõitu on vapustav vaadata - rehvikulumise tõttu pole tal justkui üldse pidamist ning auto on suurema osa ajast külg ees!

Tidemand on päeva lõpetanud - 7.34,4.

Pontus Tidemand on päeva viimasele katsele startinud!

Toyota spordidirektor Kaj Lindström kinnitas, et Tänaku autol on viga parandatud ning homme saab Eesti ekipaaž starti tulla. Kolme tundi, mis neile auto parandamiseks anti, kasutatakse täiel määral ära, et võimalikult palju osasid põhjalikult kontrollida.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-vaata-avariid-mis-sai-turgi-rallil-neuvilleile-saatuslikuks?id=87436019

Kindlasti mitte. Lappil ei ole vähimatki põhjust 1) varjata seda, et ta esikoha Ogier'le loovutab, 2) esikohta Ogier'le enne viimast katset loovutada.

Susi80: Lappi raudselt meelega vajutas aeglases mahapöördes pidurid blokki , et jääks mulje nagu oleks vea teinud.

Lappi pole mõistagi väikesest eksimusest liialt häiritud. "Kõik on korras, sellest pole hullu."

Ralli üldseis pärast 12. katset: Ogier tõusis liidriks, Meeke möödus Latvalast.

Lappi kaotab lõpuks Neuville'ile 14,1 sekundit. 12. katse tulemused:

Kordusest näidatakse, et Lappi sõitis ühe kurvi pikaks ning pidi korra tagurdama. Ogier tõuseb nüüd ralli liidriks.

Ogier turvaliselt finišis - kaotust Neuville'ile tühised 7,2 sekundit.

Neuville endiselt vajutab täiega - ta edestab Sordot 6,3 sekundiga ning läheb katse liidriks.

Suninen on auto esiosale kuskil natuke liiga teinud ning ka tagaosast kukub tükke - kuid aeg on korralik. Sordole jääb ta alla vaid 0,4 sekundiga, üldarvestuses jääb ta Mikkelsenist nüüd 12,3 sekundi kaugusele.

Mikkelsen jääb finišis Sordo ajale 1,2 sekundiga alla.

Sordo edestab Meeke'i 2,8 sekundiga. Üldarvestuses on tema edu põhjaiirlase ees suhteliselt kindlad 38,2 sekundit.

Kris Meeke finišis - edu Tidemandi ees 7,6 sekundit.

Eelmisel katsel kõvasti rehve kulutanud Latvala kaotab sel katsel 0,1 sekundiga isegi Tidemandile.

Tidemand on selle lühikese katse juba lõpetanud - 7.15,8.

Toyota teatab - Tänaku katkestamise põhjustas auto mootori juhtaju (ECU) rike.https://twitter.com/TGR_WRC/status/1172845285476884480

Pontus Tidemand on 12. katsele startinud!

Ralli üldseis pärast 11. katset:

Esapekka Lappi paneb 11. katsele punkti, andes Ogier'le 7,8 sekundit ära. 11. katse tulemused:

Ogier' rehvid on muidugi ka päris siledaks sõidetud. "Kaht varurehvi läheb täna vaja küll!"

Võiks ju arvata, et Sébastien Ogier võtab mugavas olukorras jala gaasipedaalilt ära - ent ei! Ta läheb Neuville'i ees koguni 8,0-sekundilise edumaaga katse liidriks!

Neuville läheb katse liidriks - edu Mikkelseni ees 6,8 sekundit.

Suninen annab Mikkelsenile vaid 0,5 sekundit ära, aga norralane jääb kokkuvõttes temast 13,1 sekundit ettepoole.

Mikkelsen finišis - edu Sordo ees tuleb 5,6 sekundit. Norralane teeb ühte oma hooaja paremat rallit.

Sarnaselt Latvalale hüppab ka Sordo kohe autost välja ning uurib reporteri käest, kuidas tema rehvid võrreldes teistega on. Vastus: Latvalast paremad, Meeke'ist kehvemad.

Toyota meeste missioon Sordo kinni püüda ei ole saanud head algust - hispaanlane vajutab Latvalale finišis ära 7,4 ning Meeke'ile 9,6 sekundiga!

Lappi annab esimeses splitis Ogier'le 2,4 sekundit tagasi.Finišis on Meeke samal ajal Latvalast 2,2 sekundit kehvema ajaga.

Latvala tormab finiši järel kohe autost välja ning vaatab rehvid üle. "Rehvid kuluvad uskumatult, aga õnneks ei läinud ükski neist katki ning meil on kaks tükki ka varuks."

Latvala finišis - 25.47,4. Tidemandi edestab ta 37,8 sekundiga.

Ogier on esimeses vaheajapunktis kiireim - ta edestab Mikkelseni ja Neuville'i 1,9 sekundiga.

Tidemand on pika katse finišis - 26.25,2. Omaenda hommikusest läbimisest peaaegu 40 sekundit kiiremini!

Esimeses vaheajapunktis on ka Suninen head tempot näitamas - ta kaotab Mikkelsenile vaid 0,5 sekundit. Neuville tuleb samast kohast läbi nüüd - täpselt Mikkelseniga võrdse ajaga.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/makinen-andis-latvalale-ja-meekeile-kindla-ulesande-sellele-tuubile-tuleb-ara-teha?id=87435343

Andreas Mikkelsen jätkab võimsalt: ta edestab Meeke'i avasplitis 3,8 sekundiga.

Sordo alustab Meeke'iga suhteliselt samas tempos - esimeses splitis on vahe 0,5 sekundit Meeke'i kasuks.

Meeke on esimeses vaheajapunktis Latvalast 1,6 sekundit kiirem.

Esimeses splitis on Latvala Tidemandist 11,6 sekundit kiirem.

Ott Tänaku Toyota on samal ajal tagasi hooldusparki jõudnud ning peagi saab meeskond kolm tundi aega, et masin homseks korda putitada.

Rehvide osas pärastlõuna suuri taktikaid ei too: kõik sõitjad on rajal kõvade rehvidega. Tidemand on ainsana kaasa võtnud viis, teised kõik kuus rehvi.

Nõnda - Pontus Tidemand on 11. katsele startinud!

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-turgis-tanak-hetkel-pole-veel-keegi-punkte-juurde-saanud?id=87434965

Lõunapausi ajal jõuab täpselt ära kuulata ka eilse "Kuuenda käigu"!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-puust-ja-punaseks-miks-oli-ott-tanak-tana-aeglane?id=87430511

Tommi Mäkineni värske kommentaar Delfile:https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-turgis-tommi-makinen-ott-tanaku-katkestamisest-meil-oli-juba-enne-arvutis-mingi-musteerium?id=87434683

Ja ongi ühtlasi hommikused katsed juba sõidetud. Vahepeal kuuleme ilmselt sõitjatelt pikemaid kommentaare, aga järgmine katse saab alguse kell 13.43 ehk kahe tunni pärast.

Ralli üldseis pärast 10. katset:

10. katse tulemused:

Lappi ei kavatse endiselt jalga gaasipedaalilt tõsta - ta võidab katse Neuville'i ees 3,8 sekundiga!

Neuville hurjutas korraldajaid, viidates enda hommikusele väljasõidule. "Eile saime neljaminutilised stardiintervallid, täna on need jälle kolme peal - ma ei tea, miks nii. Autosid tehakse pidevalt turvalisemaks ja turvalisemaks, aga siis saadetakse meid keset metsa sõitma, kui nähtavus on nullilähedane."

Ogier kaotab finišis Neuville'ile 4,0 sekundit.

Neuville finišis - seni kiireima ajaga, edu Mikkelseni ees 0,3 sekundit.

Suninen kaotab Mikkelsenile 5,4 sekundit ning üldarvestuses on norralase edu soomlase ees lõunapausiks 12,6 sekundit. Mikkelsenilt väga tugev hommik.

Mikkelsen jätkab ründamist - ta edestab finišis Latvalat 3,6 sekundiga.

Meeke tunnistab, et tegi katse alguses spinni - sellest ajaline kaotus.Sordo lõpetab katse Latvalast 8,9 sekundit kehvema ajaga.

Latvala katse järel: "Sõitsin nagu Ari Vatanen - hästi agressiivselt. Ma ei tea, kas see oli kiire, aga vähemalt nägi see äge välja!"

Meeke finišis - kaotust Latvalale tuleb ootamatult palju - 17,5 sekundit. Latvala läheb üldarvestuses kusjuures nüüd Meeke'ist 0,1 sekundiga mööda!

Latvala on finišis Tidemandist 22,7 sekundit kiirem.

Järjekordne lühike katse - Tidemand on juba finišis (7.47,1), Latvala on aga alles läbi tulnud esimesest splitist - seal on ta rootslasest 12,1 sekundit kiirem.

Pontus Tidemand on igatahes 10. katsele startinud!

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanak-viis-kilomeetrit-varem-tankisime-siis-oli-koik-korras?id=87433869

Ralli üldseis pärast järjekordset pöördelist, 9. katset:

Lappi sõidab endiselt väga kiiresti ning ei kavatse Ogier'le liidrikohta veel kinkida. 9. katse tulemused:

Ogier: "Pikk päev on veel minna, mullu oli see mulle väga raske. Punkte saame alles homme lugeda."

Ogier sõidab finišis välja teise aja - kaotust Mikkelsenile 1,8 sekundit.

https://twitter.com/OttTanak/status/1172776700062642177

Neuville: "Ma ei tea, mida öelda. Frustreeriv. Pingutame nii kõvasti ja siis... Ma ei näinud eelmisel katsel avariiolukorras mitte midagi, mitte ühtegi meetrit autost ettepoole..."

Neuville finišis - kaotust Mikkelsenile 6,8 sekundit.

Suninen finišis - kaotust Mikkelsenile 11,1 sekundit.

ChargeHR: Unistuste päev Ogierile. Auto ohutult esikohal finišisse ja ongi tiitliheitluses tagasi.

Mikkelsen läheb samal ajal finišis selle katse liidriks - edu Sordo ees 2,2 sekundit.

Toyota kinnitab - Ott Tänak on tänaseks päevaks katkestanud. Plaan on homme taas rajale tulla.https://twitter.com/TGR_WRC/status/1172774931530178560

Kuuldavasti on Tänaku Toyotal probleemid elektrisüsteemis. Auto ei käivitu.

Sordo finišis - edu Latvala ees 8,4 sekundit.

WRC teleülekandest öeldakse, et Tänakul on võimalik kuni 30 minutit starti hilineda - pärast seda on tema jaoks start lukus ning päev lõppenud. Tasub meeles pidada, et mitte keegi teine ei tohi nende autot praegu ka näppida - ainult sõitja ja kaardilugeja tohivad parandusi teha.

Meeke finišis - kaotust Latvalale 0,4 sekundit.Esimeses splitis on Sordo Latvala aja aga juba 3,3 sekundiga üle löönud.

Tänak endiselt seisab. Töö käib, aga tundub, et lahendust pole veel leitud.

Argo: Ilmselt on tegu elektririkkega, maid kasutaksid autoraadiosaatjat.

Latvala lööb Tidemandi finišis 7,0 sekundiga.

Isegi kui Tänak nüüd liikuma saaks, oleks ajaline kaotus nii suur, et punktikohast võib suu ilmselt puhtaks pühkida...

Tänak ja Järveoja uurivad ja puurivad endiselt kõiki ühendusi ja sensoreid. Ilmselt ei tule kütust mootorisse peale.

Tidemand on finišis - ajaks 7.22,9. Samal ajal ei ole Ott Tänak endiselt liikuma saanud - ta on stardist mõne kilomeetri kaugusel. Ta oleks pidanud juba kaks minutit tagasi startima...

Nii Tänak kui Järveoja tundusid olevat meeskonnaga ühenduses, aga väga masenduses nägudega. Ega ometi...

Tänak ei ole veel stardijoonel ning tundub, et mehed ei saa raja ääres autot käima! Oh ei!

Tidemand on katsele startinud!

Toyota alas on tähtsad külalised!https://twitter.com/TGR_WRC/status/1172764536715300864

Järgmise katse alguseni on nüüd pea pooletunnine paus. Oleme peagi tagasi!

nuum: Ogier ja Lappi võivad sisuliselt endale ühe rehvivahetuse lubada mõnel katsel ja nad jääks ikka Toyotadest ette.

Ralli üldseis pärast 8. katset: Citroenid naudivad sisuliselt minutilist kaksikjuhtimist, Neuville langes poodiumilt üheksandaks.

8. katse tulemused: Citroenid suurepärased, Neuville'il probleemid.

Lappi finišis - kaotust Ogier'le tuleb 16,7 sekundit, mis tähendab, et üldarvestuses on tema edu tiimikaaslase ees nüüd vaid üks sekund.

Neuville finišis - kaotust 4.38,8."Väga aeglases vasakkurvis ei näinud ma tolmu tõttu korralikult teed ning suur kivi viskas mind teelt välja. Sõitsin küll aeglaselt, ent polnud midagi teha."

Ogier kiidab rehvivalikut: "Olin üllatunud, et rohkem sõitjaid sellist valikut ei teinud. Praegu paistavad asjad head välja."

Ogier on ülivõimsa ajaga finišis - ta edestab Mikkelseni 17,2 sekundiga, Tänaku ees tuleb edu aga näiteks lausa 42,1 sekundit!

Neuville on neljandas splitis veel kümmekond sekundit Ogier'le juurde kaotanud. Prantslane edestab seal Mikkelseni 15,8 sekundiga.

Ilmselt tolmuga võitlev Lappi kaotab kolmandas splitis Ogier'le 11,9 sekundit ning on seal teine.

Suninen finišis - edu Tänaku ees 9,1 sekundit, aga kaotust Mikkelsenile tuleb 15,8 sekundit.

Kolmas vaheajapunkt: Ogier on Mikkelseni ees 14,9 sekundiga liider, Neuville'i kaotus on 4.15,1.

Andreas Mikkelsen finišis - ta lööb Tänaku aja üle 24,9 sekundiga!

Ogier'le tuli Neuville'i jama selles mõttes kasuks, et tema jaoks on tolmu mõttes nüüd õhk puhas. Lappil võib aga selles võtmes keeruliseks minna.

Sordo kaotab finišis Tänakule 3,9 sekundit.

Veel pole selge, mis seal juhtus - igatahes on Neuville nüüd tagasi liikumas. Kaotust tuli igatahes umbes neli minutit, sest Ogier on temast füüsiliselt mööda saanud.

Selline pilt avaldati Neuville'i pardakaamerast. Võimalik, et tegu oli rehvivahetusega, kus üks auto nurk üles tõsteti, võimalik, et ta tegi väikese avarii ning pidi autost väljas käima. Ootame infot.https://twitter.com/ma_ipp/status/1172757446550593536

Neuville ongi kaardilugejaga koos autost väljas!

Meeke on vahepeal finišis, kaotades Tänakule 3,6 sekundit - aga mis toimub Neuville'iga?

Kas Neuville seisab? GPS näitab, et belglane ei liigu!

Lappi kaotab esimeses splitis Neuville'ile 4,3 sekundit. Esimese spliti saab nüüd lukku panna:1. Neuville2. Ogier (+0,8)3. Lappi (+4,3)4. Mikkelsen (+5,6)5. Suninen (+9,7)6. Tänak (+11,8)7. Sordo (+12,3)8. Meeke (+14,8)9. Latvala (+17,2)10. Tidemand (+25,1)

To .: Ei anna see 1 auto siia sinna midagi nii suurt erinevust. Neuville ja Ogier näitasid ju eile, et saab sõita küll kiiresti Türgis 2. ja 3. kohalt startides.

Tänak: "Meil ei ole sellelt positsioonilt võimalust Hyundai mehi püüda. Kruus on lahtine ja tee on libe."

Tänak finišis - edu Latvala ees tuleb lõpuks 11,0 sekundit.Teises splitis on Neuville endiselt väga kiire - ta edestab Mikkelseni 6,7 sekundiga, Tänakut aga näiteks 19,5 sekundiga.

Ogier' esimene splitt: ta on Neuville'ist 0,8 sekundit aeglasem.

Suninen on teises vaheajapunktis Mikkelsenist 7,7 sekundit maas, Tänaku ees on edu 5,1 sekundit.

Latvala finišis - edu Tidemandi ees 27,6 sekundit, aga taganttulijad löövad selle aja kindla peale suure kaarega üle.

.: Veidi arusaamatu, miks Toyota ei lasknud Meeke-l kohta Tänakule anda. Sellisesel positsioonil startides saabki ainult teiste ebaõnnele loota.

Kolmandas splitis on Meeke'i kaotus Tänakule vähenenud 0,8 sekundile.

Tidemand paneb finišis esimese märgi maha - 27.03,3.

Aga Neuville on esimeses vaheajapunktis veelgi vägevam - ta lööb omakorda Mikkelseni 5,6 sekundiga! Kas stardipositsioonide tõttu tulevad tõesti nii suured vahed sisse?

Mikkelsen jätkab ka teises splitis vägevalt - tema edu Tänaku ees on seal juba 12,8 sekundit! Mida norralane küll hommikuks sõi?

Suninen on avasplitis teise ajaga - kaotust Mikkelsenile 4,1 sekundit.Teises vaheajapunktis on Sordo Tänakust 1,5 sekundit aeglasem.

Kolmas vaheajapunkt 21,3 km peal - Tänaku edu Latvala ees on kasvanud 11,3 sekundile.

Esimeses splitis on uus liider Mikkelsen, kes edestab Tänakut lausa 6,2 sekundiga!Teises splitis kaotab Meeke Tänakule aga 4,2 sekundit.

Teises splitis on Tänak omakorda Latvalast juba 9,2 sekundiga eespool. Tidemand jääb juba kaugele - 24,0 sekundit.

Sordo jääb esimeses splitis Tänakule 0,5 sekundiga alla.

Kris Meeke on esimeses vaheajapunktis Tänakust 3,0 sekundit aeglasem.

Esimene splitt on paljulubav: Tänak on seal Latvalast 5,4 ja Tidemandist 13,3 sekundi võrra kiirem. Otsepildist on aga näha, et mõnes kohas, kus ümber on palju kõrgeid puid, tuleb Tänakul tolmu tõttu halvenenud nähtavuse pärast gaasipedaali kergitada.

Rehvivalikud on järgmised: suurem osa sõitjaid (M-Sport, Toyota, Neuville ja Mikkelsen) on rajal viie kõva seguga rehviga; Lappil on neli kõva segu ja üks keskmine segu, Sordol on kaasas neli kõva seguga ja kaks keskmise seguga rehvi ning Ogier'l on kolm keskmise seguga rehvi ja kaks kõva seguga rehvi. Huvitav näha, kas Ogier' puhul on tegemist riskiga.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1172751218596286464

Sel katsel on kokku viis vaheajapunkti, kuid esimest tuleb pikalt oodata: 8,8 km, 14,8 km, 21,3 km, 28,3 km ja 31,1 km.

Ott Tänak on nüüd samuti rajale pääsenud.

Stardiintervallid on täna kolmeminutilised, kusjuures juba on näha, et hõljuvat tolmu on mõnel lõigul päris palju.Tänane stardijärjekord: 1. Tidemand, 2. Latvala, 3. Tänak, 4. Meeke, 5. Sordo, 6. Mikkelsen, 7. Suninen, 8. Neuville, 9. Ogier, 10. Lappi.

Juba alanud katse sai mullu saatuslikuks nii Ogier'le kui Neuville'ile.https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1172748057752035328

Tere hommikust! Päeva esimene katse on juba alanud ning Pontus Tidemand on rajal!

Phyton: Sordo kindlalt püütav, kui Mikkelsen suudab sarnaselt sõita nagu täna siis näeb võistlust. Meeke on seda tüüpi mees, et ta surub ikka edasi.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-turgis-pahvi-paevakommentaar-turgi-loterii-on-ponevuse-tekitajana-mm-sarjale-kasulik?id=87431729

Värsked rallijutud!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-puust-ja-punaseks-miks-oli-ott-tanak-tana-aeglane?id=87430511

Järveoja loodab, et nende ebaõnne limiit sai täis. https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-turgis-martin-jarveoja-autod-saavad-siin-vatti-ja-meil-pole-ka-lihtne?id=87431085

Fair play: Loodan, et Toyota mingeid Team’i siseseid lükkeid ei tee, koha loovutamine on ainult nõrkadele. Ott saab ise hakkama

Tänaku värske kommentaar: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-turgis-ott-tanak-pikk-maa-on-veel-minna-tuleb-keskenduda-sellele-mis-ees-ootab?id=87430797

Ärni: Virtuaalne punktiseis peale võistluspäeva: Tänak 209, Neuville 187, Ogier 183

Tänak: "Pärastlõuna oli väga nõudlik, nagu arvata oli. Ilm tegi asja ka keerulisemaks. Raske öelda, kus mul rehv purunes, aga see oli ilmselgelt finišist päris kaugel. Umbes kuus kilomeetrit enne finišit tuli rehv velje pealt päris ära. See oli loterii, kus meil polnud tugev pilet.Me ei saa homme väga palju teha, peame jätkama ja vaatama, mis juhtub."

Viimati, kui Lappi reede järel rallit juhtis, võttis ta lõpuks etapivõidu!https://twitter.com/RallyingUK/status/1172524138004701184

Ja ongi päev sisuliselt lõppenud! Homne päev näeb välja selline:SS8 Yeşilbelde 1 (33,00 km) - kell 8.50SS9 Datça 1 (8,75 km) - kell 10.08SS10 Kızlan 1 (13,30 km) - kell 11.06HoolduspausSS11 Yeşilbelde 2 (33,00 km) - kell 13.50SS12 Datça 2 (8,75 km) - kell 15.08SS13 Kızlan 2 (13,30 km) - kell 16.06

Ralli üldseis pärast reedet:

7. katse tulemused:

Jaan: Kui kõik klappima saab ja hästi sujub, ei ole see 1,3-2 minutit midagi tagasi teha, arvestades eelmiseid etappe ja sõitjate keskmisi ajalisi vahesid Tänakuga :-)

Lappi: "Väga hea päev. Seni pole draamat olnud, auto on tugev püsinud. 17 sekundit võib palju olla Soomes, siin on aga isegi üks minut vähe!"

opp: Ott läheb homme 3.ndana rajale, ehk mitte väga palju parem stardikoht kui täna aga vihmast pole homme haisugi.

Lappi finišis - kaotust Sordole 13,8 sekundit, üldarvestuses suurendab soomlane aga oma edu Ogier' ees 17,7 sekundile. Suurepärane päev Lappi poolt!

Martin Rennit: Huvitav kas Meeke võtab karistus sekundeid et Ott saaks koha kõrgemale

Sordo tulebki väga võimsa tempoga lõpuni, võidab katse Latvala ees lausa 10,9 sekundiga ning tõuseb üldarvestuses ka Ott Tänakust mööda - eestlasel on seega homme selle võrra kehvem stardipositsioon.

Lappi kaotab esimeses vaheajapunktis Sordole 9,5 sekundit, ent Neuville'ile vaid 0,2 sekundit. Hoolimata kaotusest võib ta sellise tempoga tulles oma üldedu hoopis suurendada, sest Ogier on temast aeglasem.

Suninen lõpetab kolmanda ajaga - kaotust Latvalale 2,6 sekundit. Tema on üldarvestuses kindlasti suures mängus sees - kaotust Ogier'le on tal kokkuvõttes 26,7 sekundit.

Sordo on otsustanud ühtäkki paremat jalga sirutada: ta on esimeses splitis Latvalast lausa 6,8 sekundit kiirem!

Latvala läheb finišis katse liidriks - edu Neuville'i ees 1,6 sekundit. Kokkuvõttes on ta aga Ogier'st 1.24,8 tagapool.

Mikkelsen ei anna ka palju ära - kaotust Neuville'ile 3,4 sekundit.

Latvala on esimeses vaheajapunktis vajutamas - ta on kõigist kiirem, edestades Meeke'i 2,0 sekundiga.

Meeke kaotab finišis Neuville'ile 4,0 sekundit. Tema kaotus on kokkuvõttes 1.14,4.

Ogier kaotab finišis Neuville'ile 4,1 sekundit ning jääb üldarvestuses belglasest seega vaid 0,7 sekundit ettepoole!

Esimeses splitis on Meeke liidriks läinud, edestades Neuville'i 0,5, Tänakut 1,2 ja Ogier'd 3,3 sekundiga.

Neuville: "Ma ei hoolinud millestki, lihtsalt vajutasin. Teadsin, et kui vihma poleks sadama hakanud, oleksin aega kaotanud."

Neuville edestab finišis Tänakut 2,5 sekundiga. Üldarvestuses on belglase edu tänase järel seega 1.19,0.

Tänak on isegi üllatavalt lõbusas tujus. "Pikk maa on veel minna. Ei olnud pärastlõuna, mida oleksime tahtnud, aga võitleme edasi."

Hn: Soft pidavat alles siis edu tooma kui tee on mudane. Hetkel liiga ära kuivanud juba see tee, ainult niiske natuke

Tänak päeva viimase katse finišis - 12.44,3.

Neuville edestab Tänakut esimeses vaheajapunktis 0,7 sekundiga.

Rene Viiding: Otsepildis näha, et märga osa üsna palju ja ehk rehvivalik toob edu.

Tänak on esimeses splitis hommikustest aegadest 17 sekundit aeglasem. Loodetavasti on põhjuseks niiskevõitu tee.

Tänakul on sel katsel all kaks keskmist ja kaks kõva seguga rehvi.

vh: Türgi asemel tuleb vist järgmine aasta Keenia

essa: see katse kahjuks jah ikka väga kuiv, niiet Ott ei saa siin oma pehmete rehvide eelist ka ära kasutada

jaak: Oli kuulda,et võib jäädagi viimaseks ralliks ,see Türgi ralli,,korraldajatel pidi olema raha nappus.

Olud näivad vähemalt hetkel suhteliselt kuivad.

Ott Tänak on igatahes päeva viimasele katsele startinud!

Tiit: Põnev ikka, ega kõik rallid ei peagi olema ühesugused!

just nii: Türgi ralli võiks kalendrist kaduda. Seda rallit polnud mingit põnevust isegi oodata, sest kui loto minu meelt lahutaks ja huvi pakuks, siis vaataksin Bingo Loto pallide loosimist. Visake see Türgi minema ja Eesti asemele. Seal Türgis pole isegi levi.

Jokab: Pole lugu tõesti. Ma ei usu mitte, et praegusel esinelikul ei tule ühtegi probleemi ette. Kui keegi nendest ära kukub, on Tänaku kaotus punktiliselt üsnagi seeditav.

Tony: See on Türgi ralli, miski pole veel läbi ning keegi pole veel mängust väljas.

Ralli üldseis pärast 6. katset: paremusjärjestus paisati segamini!

Tidemand suudab napilt Tänakut edestada. 6. katse tulemused:

Lappi: "Päris libe on, nagu Walesis! Suretasin ühes kurvis mootori välja, sest auto libises nagu laev vee peal."

Lappi teeb taas võimsa sõidu ning kindlustab liidrikohta - kaotust Neuville'ile tuleb küll 7,6 sekundit, ent Ogier' ees jääb ta üldedu 14,9 sekundi peale. Soomlaselt võimas esitus.

Sünoptik: Viimasel katsel oleks vaja, et Meek tänaku ette laseks homseks parema positsiooni peale

Sordolt neljas aeg, kaotust 39,4 sekundit.

Suninen finišis kolmanda ajaga - kaotust Neuville'ile 38,1 sekundit.

Eelviimases splitis on Lappi teine, kaotust Neuville'ile 4,7 sekundit.

Ainult ralli liider Lappi on suutnud Neuville'i ja Ogier'ga sammu hoida. Neljandas splitis on ta kolmas, kaotust Neuville'ile 5,6 sekundit.

Latvala lõpetab katse parima Toyotana, kuid temagi kaotab 53,7 sekundit!

Tundub, et tagumistele sõitjatele on tugev vihm olnud tõeliseks nuhtluseks, sellest ka suured ajakaotused. Neuville sõitis sealjuures pehmete rehvidega ning kiitis meeskonda täpse ilmateate eest.

Mikkelsen: "Tegime vale rehvivaliku, sõitsime justkui jääl."

Mikkelsen kaotab finišis samuti palju - lausa 57,2 sekundit. Mis siis temal juhtus?

Juku: Eelmisel aastal olid ju vahed sarnased esimese päeva lõpuks, kuid lõpuks seis hoopis teine.

ez: Tänak lükkab nüüd viimaseks katseks pehmed alla ja seal hetkel vihma kallab. Arvatavasti läheb korralikult vajutama.

Rein: Toyotad on põhimõtteliselt mängust väljas.

Meeke: "Null pidamist. Tahtsin vaid finišisse jõuda, aga vihm tuli poole katse pealt ning sellest ajast peale sõitsin kui jääl."

Kris Meeke liipab autoga samuti finišisse - kaotust Neuville'ile 1.10,2.

Meeke'i autol on tagumine vasakpoolne nurk kahjustada saanud! Tema Toyota on ilmselt millegi vastu ramminud.

Tänaku intervjuud lastakse uuesti. "Ei tea, kus rehv katki läks. Meil olid kõva seguga rehvid all."

Seis 3. vaheajapunktis:1. Neuville2. Ogier (+4,4)3. Suninen (+15,2)4. Sordo (+18,9)5. Mikkelsen (+19,4)6. Tänak (+22,4)7. Latvala (+29,7)8. Meeke (+30,8)

Ogier kaotab finišis Neuville'ile 10,0 sekundit.

Kalle Kaljula: Ma ei saa aru kas siis kõikidel toyotadel on rehv katki??? müstika

Tänaku autol oligi parem esirehv täiesti katki! Tundus, et ta võis ka katse lõpus ühe korra kinni jääda. Neuville edestab teda finišis ühe minuti ja 18 sekundiga.Intervjuust jäime paraku teleülekande hakkimise tõttu ilma.

Tänak viimaks finišis - 29.18,4. Hommikul võideti see katse enam kui minuti võrra parema ajaga.

Latvala ja Meeke on tõepoolest senistes splittides Tänakust veelgi aeglasemad olnud.

Ants: Müstiline kuidas õnnestub Meeke'l ja Latvalal veel aeglasem olla? Toyota on millegagi totalselt puusse pannud?

30,4 km peal on Tänaku kaotus Neuville'ile suurenenud 36,5 sekundile.

Tänakul on tükk tegemist, et auto tee peal hoida. Mis ometi toimub? Kas parem esirehv on katki?

Seis teises splitis (12,8 km):1. Neuville2. Ogier (+3,3)3. Mikkelsen (+11,6)4. Tänak (+13,7)5. Meeke (+21,3)

25,5 km peal on Neuville'i edu Tänaku ees juba 30,3 sekundit.

Latvala ei ole ka väga hästi alustanud - esimeses splitis on ta Ogier'st 5,4 sekundit maas.Katse lõpus tuleb juba paduvihma!

Teises splitis on Ogier Neuville'ist 3,3 sekundit aeglasem, aga Meeke kaotab seal veel rohkem kui Tänak - tema on belglasest 21,3 sekundit maas!

martin: Apii ,mis siis nüüd nendel toyotadel viga ? Kiirus kadunud. Kurb.

Kolmandas splitis on Neuville'i edu Tänaku ees juba 22,4 sekundit. Kas eestlastel on mõni rehv rõhku kaotamas?

Tugev vihmasadu soosib neid, kes panid endale keskmise seguga rehve auto alla. Tuletame rehvivalikuid meelde:https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1172474227892658177

Katse lõpus sajab juba kõvasti!

Meeke kaotab samal ajal juba esimeses splitis Ogier'le 9,1 sekundit.

Neuville on teises splitis Tänakust juba 13,7 sekundit kiirem. Seda on enam kui sekund kilomeetrile - ega ometi eestlast mingi probleem vaeva?

Katse alguses on hakanud tibutama.

Ogier on samas kohas Neuville'ist veel omakorda 0,7 sekundit kiirem.

Neuville on esimeses splitis Tänakust lausa 4,2 sekundit kiirem. Arvestades seda, kui pikk see katse on, ei ole see hea märk.

Esimeses splitis on Tänak oma hommikusest ajast paar sekundit aeglasem.

Ott Tänak on rajal!

Wrc: Oleks hea kui Tänak vähemalt ühe kiiruskatse võidaks, siis ei katkeks suurepärane statistika kiiruskatsete võitude osas erinevatelt rallidelt

Ralli üldseis pärast 5. katset: Tänak tõusis Latvala probleemi tõttu viiendaks.

Tidemand jätkab rahuliku tempoga ning edestab vaid purunenud rehviga Latvalat.5. katse tulemused:

Lappi suudab katse lõpuosaga pisut tagasi võtta ning kaotab finišis Meeke'ile 4,5 sekundit. Soomlane on seega 12,4-sekundilise eduga endiselt ralli liider.

Viimane katse pidavat märg olema, aga kuivab. Midagi loodetakse ehk ka järgmisel katsel taevast saada.

luud: kas sellest vihmast räägitakse järgmist katset silmas pidades või viimast katset?

Sordo finišis - kaotust 15,8 sekundit.

Lappi on tulnud enam-vähem kiirusega: kolmandas splitis on ta kaotus Neuville'ile 6,6 sekundit.

Suninen sõitis hea aja sellise autoga:https://twitter.com/Karlip1/status/1172478684869091328

Suninen on neljanda ajaga finišis, kaotust Meeke'ile 2,3 sekundit.

Jüri Ummik: Mulle jällegi tundub, et Tänak nimelt ei pinguta liigselt ehk siis nö. kontrollib olukorda: hoiab rehve ning ei võta liigseid riske. Meeke peabki täiega panema ja nii ka teiste meeskondade tüüpe rohkem pingutama sundima. Rehvid juba lähevad …

To Saar: Ma arvan, et pigem Tänak mõtleb punktidele. Ei ole mõtet esimese autona hullu ajada. Parem näiteks 5/6 koha punktid kui 0ga lõpetada ;)

"Meil oli tagumine luuk vist pisut lahti ning see tekitas nii suurt lärmi, et ma ei kuulnud hästi legendi."Latvala auto parem esiratas näeb välja selline:

Nüüd olevat ka Suninenil esimese põrkerauaga midagi viga.Sordo kaotab kolmandas vaheajapunktis samal ajal Neuville'ile 14,0 sekundit.

Latvala liipab finišisse - kaotust Meeke'ile tuleb 50,8 sekundit. Kahju!

saar: Tänak ja Meeke samadel rehvidel aga Meeke 8 seki kiirem (koos spiniga mis läks talle maksma ~5 sekundit) ja nende vahel oli ainult 2 autot. Ehk Tänak kas võtab väga rahulikult või siis see ralli selle autoga ei sobi Tänakule absoluutselt. Eelmine aasta räägiti, et see ralli ei sobi Toyotale, mulle tundub rohkem, et see ei sobi lihtsalt Tänakule. Ootame muidugi päeva lõpuni.

Latvala ongi viimases splitis Meeke'ist 25,6 sekundit maas!

Teleülekandest öeldakse, et Latvalal võib olla üks esirehv katki.

Mikkelsen finišis - koht neljas, kaotust Meeke'ile 7,9 sekundit. Üldarvestuses jääb ta nüüd vaid 0,1 sekundiga Ogier' ette hetkeliidriks - vaatame, mida teevad Lappi ja Latvala.

Katse alguses auto välja suretanud Meeke sõidab sellest hoolimata välja kiireima aja! Edu Neuville'i ees 1,6 sekundit. Üldarvestuses on põhjaiirlane vaid 1,5 sekundiga Tänaku seljataga.

Sordo kaotab juba esimeses splitis 8,4 sekundit.

Ogier loodab, et vihma hakkab sadama. "Meil on selleks õiged rehvid!"

Ogier finišis - ta kaotab Neuville'ile 0,3 sekundit, aga edestab Tänakut 6,3-ga.

Esimeses splitis on Ogier endiselt liider, Suninen on kolmas (+0,3), Mikkelsen (+2,4) ja Latvala (+2,5) jäävad aga teistele alla.

Neuville: "Olud on täiesti erinevad, aga auto töötab nüüd hästi."

Neuville finišis - edu Tänaku ees tuleb 6,6 sekundit. Üldarvestuses jääb eestlane veel 2,0 sekundiga ettepoole.

Siin on ka pärastlõunane rehvivalik. Tänak ja Ogier on näiteks rajal nelja kõva ja kahe keskmise seguga, Neuville ja Mikkelsen kolme kõva ja kolme pehmega.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1172474227892658177

Tänak: "Palju lahtisi kive. Mul tuleb täna kõvasti teed puhastada."Viimases vaheajapunktis on Neuville eestlasest täpselt viis sekundit kiirem.

Tänak finišis - 18.14,0. Hommikul oli sellest ajast kiirem vaid Latvala.

Ogier on teises splitis endiselt kiireim, edestades Neuville'i 1,5 ja Tänakut 3,0 sekundiga.Kolmandas vaheajapunktis on Neuville suurendanud edu Tänaku ees 3,5 sekundile.

Kordusest näidatakse, kuidas Meeke ühes tagasipöördes auto välja suretas ning sellega vähemalt neli-viis sekundit kaotas. Enne seda oli ta esimeses vaheajapunktis Ogier'st 0,9 sekundit aeglasem.

Teises splitis on Neuville'i edu Tänaku ees 1,5 sekundit.

Ogier on sealsamas Neuville'ist 0,1 sekundit kiirem.

Esimeses splitis on Neuville Tänakust 1,4 sekundit kiirem.

Rehvivalikute kohta täpsemat infot veel ei ole, aga teada on see, et hetkel on Tänakul all neli kõva seguga rehvi, Neuville'il kolm kõva ja üks keskmine.

Pärastlõunal on stardiintervallid kolmeminutilised, nii et meie jaoks kulgevad katsed seega pisut tempokamalt.

Ott Tänak on viiendale katsele startinud!

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/turgis-head-soitu-tegev-ogier-nuud-laheb-asi-loteriiks?id=87426473

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-turgis-jarveoja-loodame-et-korraldajad-korjavad-soidujoonest-suured-kivid-ara?id=87426427

Tegelane: Olav Männiste. Nende etapid pole just kõige edukamad olnud, seega vast mitte jah.

Olav Männiste: Kas keegi teab kui palju on meeskonnakaaslased aidanud Otti see Aasta? Kohavõrra ülespoole mõtlen? Ühtegi??

Statistika: Ogier ja Neuville olid viimati poodiumil 02.06.19 Portugalis, peale seda pole neil õnnestunud poodiumile saada. Eks ralli lõpus ole näha kui palju Lappi jälle Ogieri aidata saab?

Pausi ajal tasub ära kuulata ka eilne "Kuues käik"!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-spekulatsioon-tanaku-lepingu-kohta-mida-rallisobrad-kuulda-ei-taha-mida-toob-turgi-ralli?id=87419747

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-turgis-ott-tanak-parastlounal-tuleb-kindlasti-rehvitaktikat-muuta?id=87424979

Sirk: Tänak oli eelmisel aastal peale esimest ringi 9.kohal ja kaotust liider Mikkelsenile 33,4 sekundit. Nüüd 6.kohal ja kaotust liider Lappile 21,6 sekundit!

Lõunapausile minnakse aga selliselt seisult. Ralli üldseis 4. katse järel:

Tidemand teeb korraliku sõidu ning ei kaota sel katsel väga palju, olgugi et tal oli ühes kurvis paras moment.4. katse tulemused:

Lappi katse teise poolega oluliselt juurde ei kaota - ta on finišis Latvalast 5,8 sekundit aeglasem, ent jääb kokkuvõttes suhteliselt kindlalt, 9,0 sekundiga ralli liidriks.

Lappi ei ole esimeses splitis väga kiire! Latvalale kaotab ta üheksa kilomeetri peal juba 6,0 sekundiga.

Sordo finišis kolmanda ajaga - kaotust Latvalale 5,2 sekundit.

Suninen finišis - kaotust Latvalale 5,6 sekundit, aga hetkel kolmas aeg.

Splittide järgi tundub, et Sordo ja Suninen Latvala aega ei ohusta. Mida aga suudab Lappi?

Kris: Latvala ja Meeke´i kiire sõit on Otile väga vajalik, seda eriti hooaja viimastel etappidel!

Latvala: "Olin enda peale eelmise katse tõttu vihane, aga sain see-eest selleks katseks rehve säästa, et siin rünnata."

Latvalalt taas võimas aeg - finišis on ta Neuville'ist 5,0 sekundit kiirem!

Mikkelsen on finišis neljanda ajaga - kaotust Neuville'ile 7,7 sekundit.

Latvala näitab sel katsel taas võimu - esimeses vaheajapunktis on ta Neuville'ist 3,7 sekundit kiirem!

Meeke on finišis 10,3-sekundilise kaotusega.

Mikkelsen ja Meeke kaotavad Neuville'ile esimeses splitis mõlemad pisut üle viie sekundi.

dr. house: Pm on hetkel seis päris hea, esimene startija polegi viimane hetkel. Eks homne päev lööb kaardid sassi.

Ogier finišis teise ajaga - kaotust Neuville'ile 1,6 sekundit, edu Tänaku ees 3,1 sekundit.

Neuville: "Minu auto ei tööta nii nagu peaks. Meil pole üldse pidamist. Väga kehv hommik, üritame, aga ajad ei ole nii head kui peaks olema."

Neuville finišis - edu Tänaku ees tuleb 3,1 sekundit. Üldarvestuses on eestlane belglasest aga 8,6 sekundit eespool.

Ilm on hetkel ilus ja päikesepaisteline. Vahepeal öeldi, et pärastlõunaks võib vihma oodata, aga midagi kindlat veel ei ole.

Ilm: Mis ilm teeb rajal?

Tänak: "On olnud keeruline. Selle katse lõpus oli kruus väga lahtine. Teel oli vähem sodi kui võis arvata. Draamat polnud ja rehvid töötasid korralikult."

Tänak on ühtlasi finišis - ajaks 12.29,7.

Esimesest splitist on nüüd ajad olemas - ning Neuville on seal Tänakust 2,4 sekundit kiirem!

Sel katsel on kaks vaheajapunkti - 9,42 ja 14,57 km peal. Seega tuleb vaheaegu veel pisut oodata.

Ott Tänak on neljandale katsele startinud!

Ralli üldseis pärast 3. katset:

Tundub, et Tidemand võttis sel katsel rahulikult - kaotust Lappile koguneb 54,8 sekundit.3. katse tulemused: Citroenid näitasid võimu.

Mario Bulgarin: Usun et kui Tänaku kaotus jääb päeva lõpuks kuhugi 45sekundi sisse on kõik parimas korras. Koht niipalju ei mängigi rolli vast. Kui just sinna 7ndast edasi ei kuku

Juss: Kui tänakul õnnestuks õhtuks 3--5 koht saada oleks väga hea! Sest küll need teised kukkuma hakkavad, sest paraku nad ei püsi seal konkurentsis pikalt :)

Fänn: Sellel katsel tundus taganttulijatel kõva eelis olema

Lappi on katse võitjana finišis - edu Mikkelseni ees tuleb lõpuks 5,6 sekundit. Soomlane tõuseb norralase ees 2,1 sekundiga ka ralli liidriks.

kõlkajalg: Vahelduseks on hea näha kiiremate aegade edetabeli tipus ka teisi mehi. Suuremat pilti arvestades tuleb vadata siiski kolme mehe ajavahet: 1) Ogier 2) Tänak +5,0 3) Neuville +16,7

Lappi edu on endiselt korralik - eelviimases splitis edestab ta Mikkelseni 5,8 sekundiga.

Suninen saab kirja hetkel kolmanda aja - kaotust Mikkelsenile 9,5 sekundit.

Anti Koit: Päris huvitav on vaadata seda punktitabeli alumise otsa meeste lustimist. On vaid aja küsimus kui keegi neist vea sisse laseb ja end ära käkib.

Latvala autoga on kõik korras. "Võtsin asja liiga ettevaatlikult."

Tagantpoolt paneb aga hirmsa hooga Esapekka Lappi! Kolmandas splitis on ta Mikkelseni ees koguni 5,2 sekundiga liider.

Latvala kaotab finišis Mikkelsenile 17,8 sekundit. Mis ometi juhtus?

Mikkelsen katse liidrina finišis - edu Ogier' ees tuleb 3,1 sekundit. Norralane tõuseb kõigi eelduste kohaselt ka tagasi ralli liidriks.

Meeke on kolmanda ajaga finišis - kaotust Ogier'le 9,9 sekundit.Latvala jätkab samal ajal aja kaotamist - neljandas splitis on ta Mikkelsenist 13,5 sekundit maas. Probleem?

Ogier ei pruugi aga sugugi katset võita. Neljandas vaheajapunktis on Mikkelsen temast lausa 3,5 sekundit kiirem, üks splitt varem kaotas Latvala norralasele sealjuures koguni 7,1 sekundit.

Ogier: "Annan endast alati kõik. Esimesel katsel läks meil rehv katki, nii et tegime aja tagasi. Edu on hea, aga ralli on veel pikk."

Ogier on võimsa ajaga finišis - edu Tänaku ees tuleb 7,7, Neuville'i ees koguni 16,2 sekundit!

Neuville: "Libisen rajal päris palju. Kui üritaksin rohkem, sõidaksin teelt välja. Ei tea, kas rehvid ei tööta korralikult... ma ei tea. Andsin endast parima."

Neuville kaotab finišis Tänakule 8,5 sekundit.Esimeses splitis on Suninen Tänakust 0,8 sekundit kiirem.

Ogier on eelviimases splitis Tänakust juba 5,0 sekundit kiirem. Neuville jääb seal maha 12,6 sekundiga.

Tänak: "Väga raske katse, aga rütm oli okei."

Tänak finišis - 28.17,6.

Neuville on eelviimases splitis Tänakust 7,6 sekundit maas.Üks vaheajapunkt varem on Ogier oma edu Tänaku ees suurendanud 4,8 sekundile - Neuville jääb maha 10,8 sekundiga.

Meeke on kolmandas splitis Ogier'st küll 3,4 sekundit aeglasem, kuid edestab 0,5 sekundiga Tänakut ja 3,3 sekundiga Neuville'i.

Neuville kaotab neljandas splitis Tänakule juba 6,0 sekundit.

Ogier on kolmandas splitis Tänakust juba 3,9 sekundit kiirem.

dr. house: Tundub, et Ogier surub hambad ristis. Samas mis tal muud üle jääb. Loota tehnika purunemisele või sõiduveale on veidi optimistlik.

Teises splitis on Ogier liidriks läinud - edu Tänaku ees on aga vaid 0,2 sekundit.Kolmandas vaheajapunktis on Neuville aga Tänakust 2,7 sekundit maas.

Meeke kaotab esimeses splitis Tänakule 3,8 sekundit.

Neuville on teises splitis Tänakust 3,4 sekundit aeglasem.

Ogier on Neuville'ist esimeses vaheajapunktis 0,1 sekundit kiirem, ent kaotab Tänakule 0,8 sekundiga.

Esimeses splitis on Neuville Tänakust 0,9 sekundit aeglasem.

38-kilomeetrisel katsel on vaheajapunkte kuus: 5,28 km, 12,78 km, 18,25 km, 25,56 km, 30,36 km ja 36,15 km.

Kuigi selle katse lõpus sadas eelmise katse ajal päris tugevat vihma, on nüüd päike juba tee ära kuivatanud, nii et see ei tohiks vähemalt praegu rolli mängida.

tere: Kas märgades oludes töötab pehmem rehv paremini kui kõva? Enne rallit ju räägiti, et kõvemad rehvid on Türgis eelistatumad. Võibolla sp Tänak võttis rohkem pehmeid kui kõvemaid kaasa, et nende tiimi ilmaennustaja lihtsalt teab midagi mida meie ei tea?

Algav katse on tõeline katsumus: 38 kilomeetri juures on tegu kogu hooaja pikima kruusakatsega, sealjuures on see ühtlasi ka Türgi ralli üks karmimaid trasse.Ott Tänak on rajal!https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1172395484561862656

Reinar: Nähtavasti on ka toyota tagatiib uuenduse saanud, mis soomes kõneainet pakkus ja FIA ära muuta käskis

dr. house: Tegelikult oleks tore just, kui Ott võidaks Türgis, oleks võimalik Hispaanias ära vormistada võit ja üle pika aja ka keegi võidab enne Austraaliat.Peaks võitma siiski parim, mitte see, kellel veab roppu moodi.

ef4: ise loodan et Ott ei võida türgit. mm punktitabel oleks huvitavam ning mis seal salata... tegin ka oti vastu 500€-se panuse... oleks ju tore ~260€ teenida =).

Päeva teine katse algab kell 9.32.

Meelis: Tuli vahepeal ka informatsiooni, et enam ei saja järgmise katse löpus.

Kalle Rovanperä tegi WRC2 Pro klassis asfaldilõigul avarii ning oli vahepeal lausa katuse peal, kuid jätkab hetkel kahjustada saanud autoga sõitmist.

Ralli üldseis pärast 2. katset: Latvala tõusis võimsa katsega liidriks, Tänak jätkab viiendana.

2. katse tulemused:

Hooaja kolmandat WRC rallit sõitev Pontus Tidemand peab samuti rehvipurunemise üle elama - ta kaotab finišis 51,4 sekundit. Temal olevat katki tagumine parempoolne rehv.

Lappi saab kirja teise aja, kaotust Latvalale 5,3 sekundit.

Sordo auto parem esirehv näeb finišis selline välja. "See juhtus 14 km enne lõppu. Rütm oli hea, auto oli hea, ma ei tea, kuidas see juhtus. Olen väga pettunud."

Sordo finišis - kaotust Latvalale 47,0 sekundit.

E.: Ebaõnnesõdur on see Sordo ikka. Kahju mehest!

Tundub, et hispaanlasel on parem esirehv katki.

Sordo on viimases splitis juba 37,1 sekundit Latvalast maas.

Suninen avaldab, et ajakaotus tuli katse lõpus tehtud piruetist.

Idee poolest võiks see esimestena startijatele tõesti sobida.

dr. house: Kas vihm on hea või halb Tänaku mõttes. Loogiliselt hea, sest Tänak saab kuivemalt läbi ja teises sumpavad poris?

Suninen finišis - väga võimsalt katset alustanud soomlane annab lõpuga omajagu ära ning kaotab Latvalale viimaks 5,7 sekundit. Ehk väike probleem rehviga?

WRC teleülekandest öeldakse, et järgmise katse finišis on juba sadama hakanud.

Latvala virutab finišis vägeva aja! Soomlane lööb Mikkelseni lausa 5,7 sekundiga ning läheb liidriks. Kas katse lõpp on tõesti nii palju puhtamaks läinud?

Suninen kolmandas vaheajapunktis enam kiireim pole, aga kaotust Latvalale ja Tänakule tuleb vaid üks sekund.

Dani Sordol on ilmselt midagi juhtunud - esimeses splitis oli ta Tänakust 0,1 sekundit kiirem, teises splitis jääb ta aga eestlasega võrreldes 7,4 sekundit maha.

Mikkelsen: "Tee läheb järjest puhtamaks, nii et eeldan, et tagumised mehed tulevad veel kiiremini. Neljaminutilised intervallid on päris piiri peal, seisvat tolmu on kohati päris palju."

Andreas Mikkelsen läheb finišis liidriks - edu Tänaku ees 2,2 sekundit. Üldarvestuses on norralane seega samuti esikohal - Tänaku ees on ta üldedu 6,4 sekundit.

Jari-Matti Latvala on samuti nobe - kolmandas vaheajapunktis on ta Tänakuga täpselt viigis.

Tagantpoolt tulijatest on väga head tempot näitamas Teemu Suninen, kes on teises splitis Tänaku ees 1,5 sekundiga liidriks läinud. Soomlane oli ka mäletatavasti eilsel testikatsel päris kiire.

Fänn aastast 2017: Pigem viimasel on tee puhas juba, esimesena on ikka suht ränk sellisel telliskivi kruusal sõita.

Meeke tõdes sealjuures, et ka temal läks armatuurlaual rehvirõhu tuli põlema, aga lõpus kustus see ära. Võta siis nüüd kinni, kas mõni rehv on kahjustada saanud või mitte.

dr. house: Huvitav, miks Tänak sellise riski sellisel rallil võttis? Kas asi selles, et sellepoolest tal võimalik kiiremini sõita või see, et esimesena stardides kive tabada on oluliselt väiksem risk kui järgnevatel?

Meeke finišis - kaotust Tänakule 2,5 sekundit.

Kolmandas splitis on Tänak endiselt liider, järgnevad Mikkelsen (+1,4), Meeke (+3,0), Ogier (+4,0) ja Neuville (+6,3).

Ogier tõdes, et kuus kilomeetrit enne lõppu läks tal üks rehv tühjaks. "Õnn polnud meiega."

Kõik rehvivalikud. Tänak on seega ainus, kes on võtnud kaasa ainult ühe varurehvi:https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1172382972072226816

Ogier finišis - kaotust Tänakule tuleb temal 5,2 sekundit.

Neuville tõdeb, et tema on rajal kahe keskmise seguga rehviga ja nelja kõvaga, Tänakul oli keskmise seguga rehve kolm. "Loodetavasti tasub see järgmisel katsel ära."Olulised rehvivalikud on ühtlasi sellised: Neuville'il neli kõva ja kaks keskmist, Ogier'l kolm kõva ja kolm keskmist, Tänakul kolm keskmist ja kaks kõva segu.

Neuville finišis - kaotust Tänakule tuleb 7,4 sekundit. Üldarvestuses tõuseb eestlane belglasest seega 3,2 sekundiga mööda.

Neuville'i kaotus Tänakule on viimases splitis 7,4 sekundit, Ogier on kolmandas splitis eestlasest 4,0 sekundit maas.Esimeses vaheajapunktis on Meeke'i järel teiseks läinud Mikkelsen (+0,9).

Tänak: "Raske. Aeglane, pidamist ei ole. Katse alguses ei olnud mu rütm kõige parem, katse keskel läks juba paremaks. Nii ja naa - tegime, mis suutsime."

Tänak finišis - ajaks 18.20,3.

Toyotad on hästi alustanud: esimeses splitis on Meeke Tänaku ees liidriks läinud - edu 1,5 sekundit.Kolmandas splitis on Neuville'i kaotus Tänakule jäänud suures plaanis samaks - 6,3 sekundit.

Sébastien Ogier' esimene splitt: ka tema on Tänakust aeglasem, seda 2,3 sekundi võrra.

Teises splitis on Tänaku edu kasvanud juba 5,9 sekundile. Hea märk!

Esimeses splitis on Ott Tänak Thierry Neuville'ist 5,0 sekundit kiirem. Telepildist oli näha, kuidas Neuville'il ühes teravas tagasipöördes korra hoog ära kadus, aga viit sekundit ainult sellest olukorrast küll kaduma ei läinud.

Sel 24-kilomeetrisel katsel on splitte neli tükki: 5,95, 10,91, 17,1 ja 22,7 km peal. Tänak on esimesest läbi tulnud, Neuville on samuti nüüd peaaegu kaks minutit rajal olnud.

Ott Tänak on esimesele katsele startinud - üheminutilise viibega!Päeva esimesel katsel on mullusega võrreldes uus algus. Muuhulgas sisaldab see kolme asfaldiga kaetud lõiku.https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1172374346385350656

Andrea Adamo: "Inimesed, kellele me selle eest maksame, ütlevad, et täna võib sadama hakata. Aga ma ei tea, mille eest me maksame, kui nad ei suuda mulle midagi kindlalt öelda!"

Tänased katsed:https://twitter.com/OfficialWRC/status/1172373547773087745

Tänane stardijärjekord (stardiintervallid näikse olevat neljaminutilised):1. Tänak, 2. Neuville, 3. Ogier, 4. Meeke, 5. Mikkelsen, 6. Latvala, 7. Suninen, 8. Sordo, 9. Lappi, 10. Tidemand.

Tere hommikust! Türgi ralli esimene pikk päev on algamas - esimene katse algab juba 12-13 minuti pärast ning esimesena läheb rajale just Ott Tänak.

Türgi ralli jätkub reede hommikul Eesti aja järgi kell 8.08.

Esimese kiiruskatse tulemused:

Tänak: „Homme algab raske töö. Peame järelejäänud etappidelt võimalikult palju punkte kätte saama.“

Tänak on finišis. Kaotust Neuville'ile ja Mikkelsenile koguneb koguni 4,2 sekundit, mis annab avakatsel seitsmenda koha.

Neuville: „Mul olid nii kõvad kui ka pehmed rehvid. Arvasin, et kaotan palju aega, kuid surusin kõvasti. Tuli hästi välja.“

Ogier: „Saime võrreldes eelmise aastaga parema stardi. Homme saab olema väga oluline päev. Peame leidma hea rütmi.“

Neuville sõidab Mikkelseniga välja võrdse aja. Hyundai tiimikaaslased jagavad liidrikohta.

Ogier läheb omakorda kolmandaks, kaotust Mikkelsenile 1,7 sekundit.

Meeke läheb Mikkelseni ja Tidemandi järel kolmandaks, kaotust norralasele koguneb 2,0 sekundit.

Mikkelsen: see ei olnud minu parim sooritus. Võidusõiduks läheb alles homme.

Lõpuks lüüakse Tidemandi aeg üle. Mikkelsen läheb liidriks ning edestab rootslast 1,6 sekundiga. Mikkelseni ajaks on 2.02,6.

Latvala saab kirja neljanda aja, kaotust Tidemandile on 3,0 sekundit. Latvala: siin on võimalik nautida, kuid peab ka teadma, millal suruda ja millal tagasi hoida.

Kuus ässa on veel tulemata. Viimasena on neist rajale tuiskamas Tänak.

Suninen tõdeb, et eesmärgiks on koht poodiumil, kuid karmil Türgi rallil on ennustada keeruline.

Suninen saab kirja viienda aja, kaotust Tidemandile on 3,6 sekundit.

Sordo tõdeb, et homme tuleb targalt sõita ning liigselt ei tohi suruma hakata.

Sordo kaotab samuti Tidemandile kindlalt. Sordo jääb rootslasele alla 3,3 sekundiga ning läheb praegu neljandale kohale.

Lappi kaotab Tidemandile 2,3 sekundiga ning läheb teiseks.

Esimese WRC-autona raja läbinud Tidemand kerkib liidriks. Tidemandi edu Rovanperä ees on 2,7 sekundit. Tidemandi ajaks 2.04,2. Kiiremad mehed võivad täna saada aja alla 2 minuti.

Rovanperä annab kuuma ning edestab Kopeckyt koguni 2,5 sekundiga ning läheb liidriks.

Greensmith kaotab Kopeckyle 0,9 sekundiga.

Kopecky saab ajaks 2.09,4.

Esimene sõitja Kopecky on rajal!

Stardijärjekord: 1. Kopecky, 2. Greensmith, 3. Rovanperä, 4. Tidemand, 5. Lappi, 6. Sordo, 7. Suninen, 8. Latvala, 9. Mikkelsen, 10. Meeke, 11. Ogier, 12. Neuville, 13.Tänak.

Täna õhtul sõidetakse Türgi ralli esimene kiiruskatse. 2 km pikkune publikukatse algab Eesti aja järgi kell 20.08.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ogier-turgi-ralli-eel-vajame-suuri-punkte-voi-muidu-oleme-mangust-valjas?id=87419867

Tänak lõpetas neljanda ajaga, tippmeestest näitas kõige kehvemat minekut Dani Sordo (kaotus Meeke'ile +4,0), aga järeldusi on veel vara teha.

Tundub, et testikatse on kõikide WRC-tiimide jaoks läbi ja saame sellega mõneks ajaks otsad kokku tõmmata. https://twitter.com/TGR_WRC/status/1172089564367937536?ref_src=twsrc%5Etfw

Citroen teatas, et vähemalt nende ekipaažide jaoks on testikatse lõppenud.

Niisiis, kõik WRC-sõitjad on kolmel korral rajal käinud. Võimalust rohkem testida peaks olema tunni jagu.

Tänak saab oma kolmandal läbimisel ajaks 3.27,2, mis on pool sekundit aeglasem kui teisel läbimisel. Kokkuvõttes on ta endiselt neljas.

Praegune seis:

Osad sõitjad on 4,7 km pikkuse trassi läbinud ka kolmandat korda. Meeke sõidab uuesti välja asja 3.25,3, Mikkelseni (3.39,7) läks ilmselt midagi valesti.

Tänak tuli samuti uuesti rajale ja saab ajaks 3.26,7. See paigutab ta praegu neljandaks.

Meeke läheb testikatsel esimeseks, oluliselt parandas aega ka Neuville. Praegune seis:

Pärast väikest seisakult tuli uuesti rajale Mikkelsen ja ta sõitis välja päeva parima aja 3.26,3. Sunineni edestab ta 1,2 sekundiga.

Ogier ja Suninen läbisid testikatse kohe ka teist korda. Prantslane parandas aega 3,3 sekundiga ja läks kokkuvõttes teiseks, soomlase aeg oli võrreldes esimese läbimisega 0,5 sekundit aeglasem.

Esimese läbimise ajad:

Ka Esapekka Lappil tekkis probleeme, tema rehv on natuke veljelt maha tulnud. Suninenile jääb ta alla 2,6 sekundiga.

Sordo sõitis kivile otsa ja lõhkus natuke autot. Minema lendas ka Hyundai logo. Suninenile kaotab ta 6,3 sekundiga. "Teadsin, et rajal on palju kivisid. Aeg pole väga hea."

Selge, et sõidujoon läheb aina puhtamaks ja seega on ajad loogilised.

Suninenilt uus põhjaaeg, 3.27,7. Mikkelseni edestab ta 1,6 sekundiga.

Latvalale sama aeg, mis Tänakul. Ta kaotab Mikkelsenile täpselt kahe sekundiga.

Andreas Mikkelsen on omakorda Meeke'ist 0,8 sekundit kiirem.

Meeke'i aeg on 3.29,9, seega on ta Tänakust 1,2 sekundit kiirem.

Ogier kaotab Tänakule 0,5 sekundiga. "Kaotan Tänakule kokkuvõttes 40 punktiga, seega pean siin võitma. Loodetavasti ei pea ma kehastuma mehaanikuks, nagu mullu."

"Peame sõitma nii kiiresti kui võimalik. Eelmise aasta katkestamine meid ei mõjuta," on Neuville'i lühike kommnetaar.

Neuville kaotab Tänakule koguni 5,5 sekundiga.

"Minu strateegia on teha hea nädalavahetus. Praegu on midagi raske ennustada, aga tahame teha hea tulemuse," räägib Tänak katse finišis.

Tänak lõpetab ajaga 3.31,1.

Testikatse pikkus on 4,7 km.

Testikatse on alanud ja Tänak on rajal. Esimesest läbimisest näitab WRC ka otsepilti: https://www.facebook.com/TOYOTAGAZOORacingWRC/videos/467295454126012/&show_text=0&width=560

Tere hommikust, rallisõbrad! Türgi ralli testikatse alguseni on jäänud pisut üle kümne minuti.

Mis seis on Tänaku uue lepinguga?http://www.delfi.ee/article.php?id=87410417

Türgi ralli eelvaade: http://www.delfi.ee/article.php?id=87409095