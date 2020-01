BLOGI | Ogier näitas Monte Carlo testikatsel napilt parimat minekut, Tänak neljas

MONTE CARLO RALLI

M-Spordi mehed Suninen ja Lappi tulevad veel rajale. Kolmandat korda testikatse läbinud Suninen saab ajaks 2.05,0 ning neljandat korda tulemuse kirja saanud Lappi ajaks on 2.03,4. Mehed on ikka vastavalt viies ja kuues.

Viimase paarikümne minuti jooksul on tippude osas olnud seis üsna vaikne. Võib juhtuda, et mõni tippmees tuleb veel rajale, kuid tundub, et vaikselt hakatakse otsi kokku tõmbama.

Praegune seis: Ogier juhib, Neuville teine, Tänak neljas.

Evansilt 2.01,0. See on täna tema kõige kehvemaks tulemuseks. Britt on jätkuvalt Tänaku ees kolmandal kohal.

Rovanperä neljanda läbimise ajaks kõigest 2.08,0. Tundub, et midagi võis juhtuda. Kokkuvõttes on noor soomlane ikka seitsmes.

Loeb saab juba kolmandat korda aja 2.01,0. Tema parim on aga teise läbimise 2.00,4.

Liider Ogier käib ka vahepeal rajal, kuid ka tema ei paranda. Seekordseks tulemuseks 1.59,8.

Ogier on võrreldes Tänaku ja Neuville'iga sõitnud poole vähem.

Tänak ja Neuville läbivad raja ka neljandat korda, kuid kumbki ei paranda. Tänaku ajaks 2.00,4 ja Neuville'il 2.00,1.

Neuville jagab testikatsete vahepeal ka ajakirjanikele värskeid muljeid. https://twitter.com/thierryneuville/status/1220021806985285632

Tänaku stiilinäide: https://twitter.com/anlauto/status/1220016097820389377

Praegune seis. Tänak ikka neljas.

Neuville ka ei paranda. Sel korral tulemuseks 1.58,7. Parimaks ikka avaläbimise 1.57,2.

Tänak ei paranda. Seekordseks ajaks 1.59,8. Parim on teise läbimise 1.58,3.

Evansile aeg 2.00,8 ja Lappile 2.01,1. Kumbki ei paranda. Evans on jätkuvalt kolmas ning Lappi kuues.

Testikatse on jätkumas.

Testikatsel ei ole juba mõnda aega uusi aegu peale tulnud. Tundub, et parasjagu on mingil põhjusel paus. Väidetavalt on testikatse peatatud. https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/1220017270103138305

Selline on seis teise läbimise järel. Tänak on jätkuvalt neljandal kohal.

Ogier teisel läbimisel ei paranda. Ajaks 1.58,6. Avaläbimisel oli tulemuseks 1.57,1.

Tippudest on teine läbimine tegemata ainult Ogier'l.

Ogier annab teada, et Monte Carlos on oluline teha konkurentidest vähem vigu. https://twitter.com/SebOgier/status/1220009889646415872

Neuville ei paranda. Ajaks 1.58,8. Üldises pingerivis on ta 1.57,2-ga jätkuvalt Ogier'i järel teine.

Katsuta parandab, kuid 2.01,9 jätab ta jätkuvalt kümnendaks.

Ford Fiesta WRC autoga sõitev leedulane Deividas Jocius sai esimesel läbimisel ajaks 2.11,6, mis annab alles 17. koha.

Loeb parandab ka, kuid 2.00,4 ei tõsta teda kaheksandalt positsioonilt kõrgemale.

Sarnaselt Tänakule parandavad aega ka kolmandal kohal olev Evans, viiendat kohta hoidev Suninen ja kuuendal positsioonil paiknev Lappi.

Tänak on teist korda rajal käinud. Sel korral ajaks 1.58,3 ehk eelmisest ajast 0,2 sekundit parem. Neljandast kohast kõrgemale see teda siiski ei tõsta.

Tipud on tagasi hooldusalas.

Seis esimese läbimise järel:

Katsuta on WRC-sõitjatest kohal kõige kehvema ajaga. Tulemuseks 2.02,6.

Tänak tunnistas esimese läbimise järel, et seni on tema jaoks kõik hästi kulgenud. Eestlase tiimikaaslane Neuville jätkas paugustamist. "Tunneme end enesekindlalt. Meil on hea auto ja hea meeskond. Läheme sel hooajal kahe tiitli järele."

Üheksa WRC-autot on aja kirja saanud.

Loebi ja Rovanperä ajad lähevad üle kahe minuti.

Suninen ja Lappi jäävad Tänakule alla.

Ka Evans on Tänakust kiirem. Briti tulemuseks 1.57,9.

Tänak saab esimesel läbimisel ajaks 1.58,5. Neuville on aga kiirem ja saab ajaks 1.57,2. Ogier läheb aga omakorda liidriks, ajaks 1.57,1.

Maailmameister Ott Tänak on nüüd ka rajal!

Aeg on nüüd täpselt nii kaugele jõudnud, et hooaja esimene testikatse on ametlikult avatud.

Hooaja esimene testikatse on peagi algamas!

