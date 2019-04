BLOGI | Ott Tänak näitas Argentina ralli alustuseks juba publikukatsel võimu, reedene päev tuleb vihma tõttu ettearvamatu

Argentina ralli

Neuville kaotab Tänakule 2,1 sekundiga ning eestlasel on juba esimene katsevõit kirjas!

Ogier läheb teiseks, aga temagi kaotab Tänakule selgelt, 1,6 sekundiga.

Tänak: "Kõik on väga lihtne - raske on midagi homseks ennustada, sest me ei tea, kui raskeks olud kujunevad. Homme tuleb tõsine väljakutse."

Ott Tänakult võimas algus - seni kiireim aeg, edu Meeke'i ees 1,7 sekundit!

Evans võtab asja natuke rahulikumalt, seda oli ka visuaalselt näha. Kaotust Meeke'ile 1,4 sekundit.

Kris Meeke on lõpuks mees, kes suudab Mikkelseni aja üle lüüa - aga vaid 0,3 sekundiga.

Lappi kaotuseks tuleb 0,9 sekundit.

https://twitter.com/OttTanak/status/1121537119078486016

Sordolt Latvalaga täpselt võrdne aeg. Seni on kõik suhteliselt ühte auku sõitnud, aga tegu on ka võrdlemisi lühikese katsega.

Latvala kaotab Mikkelsenile 0,3 sekundit.

Latvalale jookseb ühe sirge lõpus koer ette! Õnneks suutis auto mööda põigata, aga keegi peaks selle hulkuva peni küll igaks juhuks kinni võtma...

Suninen sõidab väga agressiivselt ning eksib pisut viimasel ringteel - kaotust Mikkelsenile tuleb 1,5 sekundit. Enne seda nägi tema sõit päris hea välja.

Mikkelsen ei löö Greensmithi paljuga - tema ajaks on 2.00,6.

WRC2 masinad on nüüd kõik katse läbinud - siin on nende ajad. Nüüd on aga korda WRC-de käes!

Esimene sõitja Kajetanowicz näitab kohe, et rada on vihma tõttu libe - ta teeb väikese spinni ning kaotab aega.

Nõnda - Argentina ralli esimene katse on tasapisi algamas. Stardijärjekorra leiate mõni postitus altpoolt ning sealt on näha, et alustavad kuus WRC2 autot.

Vihma on Villa Carlos Pazis järjepidevalt sadanud ning olud meenutavad vaat et juba mõne aasta Walesi etappi.

Tänaöise avakatse stardijärjekord. Ott Tänak on järjekorras 14.https://twitter.com/Mazzucchelli_L/status/1121493845164863488/photo/1

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1121476954585276416

Ralli alguse eel on paslik kuulata ka rallisaate "Kuues käik" värsket osa, kus Argentina etappi lahati!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-miks-ostis-ott-tanak-osaluse-markko-martini-tiimis?id=86007615

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-argentinas-testikatsel-kiireim-olnud-ott-tanak-reedene-paev-saab-otsustavaks?id=86023631

Vihmasajud on olnud sedavõrd tugevad, et korraldajad on homse võistlustrassi avalikkuse jaoks praegu kinni pannud, et teid säästa.https://twitter.com/rallyargentina/status/1121448722775384064

Nüüd on kõik WRC mehed kolm korda rajal käinud. Ilmselt väga palju rohkem rajale ei tulda, sest teeolud on juba väga kehvad.

Tänak saab kolmandal läbimisel kirja 2.40,7 ning aega ei paranda.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-argentinas-toyota-sai-argentinas-omale-onnekoera?id=86023227

Mõned sõitjad on kolmanda läbimise teinud, kuid üldpilt suurt muutunud pole.

Meeke'i teine läbimine tõi kaasa väga aeglase aja. Kas väike eksimus?

Suninen parandas ning tõusis kümnendalt kohalt viiendaks.

Hetkeseis endiselt palju muutunud ei ole.

https://www.facebook.com/WorldRally/videos/418613608715886/?__xts__%5B0%5D=68.ARDUxUHGjTUJti95n93Rn3qbTEXzlauvFDXh7yUehbkPfY_cjH2VGWRoFf_sqCA7IE-A5-QkATSX_Z8072Zm89szqlQByL6R4VA_QWGg4yD_0JaeXmyXb3IvMLbUa3ylRhPHE6M2U1zp9w6DKovcKUgvceVYPQqOBz384OFYK8Gj54fiKNUBsms45PB8zbCsp_Zd4uZ-qvhHMzuveNJ0wauC8dS2u_h5Ko7GlbERv2qxLsLryLH0_ZoB0wT2u-WUYxlOb4YWX-YWJqZ9Sxhx6PyDBjEu_qcpgGeZjrDwDxR7BDFqjPG6AicRLdziMyaPFeb6uDNS4oint8s7ZIKb_Dqr&__tn__=-R

Sven Tantu: Kas seekord polnud WRC live ülekannet testikatselt? või kui oli saate ehk linkida järelvaatamiseks?

Esimesed sõitjad on nüüd ka teist korda testikatse läbinud. Minimaalselt on parandanud Sordo, Lappi ja Suninen, kuid kohad on meestel samaks jäänud. Tänak sõitis välja 2.37,8 ning jätkab hetkel esikohal.

Argo L.: Te jätke meelde testikatse esimese läbimise järjekord. Ning võrrelge seda pühapäevase ralli üldtulemuste järjekorraga. Arvan,et suurt vahet ei tohiks olla!

Vahepeal sõidavad WRC2 masinad, aga peagi on taas rajal ka WRC autod.

Ott Tänaku kommentaarid vihjasid sadanud vihmale: "Näeme, mis on viimase paari päevaga juhtunud, seetõttu tuleb reede üks suur katsumus."

Esimene läbimine on WRC autodel sellega ka läbi - sellised on esimesed ajad:

Rada läheks justkui pisut aeglasemaks - Mikkelsen kaotab Tänakule 3,7 sekundit.

Suninen kaotab Tänakule esimesel läbimisel lausa 6,6 sekundit.

Latvala alustab tagasihoidlikult - 4,3 sekundit kaotust Tänakule.

Dani Sordo kaotab Tänakule 2,9 sekundit.

Lappi kaotus esimesel läbimisel on Tänakule 3,2 sekundit.

Meeke kihutab välja Neuville'iga võrdse aja. Põhjaiirlane on seni sel hooajal neljast testikatsest koguni kolmel kiireima aja välja sõitnud.

Ott Tänak paneb märgi maha - 2.34,9 on seni kiireim aeg ning Neuville'i sõidust 0,7 sekundit kiirem!Elfyn Evans kaotab Tänakule täpselt 4,0 sekundiga.

Ogier jääb Neuville'ile esimesel läbimisel 0,5 sekundiga alla.

Neuville on esimese läbimise teinud - 2.35,6 on tema ajaks. Rada on tõesti mudane!

Öösel on sadanud väga palju vihma ning rada on seetõttu päris märg ja teele tekivad suhteliselt kergelt roopad.

Testikatse eel jõuab kenasti ära vaadata ka Ott Tänaku värske videoblogi!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanaku-videoblogi-tanak-mingit-muutust-on-vaja-kogu-meeskond-tootab-selle-nimel?id=86021087

Tere päevast! Argentina ralli testikatse on peagi algamas ning esimene läbimine peaks olema MM-sarja üldarvestuse järjekorras: Neuville, Ogier, Tänak jne.