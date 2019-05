BLOGI | Ott Tänak korraldas jõudemonstratsiooni ning näitas Tšiili ralli avapäeval konkurentidele tagatulesid

Tšiili ralli

Juba on kuulamiseks üleval ka värske "Kuues käik"!

Ralli üldseis pärast reedet: Ott Tänaku edu Ogier' ees on 22,4 sekundit!

Suninen sõidab natuke lohakalt, jääb ühel sõõrikul korra isegi kinni ning kaotab Loebile 5,3 sekundiga. Publikukatse tulemused:

Sébastien Loeb lõpetab oma tugeva pärastlõuna väga hea ajaga ka publikukatsel! Ta edestab Neuville'i 0,6 sekundiga ning läheb liidriks.

Lappi ei leia ka sel katsel enesekindlust ning kaotab kaheksandana Neuville'ile 3,0 sekundit.

Latvala annab võrdluses Ogier'ga ära vaid kümnendiku, Neuville'ile kaotab ta aga 1,7 sekundiga.

Mikkelsen on ka sel katsel viimane - kaotust ei tule aga palju, 2,5 sekundit.

Elfyn Evans kaotab Tänakule ühe kümnendikuga, Neuville'ile 2,4 sekundiga.

Kris Meeke sõidab välja hetke teise aja - kaotust Neuville'ile 1,4 sekundit.

Tänak: "Insenerid tegid auto kallal suurepärast tööd, tunne autos paranes ning sõita oli väga hea. Homme on aga uus päev, loodetavasti suudame seda rütmi hoida."

Tänak sellel katsel üle ei pinguta - ta kaotab Neuville'ile 2,3 sekundit ning katsevõitu siit kirja ei saa.

Ogier kaotab Neuville'ile finišis 1,6 sekundiga, aga tema üldedu belglase ees jääb päeva lõpuks 7,1 sekundit.

Tegu on asfaldil sõidetava katsega, kus on väga palju sõõrikute tegemist. Neuville lõpetab selle ajaga 2.07,5.

Neuville on tänasele viimasele katsele startinud!

Tänane viimane katse algab kell 1.55.

Üks katse on veel sõita...

kõlkajalg: Huvitav oleks nüüd teada, millal viimati oli selline MM-ralli avapäev, kus ühelgi WRC-dest ühtegi suurt tehnika purunemist või suurt sõiduviga polnud?

Ralli üldseis pärast 5. katset: Tänaku edu suureneb, Loeb tõusis Evansist mööda.

5. katse tulemused: Tänakule veel üks katsevõit, Loeb taas kiire. Latvala andis võimaliku katsevõidu väljasuretamisega käest.

Vanameister Loeb sõidab taas välja katse teise aja - kaotust Tänakule seekord 3,7 sekundit. Kas siin on mõtted poodiumikohast reaalsed?

Andrus: Latvala on muhe. Vähemalt tunnistab, et kivi oli ta enda kapsaaeda. Paneks ainult mees sama tempoga edasi, auto väljasuretamine muidugi välja arvata. Ilmselt läheks ka Ogierist mööda.

Lappi kaotab finišis Tänakule 14,6 sekundit.Sébastien Loeb on samal ajal taas splittide põhjal väga korralikku tempot arendamas.

Lifetimelill: Kas stardijärjestus pannakse peale seda katset paika või peale publikukatset?

Homne stardijärjekord läheb lukku pärast käimasolevat katset. Täna viimasena lõpetav WRC sõitja (kõigi eelduste kohaselt Bertelli) alustab homme esimesena, Tänak liidrina tippudest viimasena.

Otsepildist on näha, kuidas Latvala finiši järel ennast sõimab!"Ma olen ikka üks tõesti loll mees. Tõsiselt rumal! Kuidas ma sain küll ühel ristmikul auto välja suretada!?"

Finišis sõidab soomlane välja Ogier'ga täpselt võrdse aja, kaotust Tänakule 5,8 sekundit.

Latvala on kuskil eksinud! Eelviimases splitis oli ta veel Tänakust ees, aga viimases splitis juba 5,9 sekundit taga!

Mikkelsen käib korra auto "tagumikuga" kraavis, ent saab sealt suhteliselt kiiresti välja. Finišis kaotab ta Tänakule endiselt palju, 27,9 sekundit.

Kolmandas splitis on Latvala küll Tänakust 0,7 sekundit maas, ent Ogier'd edestab ta 4,6 sekundiga. Enne seda katset oli Ogier' üldedu Latvala ees 6,3 sekundit, nii et soomlane võib tõesti hea sõidu korral teiseks tõusta.

dr. house: Latvalal võimalik ogierist mööda saada ja toyotale kaksikjuhtimine võidelda, lisaks latvala tulevik oleneb palju

Evans kaotab finišis Tänakule 19,3 sekundit ning jääb üldarvestuses eestlasest nüüd juba enam kui minuti kaugusele.

Latvala vajutab! Teises splitis on ta Tänakust lausa 1,3 sekundit kiirem.

Kris Meeke on finišis hetkel kolmanda ajaga, kaotust Tänakule tuleb 7,1 sekundit.

Latvala sõidab avasplitis välja Tänakuga võrdse aja. Soomlane on olnud täna kiire ning ainus mees, kes MM-sarja esikolmikule vastu saanud.

Tänak finišis - edu Ogier' ees tuleb 5,8, Neuville'i ees 7,6 sekundit. Hästi!

Nii Neuville kui Ogier kurdavad pisut, et tee läheb järgmistele startijatele omajagu puhtamaks.

Tänaku edu on neljandas vaheajapunktis Ogier' ees juba 4,5 sekundit. Neuville kaotab 6,0 sekundiga.

Ogier edestab finišis Neuville'i 1,8 sekundiga.

Neuville kritiseerib endiselt korraldajaid. "Teeme kõike, vajutame kõvasti, aga inimesed ei tee oma tööd korralikult. Katastroof. Katastroof. Meie homne stardipositsioon oleneb sellest."

Neuville on finišis - ajaks 14.11,0. Hommikusest läbimisest 13,7 sekundit kiiremini.Sealjuures on belglase tempo katse teisel poolel pisut raugenud - eelviimases splitis on ta Ogier'st 1,4 sekundiga tahapoole langenud.

Teises splitis on Tänaku edu Neuville'i ees juba 2,4 sekundit. Ogier jääb maha 3,6-ga.

Tänak jätkab võimsalt! Esimeses splitis edestab ta Neuville'i 1,9 sekundiga, Ogier'd 3,0 sekundiga.

Aga katse juurde tagasi - esimeses splitis on Neuville Ogier'st 1,1 sekundit nobedam. Tuletame meelde, et hommikul Neuville selle katse võitis.

Mati küsib eelnevalt avaldatud viktoriini kohta - seal küsitakse riike, kus on MM-rallid toimunud, mitte rallide nimesid või midagi muud taolist!

Mati Jaeski: Ahjaa, see 32 ei ole ka korrektne number muide!

Minutilise viibega on Neuville stardi saanud!

plarmo: WRC+ lennuk alal, mis pilti jagab: https://www.flightradar24.com/OOLET/207744aa

Paistab, et Thierry Neuville ei ole - taaskord! - saanud õigel ajal rajale.

saarlane: Ott oleks nagu Saaremaal. Väga hästi paneb, et auto sama hea oleks

Järgmine katse saab alguse kell 23.42.

Ralli üldseis pärast 4. katset: Tänaku üldedu suurenes 17,3 sekundile, Latvala möödus Neuville'ist.

Sunineni finišiga saab katsele joone alla tõmmata. 4. katse tulemused: see on Ott Tänaku jõudemonstratsioon!

Loeb finišis teise ajaga - kaotust Tänakule tuleb lõpuks 9,8 sekundit.

Loeb on praegu ainus, kes võib Tänakule alla 10 sekundi kaotada. Viimases splitis on ta eestlasest 8,4 sekundit maas.

Lappi ei ole samuti lõunasöögist kiirust üles leidnud - 22,8 sekundit on tema kaotus Tänakule.

Latvala saab finišis kirja teise aja, aga temagi kaotab Tänakule 10,7 sekundit. Üldarvestuses läheb ta sealjuures Neuville'ist mööda.

Kuno: Kui 6x maailmameister ütleb, et ei saa enam kiiremini sõita ja Tänak paneb 10+ sekundiga ära, siis see on Tänaku fenomen

Mikkelsen on jätkuvalt aeglane mis aeglane. Kaotust koguneb 28,1 sekundit, peaaegu sekund kilomeetrile.

Loeb on neljandas splitis koguni teine ning kaotab Tänakule 2,6 sekundit. Kas vanameister teeb võimsa avalduse?

Pigem võib arvata, et juurde ei panda. Usutavasti märkisid korraldajad selle lause dokumenti selle mõttega, et kui Neuville teisel läbimisel tõestab, et ta oleks Tänakuga võrdselt sõitnud, oleks sekundeid kärbitud. Juurde ei hakata talle ilmselt seetõttu panema, et teistega võrreldes oli ta ju selles mõttes kehvemas seisus, et ei olnud varem seda trassi võistlustempoga läbi sõitnud.

Lifetimelill: Kui palju lootust on, et Neuvillele esimese läbimise eest kaotust juurde pannakse?

Evans sõidab küll hea katse, ent annab päris lõpukilomeetritega potentsiaalse teise koha käest. Tänakule kaotab ta 12,4 sekundit, Ogier'le napid 1,2.

Meeke finišis - kaotust Tänakule 12,5 sekundit.

Latvala kaotab kolmandas splitis 11 km peal Tänakule 2,0 sekundit. Loeb on ka teises splitis kiire, ent kaotab Eesti ekipaažile siiski 0,7 sekundiga.

Tänak: "See aeg tähendab, et asjad on hästi. Saime katset tundma ja olime enesekindlamad. Auto töötab palju paremini kui hommikul ning tegime puhta sõidu."

Loeb on esimeses splitis Tänakust 0,4 sekundit kiirem. Teised mehed on järgmistes vaheajapunktides eestlasest aeglasemad.

Tänak on finišis täiesti võimsa ajaga! Edu Ogier' ees tuleb 11,2 sekundit, Neuville'i ees 17,6 sekundit!

Ogier tunnistas finišis, et oli piiri peal. "Ma ei oleks saanud rohkem teha."

Lisaks Evansile on ka Latvala hästi alustanud ning kaotab teises splitis Tänakule vaid 0,7 sekundit.Ogier on samal ajal finišis - ta edestab Neuville'i 6,4 sekundiga.

Neuville on finišis - 21.03,6 on tema ajaks. Hommikusel läbimisel oleks see toonud 6,8 sekundiga katsevõidu."Katse algus oli okei, aga lõpu poole ei saanud ma päris piiri peal sõita, sest ma ei sõitnud hommikul neid teid võistluskiirusel läbi. Ma lihtsalt ei teadnud, kui kiiresti seal sõita saab."

Viiendas splitis kasvab Tänaku edu Ogier' ees juba 5,0 sekundile.

Elfyn Evans on hästi alustanud - teises splitis on ta Tänakust vaid 0,9 sekundit maas ning hetkel teise ajaga.

Neljas splitt: Tänak edestab Ogier'd 3,9, Neuville'i 7,0 sekundiga.Viies splitt: Ogier' edu Neuville'i ees on 4,0 sekundit.

Tänaku edu on kolmandas splitis kasvanud Ogier' ees 2,5 sekundile, Neuville jääb maha 5,2-ga.Kris Meeke kaotab teises splitis Tänakule 2,2 sekundit.

Tundub, et teisel läbimisel läheb tee iga läbimisega puhtamaks. Neuville kaotab kolmandas splitis Ogier'le juba 2,7 sekundit.

Teises vaheajapunktis on Tänak juba liider - edu Ogier' ees 1,3, Neuville'i ees 3,1 sekundit.

Tänak on esimeses splitis Ogier'st 0,4 sekundit aeglasem, ent 0,7 Neuville'ist kiirem. Teises vaheajapunktis on Ogier' edu Neuville'i ees kasvanud 1,8 sekundile.

Puuma: Sesmõttes peaks teistel El Puma katsel eelis olema, et on selle juba ühe korra kiirelt läbinud ja saanud legendi vajalikke täpsustusi/muudatusi teha.

Ogier on esimeses vaheajapunktis Neuville'ist 1,1 sekundit kiirem. Huvitav!

Kalle Kaljula: Tundub, et korraldajatel logisevad need asjad siit ja sealt. Jääb selline ülepõlve käib küll mulje

Tundub, et pärastlõunaks on intervall kahe minuti pealt kolmele pandud.

Wrc: Kas stardiintervall on 2 või 3 minutit?

Neuville'i esimene splitt on igatahes tema enda hommikusest läbimisest 1,7 sekundit kiirem. Arvata on, et belglane läheb siin tõestama.

sünoptik: Arvan,et Neuville läheb El Pumal vajutama kuna vaja tõestada, et oleks seal esimesel korral kiire olnud, vaatame,mis juhtub:)

Thierry Neuville on 4. katsele startinud!

Katse lükkus edasi ilmselt seoses sellega, et teisel katsel tekkis sisuliselt veerandtunnine viivitus. Huvitav, et seda hoolduspausi ajal ära ei tasandatud - paus oli ju tegelikult tavalisest tunduvalt pikem.

Aeg on tasapisi taas rallilainele tulla - Tšiili ralli neljas katse algab kell 22.39!

Rehviinfo on meil ka olemas - keegi muudatusi pärastlõunaks teinud ei ole.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1126910119181262851

Susi80: Latvala sõitis ikka Walesi rallil ,udus 40 sek teistest kiiremini.

Qwy: Tuletaks siinkohal meelde Latval ulmelist sõitu Monte Carlos üks aasta, kui teistele 40 sekundiga pani. Öökatse ja julm udu oli, vana pani puhtalt legendi pealt. Kogemus maksab sellistes oludes

Roman: 29/32

Erkki Kress: 20/32

Katsete vahelist pausi saab ka niimoodi sisustada! Palju sina nimetada suudad (ja lepime kokku, et sohki ei tee!)?https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/pane-end-proovile-kas-oskad-nimetada-koik-32-riiki-kus-on-toimunud-mm-ralli?id=86171489

Värsked kommentaarid!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-tsiilis-ralli-liider-ott-tanak-esimese-katse-jarel-ei-olnud-ma-autoga-uldse-rahul?id=86171243

Neuville: "Kaotasime päeva esimesel katsel Otile 0,7 sekundit ja võitsime päeva viimasel katsel teda 0,7 sekundiga. Järsku pannakse meile keskmisele katsele 6,6-sekundiline kaotus, kuigi olime temast esimeses splitis 0,8 sekundit kiiremad? Üritame kindlasti selle kohta uurida ja kaotust väiksemaks saada."

Ralli üldseis pärast 3. katset:

Suninen lõpetab võistlejaterivi järjekordse nigela ajaga. 3. katse tulemused:

Loeb saab kirja viienda aja, kaotust 11,2 sekundit.

hmm: Tundub et ainult 4 meest julgevad legendi usaldada

Lappi kaotab aga kohe Latvala järel tulnuna koguni 39,1 sekundit. Enesekindluse ja rütmi vahed tulevad nendel radadel tohutult ilmekalt välja.

Latvala: "Ma ei ole ikka rahul, tegin vigu. Polnud päris see, mida oleks tahtnud, aga vähemalt on aeg hea."

Latvala finišis - kaotust Neuville'ile vaid 0,2 sekundit! On küll võimalik sealt tagantpoolt kiiresti sõita!

Latvala on ainus, kes tagumistest meestest suudab esimestega tempot hoida. Viimases splitis kaotab ta Neuville'ile vaid 1,1 sekundit...

Mikkelsen ei suuda kohe kuidagi mingisugust rütmi leida. 27,8 sekundit kaotust Neuville'ile, kokkuvõttes on ta Tänakust aga juba enam kui minuti kaugusel.

Elfyn Evans suudab küll Meeke'i lüüa, kuid jääb Neuville'ile alla 14,4 sekundiga.

Meeke on sealjuures enda peale päris pahane, sest ta ei suuda enesekindlust leida ning autost maksimumi võtta.

Meeke kaotab finišis Neuville'ile 16,1 sekundit.

Tänak: "Neuville'il olid ju värsked rehvid, kuna ta eelmist katset ei sõitnud. Tšiili olud on päris rasked, päike ja varjud mängivad päris palju."

Ott Tänak finišis - teine aeg, kaotust Neuville'ile vaid 0,7 sekundit. Korralik sõit!

Viimases splitis on Tänaku kaotus 1,6 sekundit.Esimeses pslitis on samal ajal liider hoopis Latvala, kes edestab Tänakut 0,6 sekundiga.

Ogier finišis - kaotust Neuville'ile tuleb 3,9 sekundit.

Neuville on finišis - ajaks on 14.23,7.

Meeke'i kaotus on teises splitis juba 7,2 sekundit. Üpris selge, et vähemalt tänastel katsetel on esimestena startijatel olnud päris arvestatav eelis.

Tänak kaotab teises splitis Neuville'ile 1,7 sekundit.

Meeke kaotab Tänakule sealsamas juba 2,4 sekundit.Teises splitis on aga Ogier Neuville'ist 2,9 sekundit aeglasem.

Tänak on esimeses splitis kiireim - edu Ogier' ees 0,4, Neuville'i ees 0,7 sekundit.

Oluline märkus, mis paar postitust tagasi dokumendi lõpus esialgu märkamata jäi: sama katse teise läbimise järel võidakse Neuville'i aeg ringi vaadata. Seega on belglasel El Puma teisel läbimisel paras surve peal.

Esimeses splitis on Neuville igatahes Ogier'st 0,3 sekundit aeglasem.

Nüüd on Neuville igatahes rajal! Huvitav on nüüd jälgida, kui suure eelise võivad talle vähem kulunud rehvid anda.

Siin on korraldajate otsus. Arvesse võeti esimese katse aegu ja teise katse aegu.https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1126862995706011649

Neuville ei ole aga veel rajale pääsenud. Võimalik, et publikut aetakse raja äärest taas kaugemale või õigetesse kohtadesse.

Thierry Neuville ootab stardijoonel, ta peaks lähte saama kell 17.55.Sel katsel on kokku viis vaheajapunkti: 4,45 km, 10,41 km, 16,4 km, 18,25 km ja 20,37 km.

1121 1121: Huvitav oleks kuulda, et mis valemiga see 6,6 sekundit arvutati

Uuendatud ralli üldseis:

Nii - WRC ametlikul lehel on nüüd Neuville'i aeg paika pandud - talle antakse võrreldes Tänakuga 6,6-sekundiline kaotus.

Järgmine katse sisaldab väga palju rütmi ja pinnase vaheldumist.https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1126856921032605696

Ühed andmed räägivad nüüd seda, et Neuville'ile on antud esimese läbija ehk Ogier'ga võrdne aeg. Need on kinnitamata andmed.

Selle katse viivitus oli lõpuks vist 13 minutit, mistõttu võib eeldada, et kolmas katse algab kella 17.49 paiku.

Ralli üldseis pärast 2. katset:

Suninen kaotab 36,0 sekundit. 2. katse tulemused - vahed läksid siin suureks!NB! Neuville'i aja otsustavad korraldajad.

Loeb kaotab Tänakule 19,9 sekundit.

Kaotused kerkivad ikka päris suureks. Lappi jääb Tänakule alla 43,4 sekundiga.

Latvala kaotab finišis 16,3 sekundit.

Mikkelsen kaotab finišis koguni 39,8 sekundit."Täiesti Soome ralli katse. Pidamist ei ole, enesekindlust veel vähem. Andsin endast parima."

Evans kaotab finišis 16,7 sekundit.

Meeke finišis - kaotust Tänakule 15,3 sekundit. Eesti ekipaaž pani lausa hullu!

Splittide ülevaade ka - viiendast vaheajapunktist on hetkel läbi tulnud kuus meest. Tänak edestab seal Ogier'd 3,4, Latvalat 8,3, Meeke'i 8,9, Evansit 9,5, Mikkelseni 24,0 ja Lappit 24,3 sekundiga. Lappi ja Mikkelsen on sealjuures ühtlaselt päris palju kaotanud, ei usu, et neil midagi konkreetset juhtunud on.

Spetsialist: Teed võivad teisel läbimisel kiiremad olla, aga suhteline võrdlus annab ikkagi pildi ette kui kiire sõitja on.

Tänak: "Väga-väga raske. Päike oli pidevalt näos. Auto on juba parem, aga minu sõitmine ei ole kõige parem."

Tänak on finišis kena ajaga - ta edestab Ogier'd 3,2 sekundiga ning seniste splittide järgi otsustades peaks see talle ka katsevõidu tooma!

Ogier on katse finišis - tema ajaks on 21.13,6.

Aaretesaar: Igal rallil sama jutt.Kes sai parema stardipositsiooni,kes puhastab teed jne.Kuulge see on rallisport ja sellised on reeglid.Nojah ei saa soovitada ka et vaataksite parem malet sest ohh issand küll seal ühel valged ja teisel mustad.Kas kuidagi ilma selle halata ei saaks rallit jälgida ning elada kaasa oma iidolitele.😀😀

Ants: Spetsialist mis alal? Teisel läbimisel on ajad kindlasti kõvasti kiiremad. Neuville saaks kõva eelis!

Spetsialist: Kõige õigem oleks Neuville'ile selle katse aeg määrata pärast katse teist läbimist, siis on kohtunikel ja korraldajatel midagi, mille põhjal talle enamvähem õiglane aeg võrreldes teistega arvutada.

Kuuendas splitis on Tänaku edu Ogier' ees 4,5 sekundit. Ülejäänud splittide järgi on Ogier sealjuures Tänaku kõrval paremuselt teine mees, teised kaotavad ka talle.

Meeke kaotab sealjuures neljandas splitis Tänakule juba 7,4 sekundit, Evans 8,0. Viiendas splitis on Tänaku edu Ogier' ees 3,4 sekundit.

Neljandas splitis on Tänak Ogier'st juba 2,7 sekundit eespool. Hästi!

Esimeses splitis on vahed üllatavalt suured. Evans kaotab Ogier'le 2,5, Mikkelsen juba 5,3 sekundiga.

Kolmandas splitis on Tänak juba 0,8 sekundiga Ogier'st eespool.

Kristjan: Neuville tõesti sai väikse varajase jõulukingi hetkel - enda auto ja rehvid terved, Ogier ja teised saavad lõhkuda ja kulutada. Aga eks reeglid on kõigile samasugused.

Meeke kaotab avasplitis Ogier'le 3,4 sekundit.

Teises splitis kaotab Tänak Ogier'le juba vaid 0,4 sekundiga.

Sven: Olge rahulikud Toyota ja sidrun annavad mingi protesti sisse, kui antakse Nevillile võtjaga sama aeg, see oleks totaalselt ebaaus, igaüks teab, et nNeuville poleks elusees seda katset võitnud.

Tänaku avasplitt ei ole kõige parem - ta kaotab Ogier'le 2,3 sekundiga.

Heh: Neuville tiksub, säästab rehve ja saab hea aja ka veel boonuseks.

Sven: Tuleks ära märkida, et Ogier on nüüd tee puhastaja ja Tänak teisena rajal. See võib väga suurt mõju aegades anda sellel väga pikal katsel.

Ogier saab esimeses splitis kirja Neuville'ist 1,1 sekundit kiirema aja. Ehk võetakse esimese spliti aega ka kuidagi belglasele aja määramisel arvesse?

pakuks: Neuvillele peaks andma selle etapi kuuendana lõpetanu aja, sest see koht oli ta enne starti.

Ei jää - ta jõuab enne finišisse. Ta on juba päris katse lõpus.

Sven: Neuville liigub väga aeglaselt katsel, kas jääb kogemata teistele ette?

Kõik kaardilugejad käisid korraldajatega juttu rääkimas, aga Ogier on nüüd rajal!

Nõnda - roheline tuli on antud ning Sébastien Ogier saab peagi startida!

Tykk: Tuletame meelde, et korra on juba ralli korraldaja noomida saanud FIALT. Eile shakedownil oli samuti probleeme pealtvaatajatega. Uus ralliriik küll, aga kui inimesed rallikultuurist midagi ei jaga, siis ei ole mõtet neile seda rallit jätta ka. Loodetavasti meie suudame oma korraldusega juulis FIALE ja rallimaailmale eeskuju näidata rajajulgestuse kohapealt.

See on hea küsimus. See peaks olema korraldajate otsustada.

1121 1121: kelle aja saaks toimumise korral neuville?

Sven: Äkki on lootust, et läheb hilinemisega katse ikka käiku, mis reeglid ette näevad nt, Neuvillile aega, kas võitaja sama aeg või tema järel startijaga sama aeg?

Kuna katse on peatatud, mitte tühistatud, on mingisugune võimalus, et kõik peale Neuville'i saavad siiski võimaluse startida. Eks näis. Halb olukord niiehknaa.

Kalle Kaljula: Rahvas keerab omadele kärna. Selline asi esimesel rallil ei ole väga aktsepteeritav

Ainult Neuville on katsel hetkel sõitmas. Teised pole isegi stardist liikuma saanud. Huvitav, mida korraldajad nüüd ette võtavad.

Publiku ohutuskaalutlused on ametlikuks põhjuseks punasele lipule. Kahju - see katse oleks pidanud olema tänane pärl. Õnneks on pärastlõunal kavas sama katse teine läbimine.

Täpsemat infot hetkel selle kohta ei ole. Avariid ei saanud ju olla - ehk on kuskil publikuga mingi jama?

Katsele on punane lipp antud!

Mis toimub? Neuville'i auto sõidab väga aeglaselt!

Sel katsel on pakkuda lausa seitse vaheajapunkti: 4,01 km, 7,92 km, 11,72 km, 15,34 km, 19,46 km, 22,0 km ja 28,9 km. Kokku on katsel pikkust 30,72 km.

Thierry Neuville on teisele katsele startinud!

Praegu on Tänak igatahes kenasti "joonel" ning Ogier' ja Meeke'i vahel.El Puma on aga peagi algamas!https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1126840562219409409

Mario: Pikalt seisis aga nüüd tundub, et Ott liigub järgmisele katsele.

eid_155a73da742bb1: Kui Ott ütles, et masinal on justkui mingi viga küljes, siis kas hetkel pole katsete vahel mingit teadet saabunud, mis tema olukorda järgmise katse ootel kirjeldaks?

kõlkajalg: Huvitav on sellel rallil jälgida ka WRC2 klassi ühte vastasseisu. Kuna Mads Östbergi WRC-oskuseid me teame, siis nüüd saab parema pildi kui kunagi varem ka sellest, mida võiks praehgu teoreetiliselt suuta noor Rovanperä kõige suuemas WRC mängus. Avakatsel oli Östberg (ainult) napilt parem!

Indrek: Kui Ott poleks kurvi pikaks sõitnud, oleks Toyotadel kolmikjuhtimine, aga oleks on oleks, hea, et niigi läks ...

Avakatse järel ootab meid väike paus - El Puma katse esimene läbimine algab kell 16.33. El Puma olevat Tšiili oma Ouninpohja või El Chocolate - ralli ikooniks olev katse.

Era-WRC autoga sõitev Lorenzo Bertelli kõrgesse mängu ei sekku ning sõidab sisuliselt samas rütmis R5 autodega, nii et tema aegu meil liiga teraselt jälgida pole mõtet.

Teemu Suninen ei leia alustuseks samuti kiirust - kaotust tuleb 12,0 sekundit.1. katse tulemused ja ralli üldseis:

Loeb finišis - kaotust Meeke'ile-Latvalale 10,6 sekundit.

Lappi: "Sõitsime ühe kurvi pikaks ning pidin tagurdama. Me ei sõitnud millelegi otsa, nii et auto peaks terve olema."

Finišis on Lappi kaotus 21,3 sekundit. Eelmiste rallide pettumusi arvestades ei ole see tema jaoks kohe üldse hea algus.

Loeb, Suninen ja Lappi ei ole esimeste splittide järgi kõige paremini alustanud. Lappi olevat kuuldavasti ka korra seisma jäänud ning ta kaotab kolmandas splitis juba 20 sekundit!

Latvala sõidab Meeke'iga täpselt võrdse aja välja. Kaks Toyotat sama ajaga katse liidrid!

Andreas Mikkelsen ei alusta rallit hästi - ta kaotab Meeke'ile finišis 7,9 sekundit.Norralane selgitab, et tee peal oli võrdlemisi suur kivi, mida tal vältida ei olnud võimalik.

Evans sõidab välja teise aja - 2,1 sekundit kaotust Meeke'ile.

Kris Meeke paneb finišis liidriaja maha - ta edestab Ogier'd 2,6 sekundiga.

Tänak: "Hull olukord, jäime seisma ja ei saanud autot uuesti käima. Ei olnud kõige meeldivam sõita. Kui saame auto korda, siis võiks see ralli meile hästi sobida."Ega ometi autoga jälle mingit probleemi ole?

Ka Ott Tänak võtab katse lõpuga Neuville'ilt mõnevõrra tagasi, aga jääb Ogier'le siiski finišis 0,3 sekundiga alla. Tuletame meelde, et Tänak kaotas ühe kurvi pikaks sõitmise ja auto uuesti käivitamisega umbes viis sekundit. Kiirus oli igatahes Eesti ekipaažil hea!

Kolmandas splitis on Tänaku kaotus Neuville'ile 3,1 sekundit, Ogier jääb seal belglasele alla 2,6 sekundiga.Ogier on nüüd aga finišis - ta lööb Neuville'i aega 1,0 sekundiga.

Neuville: "Minu jaoks ei olnud kõige parem algus, ei leidnud enesekindlust ning legend ei olnud üldse hea. Olud on kavalad, pidamine vaheldub palju."

Evans ja Mikkelsen on läbi tulnud esimeses splitist ning kaotavad seal Tänakule mõlemad 3,0 sekundit.

Neuville on samal ajal aga finišis - ajaks 11.39,5.

Hea point - teised sõitjad, kes veel startinud pole, vaatavad otsepilti ning on seetõttu selles kurvis ettevaatlikumad.https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1126821930567385088

Tänak teeb Ogier'ga samas kohas vea, aga jääb pidama pisut kauemaks - sinna jäi neli-viis sekundit! Teises splitis kaotab ta Neuville'ile 4,7 sekundit, Ogier'le 2,2 sekundit.

Olude kohta võiks öelda, et need ei ole otseselt ei kuivad ega märjad - "pisut niiske" on ehk täpsem termin.

Meeke kaotab esimeses splitis Tänakule 0,9 sekundiga.

Kordusest näidatakse juba, kuidas Ogier ühe kurvi häääästi natuke pikaks sõitis ja seetõttu hetkeks hoo kaotas.

Tänak vajutab kohe esimeses splitis võimsalt: ta edestab Neuville'i 2,5 kilomeetri peal 1,3 ja Ogier'd 1,4 sekundiga!

Esimene splitt on suhteliselt katse alguses ning esimese võrdluse saame teile kaheminutiliste stardiintervallide tõttu ka juba pakkuda: Neuville edestab seal Ogier'd minimaalselt, vaid 0,1 sekundiga.Ott Tänak on samuti rajal!

Olgu ka tänane stardijärjekord ära mainitud: Neuville, Ogier, Tänak, Meeke, Evans, Mikkelsen, Latvala, Lappi, Loeb, Suninen ja Bertelli.

Thierry Neuville on Tšiili ralli avakatsele startinud!

Rehvivalikud on täna igal juhul kõigil täpselt samad: viis keskmise seguga rehvi. Selliselt sõideti ära ka sisuliselt kogu Argentina etapp.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1126807783385464832

Aimar 2002: Täna üsna pikad katsed, ilmselt sõidetakse nendel juba stiilis käsi kullas või....

Tere hommikust, rallisõbrad! Tšiili etapi eel tasub mõistagi ära kuulata ka värske rallisaade "Kuues käik"!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-mida-arvata-ott-tanaku-voimalikust-tiimivahetusest-kuidas-sattus-sebastien-loeb-juba-legendikoostamisel-avariisse?id=86152399

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kris-meeke-testikatsel-tundus-nagu-oleksime-sattunud-walesi?id=86164367

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/tsiili-ralli-testikatse-voitnud-mikkelsen-lubas-korgesse-mangu-sekkuda-laheme-argentina-edu-kordama?id=86163331

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-tsiilis-ogier-tsiili-ralliks-muutsime-autot-pohjalikult?id=86162043

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-tsiilis-tanak-testikatse-oli-mudane-ralli-ajal-on-teeolud-teistsugused?id=86161269

rein: Neuville: "Ma ei ole nõus selle ajaga, mis meile eelmisel katsel anti, leian, et oleksime kiiremad olnud."Kolmandas splitis on Tänak belglasest 0,9 sekundit maas.

Mati Jaeski: null

Vanameister Loeb on testikatse läbinud juba viiel korral. Lõpuks on saanud natukenegi liikuma - 4.50,9.

WRC mehed on tagasi ja Tänak sõitis Mikkelseni järel päeva paremuselt teise aja 4.47,4. Norralane oli täpselt sekundi võrra kiirem.

Vahepeal on selgunud, et testikatsel ikkagi oli sunnitud paus. Rajal liikunud motopolitseinik sattus kukkumisse ja vajas kiireloomulist arstiabi. Seetõttu pandi testikatse seisma.

Kohapealt tulnud info kohaselt on WRC masinad veel rajale tulemas ehk testikatse läheb mingil hetkel täie hooga edasi.

Testikatse teisel tunnil on rajale tulnud ka R5 masinaklassi mehed. Järjekord venis pikemaks ning WRC sõitjad peavad vähe pikemalt ootama.

Neuville põrutas ülekaalukalt päeva kõige kiirema aja - 4.49,0.

Täna muidugi sõidetakse märjal rajal, aga võistluspäevadeks lubab kuiva ilma. Seadistuse kohapealt üsna nadi värk. Kõike täna testida ikkagi ei saa.

Ogier suutis näidata Meeke'i klassist aega - 4.50,4.

Meeke on hirmsas hoos! Toyota on ülikiire, kui sõitja julgeb lapatsit vajutada. Briti aeg 4.50,3. Päeva parim mõistagi.

Tänak on langenud testikatse aegade võrdluses seitsmendaks. Algas kolmas läbimine, Lappi tegi enda parima 4.51,9.

Sebastien Loeb on seni hädas olnud. Kahel läbimisel seni parim aeg - 4.58,8.

Tänak läbi teisel korral testikatse 1,1 sekundit kiiremini - kirja läks aeg 4.52,4. Meeke sõitis välja kiireima aja 4.50,5.

Testikatse sõidetakse märgades oludes.

Testikatse esmasel läbimisel on kõige nobedamad Sebastien Ogier ja Thierry Neuville. Ogier Citroenil on vaid ühe kümnendiku nobedam, prantslase aeg 4.52,3.

